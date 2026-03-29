Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szünetelni fog az áramszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több utcában fog szünetelni az áramszolgáltatás kedden reggel kilenc és délután négy óra között, mivel karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Székelyhon

2026. március 29., 09:582026. március 29., 09:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az áramszünet a következő helyszíneket érinti:

  • Ösvény utca,

  • Termés utca,

  • Fecske utca,

  • Strand utca,

  • Bükkfa utca,

  • Mikes Kelemen utca,

  • Gyümölcsfa utca,

  • Akácfa utca,

  • Kadicsfalvi út,

  • a Bethlenfalvi út (a Strand utca és a Kőbánya utca közötti szakaszon).

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 28., szombat

Bejegyzetlen motorkerékpárral és jogosítvány nélkül is közlekedtek Udvarhelyszéken

Rendszám nélküli motorkerékpárral közlekedett egy férfi Székelyudvarhelyen, egy másik pedig vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz Homoródszentmárton községben – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

2026. március 28., szombat

Hirdetés
2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve

Tűz ütött ki egy raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. Az épületben pelettet és brikettet gyártottak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

2026. március 27., péntek

2026. március 26., csütörtök

MR-vizsgálatok biztosításával fejlesztenék a székelyudvarhelyi városi kórházat

MR-vizsgálatok biztosításáról és a városi kórház bővítési lehetőségeiről is döntöttek a székelyudvarhelyi önkormányzat ülésén, csütörtökön. A testület egy leromlott állapotú épület megszerzésének előkészítéséről is tárgyalt.

2026. március 26., csütörtök

Hirdetés
2026. március 25., szerda

Elkerülő út Székelyudvarhelyen: megnyílt az út a finanszírozás előtt

Bekerült az országos költségvetési törvénybe a székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülőút projektje. Az elkerülő út megvalósításához szükséges másik fontos feltétel is hamarosan teljesülhet, ha az önkormányzat együttműködési szerződést köt a CNIR-rel.

2026. március 25., szerda

Feltúrták a Kossuth Lajos utcát, és az is megvan, hogy melyik lesz a következő

Elkezdte a gázvezeték cseréjét a szolgáltató Székelyudvarhelyen a Kossuth Lajos utcában, a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak.

2026. március 25., szerda

Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát

Bár még csak március vége felé járunk, a székelyudvarhelyi adóosztályon a lakosság rohamszerűen igyekszik élni a tíz százalékos adókedvezménnyel. Pedig online fizetés esetén is érvényes e hónap végéig az adókedvezmény.

2026. március 25., szerda

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Húsvéti adománygyűjtést szerveznek Székelyudvarhelyen

Adománygyűjtést szervez a Tegyünk Egymásért Egyesület Székelyudvarhelyen, hogy segítséget nyújtsanak kisnyugdíjasoknak és nehéz helyzetben élő családoknak a húsvéti ünnepi időszakban.

2026. március 24., kedd

Leálltak, de ismét dolgoznak: folytatódik a székelykeresztúri tanuszoda építése

A korábbi finanszírozási nehézségek után februárban ismét elkezdődött a munka Székelykeresztúr leendő tanuszodájánál. A 30 millió lejes beruházás keretében nemcsak medence, hanem napelempark és edzőterem is épül a fenntarthatóság és a tömegsport jegyében.

2026. március 24., kedd

Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen

Idén tavasszal is megszervezik az elektromos hulladékgyűjtési akciót Székelyudvarhelyen: a városban több gyűjtőponton lehet megszabadulni az elektromos eszközöktől, valamint az elhasznált olajtól.

2026. március 24., kedd

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!