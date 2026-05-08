Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen

Egyelőre bérelt autóval szállítják el a szemetet
Fotó: Olti Angyalka
Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Urbana Rt.-re bízta májustól a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat legutóbbi ülésén a székelyudvarhelyi képviselő-testület. Az érdekelt bennünket, hogy miért volt szükség erre.
„Azt szeretnénk, hogy tisztább legyen Székelyudvarhely, ugyanakkor anyagilag kevésbé legyen megterhelő a munka finanszírozása” – nyilatkozta lapunknak Dávid Endre alpolgármester. Mint mondta, a tervek szerint a megszokottnál nagyobb felületen szeretnének takarítani, ami azt jelenti, hogy ezentúl a járdák és a bicikliutak tisztítása is nagyobb szerepet kap. Ezek ugyanis el voltak hanyagolva az elmúlt két évben.
A munkával megbízott alkalmazottak pontos leírást fognak kapni arról, hogy mikor és hol kell dolgozniuk, ugyanakkor a feladatvégzést digitális eszközökkel is fogják követni.
Azt sem lehet megtenni, hogy indokolatlanul, mondjuk egyórás szünetet tartson valaki a munkaideje közepén” – szögezte le az elöljáró. Hangsúlyozta, e hónap végéig optimalizálni fogják az új rendszert, így bízik benne, hogy
Szakács Tibor, az Urbana Rt. igazgatója kifejtette, a köztisztasági szolgáltatás fejlesztési alapjából vásárolt egy nagy méretű útseprő gépet a feladattal korábban megbízott RDE Hargita Kft., így az valójában a város tulajdona. Ezt tehát használhatják. Emellett
Azzal ugyanis megoldható lesz a városi piac, illetve a Székelyudvarhely központi részén lévő járdák is bicikliutak tisztítása. Máshol kézi erővel fognak takarítani.
Az utcai szeméttározók ürítése és a hulladék elszállítása érdekében pedig egy másik járművet is bérelnek. Ezenkívül még vannak saját gépjeik, amikkel az utcák locsolását is meg tudják oldani.
így jó eséllyel az ennek megoldáshoz szükséges felszereléseket és járműveket is bérelniük kell egyelőre.
A feladatok elvégzésére tizenöt embert alkalmazott az Urbana, több munkást is az előző szolgáltatótól vett át.
