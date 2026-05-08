Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen

Egyelőre bérelt autóval szállítják el a szemetet

Fotó: Olti Angyalka

Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 08., 10:062026. május 08., 10:06

Az önkormányzat tulajdonában lévő Urbana Rt.-re bízta májustól a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat legutóbbi ülésén a székelyudvarhelyi képviselő-testület. Az érdekelt bennünket, hogy miért volt szükség erre.

Követik a munkavégzést

„Azt szeretnénk, hogy tisztább legyen Székelyudvarhely, ugyanakkor anyagilag kevésbé legyen megterhelő a munka finanszírozása” – nyilatkozta lapunknak Dávid Endre alpolgármester. Mint mondta, a tervek szerint a megszokottnál nagyobb felületen szeretnének takarítani, ami azt jelenti, hogy ezentúl a járdák és a bicikliutak tisztítása is nagyobb szerepet kap. Ezek ugyanis el voltak hanyagolva az elmúlt két évben.

A munkával megbízott alkalmazottak pontos leírást fognak kapni arról, hogy mikor és hol kell dolgozniuk, ugyanakkor a feladatvégzést digitális eszközökkel is fogják követni.

Többé nem lesz olyan, hogy valaki azt állítja, elvégezte a takarítást, miközben ez nem történt meg.

Azt sem lehet megtenni, hogy indokolatlanul, mondjuk egyórás szünetet tartson valaki a munkaideje közepén” – szögezte le az elöljáró. Hangsúlyozta, e hónap végéig optimalizálni fogják az új rendszert, így bízik benne, hogy

júniustól már érezhetően tisztább lesz a város.

Milyen gépekkel és alkalmazottakkal?

Szakács Tibor, az Urbana Rt. igazgatója kifejtette, a köztisztasági szolgáltatás fejlesztési alapjából vásárolt egy nagy méretű útseprő gépet a feladattal korábban megbízott RDE Hargita Kft., így az valójában a város tulajdona. Ezt tehát használhatják. Emellett

bérelnek egy kisebb seprőgépet is, amit a költségvetésük elfogadását követően meg szeretnének vásárolni.

Azzal ugyanis megoldható lesz a városi piac, illetve a Székelyudvarhely központi részén lévő járdák is bicikliutak tisztítása. Máshol kézi erővel fognak takarítani.

Az utcai szeméttározók ürítése és a hulladék elszállítása érdekében pedig egy másik járművet is bérelnek. Ezenkívül még vannak saját gépjeik, amikkel az utcák locsolását is meg tudják oldani.

A hóeltakarítást nem ruházhatják alvállalkozókra,

így jó eséllyel az ennek megoldáshoz szükséges felszereléseket és járműveket is bérelniük kell egyelőre.

A feladatok elvégzésére tizenöt embert alkalmazott az Urbana, több munkást is az előző szolgáltatótól vett át.

2026. május 08., péntek

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán

Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését

Szentegyházi traktortulajdonosok számára szervez törzskönyvezési akciót a polgármesteri hivatal együttműködésben a román autófelügyelettel (RAR).

2026. május 07., csütörtök

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől

Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.

2026. május 07., csütörtök

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák

Több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban a nemrég felújított 137-es megyei úton, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között. Hargita Megye Tanácsa – lapunknak tett ígérete szerint – helyre fogja állítani a károkat.

2026. május 07., csütörtök

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon

Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.

2026. május 06., szerda

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.

2026. május 05., kedd

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának

Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.

2026. május 05., kedd

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt

Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.

2026. május 05., kedd

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.

2026. május 05., kedd

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál

Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.

