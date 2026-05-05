Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Képünk illusztráció
Fotó: Csató Andrea
Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.
2026. május 05., 09:002026. május 05., 09:00
2026. május 05., 09:012026. május 05., 09:01
Forgalmi változások léptek érvénybe kedd reggeltől Székelyudvarhely központi zónájában: a Mobilitási projekt munkálatai miatt
Emiatt most nem használható a Vár utca a Tompa László és a Petőfi Sándor utcák között, a lezárás ugyanakkor érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is. Ezekbe az utcákba csak az ottlakók hajthatnak be.
Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.
A közlekedés könnyítésére ugyanakkor forgalomátszervezés lesz a belvárosban: így
Mint ismert, ezt a megoldást már tavaly is alkalmazták, és jól működött.
Jóváhagyta a rendőrség a székelyudvarhelyi városvezetés kérését, így megváltozik a forgalmi rend a város központi részén a Vár utcai híd felújításának idejére.
Mindezek mellett jelenleg folyamatban vannak a munkálatok a Tompa László utcában is, ahol zajlik az út alapozása és az ivóvízhálózat javítása, valamint az Orbán Balázs utcában, ahol az aknák és víznyelők szintbe hozása történik, jövő héten pedig indul az aszfaltozás.
Szakács-Paál István polgármester bejegyzése szerint
A tervek szerint a Mobilitási projekt útépítési munkálatai még idén befejeződnek – olvasható még a bejegyzésben, amelyben a városvezető a lakosság türelmét és megértését kéri a munkálatok ideje alatt.
Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.
Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.
Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.
Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.
Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.
Biciklit lopott egy férfi Székelyudvarhelyen, őrizetbe vette a rendőrség kedden.
Az április 30-ára tervezett Magyar Film Napja, valamint a Szejkén meghirdetett majális is elmarad Székelyudvarhelyen, a kedvezőtlennek ígérkező időjárás miatt – olvasható a városháza közleményében.
Kigyulladt lakóházhoz riasztották a tűzoltókat Szentegyházán a Turista utcába hétfőn délután. Az épület megsemmisült a tűz következtében.
Több tucat kisvállalkozás szűnt meg 2025-ben Parajdon és a környező településeken a turizmus, a vendéglátás és az utcai kereskedelem területén, miután tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a sóbányát.
Folytatódik, sőt bővült is a felújítás a székelykeresztúri Kossuth Lajos negyedben, noha az önkormányzat továbbra sem kapta meg a megnyert pályázati támogatást. A munkálatokat egyelőre saját költségvetésből finanszírozzák.
szóljon hozzá!