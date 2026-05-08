Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen

Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Urbana Rt.-re bízta májustól a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat legutóbbi ülésén a székelyudvarhelyi képviselő-testület. Az érdekelt bennünket, hogy miért volt szükség erre.

Követik a munkavégzést

„Azt szeretnénk, hogy tisztább legyen Székelyudvarhely, ugyanakkor anyagilag kevésbé legyen megterhelő a munka finanszírozása” – nyilatkozta lapunknak Dávid Endre alpolgármester. Mint mondta, a tervek szerint a megszokottnál nagyobb felületen szeretnének takarítani, ami azt jelenti, hogy ezentúl a járdák és a bicikliutak tisztítása is nagyobb szerepet kap. Ezek ugyanis el voltak hanyagolva az elmúlt két évben.

A munkával megbízott alkalmazottak pontos leírást fognak kapni arról, hogy mikor és hol kell dolgozniuk, ugyanakkor a feladatvégzést digitális eszközökkel is fogják követni.