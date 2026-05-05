Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.

lezárták a Tompa László utca alsó részét, a Bíróság és a Grében kávézó közötti szakaszon.

Emiatt most nem használható a Vár utca a Tompa László és a Petőfi Sándor utcák között, a lezárás ugyanakkor érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is. Ezekbe az utcákba csak az ottlakók hajthatnak be.

A helyzetet nehezíti, hogy a Vásártér utca vasúti átkelőjét is lezárták tíz napra a teljes felújítás és a sínpár cseréje miatt.

A közlekedés könnyítésére ugyanakkor forgalomátszervezés lesz a belvárosban: így

Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.

a Kőkereszt tértől a Városháza irányába is lehet majd kanyarodni csütörtöktől.

Mint ismert, ezt a megoldást már tavaly is alkalmazták, és jól működött.

Mindezek mellett jelenleg folyamatban vannak a munkálatok a Tompa László utcában is, ahol zajlik az út alapozása és az ivóvízhálózat javítása, valamint az Orbán Balázs utcában, ahol az aknák és víznyelők szintbe hozása történik, jövő héten pedig indul az aszfaltozás.

Szakács-Paál István polgármester bejegyzése szerint