Szünetelni fog az áramszolgáltatás Székelyudvarhelyen

2026. március 25., szerda

Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát

Bár még csak március vége felé járunk, a székelyudvarhelyi adóosztályon a lakosság rohamszerűen igyekszik élni a tíz százalékos adókedvezménnyel. Pedig online fizetés esetén is érvényes e hónap végéig az adókedvezmény.