Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Csató Andrea

Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.

2026. május 05., 09:00

Forgalmi változások léptek érvénybe kedd reggeltől Székelyudvarhely központi zónájában: a Mobilitási projekt munkálatai miatt

lezárták a Tompa László utca alsó részét, a Bíróság és a Grében kávézó közötti szakaszon.

Emiatt most nem használható a Vár utca a Tompa László és a Petőfi Sándor utcák között, a lezárás ugyanakkor érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is. Ezekbe az utcákba csak az ottlakók hajthatnak be.

A helyzetet nehezíti, hogy a Vásártér utca vasúti átkelőjét is lezárták tíz napra a teljes felújítás és a sínpár cseréje miatt.

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen

Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.

A közlekedés könnyítésére ugyanakkor forgalomátszervezés lesz a belvárosban: így

a Kőkereszt tértől a Városháza irányába is lehet majd kanyarodni csütörtöktől.

Mint ismert, ezt a megoldást már tavaly is alkalmazták, és jól működött.

Megváltozik a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

Jóváhagyta a rendőrség a székelyudvarhelyi városvezetés kérését, így megváltozik a forgalmi rend a város központi részén a Vár utcai híd felújításának idejére.

Mindezek mellett jelenleg folyamatban vannak a munkálatok a Tompa László utcában is, ahol zajlik az út alapozása és az ivóvízhálózat javítása, valamint az Orbán Balázs utcában, ahol az aknák és víznyelők szintbe hozása történik, jövő héten pedig indul az aszfaltozás.

Szakács-Paál István polgármester bejegyzése szerint

jövő hét második felében az Eötvös József utcában is elkezdődnek a munkálatok.

A tervek szerint a Mobilitási projekt útépítési munkálatai még idén befejeződnek – olvasható még a bejegyzésben, amelyben a városvezető a lakosság türelmét és megértését kéri a munkálatok ideje alatt.

2026. május 05., kedd

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál

Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.

2026. május 04., hétfő

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak

Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.

2026. május 04., hétfő

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen

Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.

2026. május 02., szombat

Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé

Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. április 29., szerda

Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen

Biciklit lopott egy férfi Székelyudvarhelyen, őrizetbe vette a rendőrség kedden.

2026. április 29., szerda

Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen

Az április 30-ára tervezett Magyar Film Napja, valamint a Szejkén meghirdetett majális is elmarad Székelyudvarhelyen, a kedvezőtlennek ígérkező időjárás miatt – olvasható a városháza közleményében.

2026. április 27., hétfő

Lakóház égett le Szentegyházán

Kigyulladt lakóházhoz riasztották a tűzoltókat Szentegyházán a Turista utcába hétfőn délután. Az épület megsemmisült a tűz következtében.

2026. április 27., hétfő

Sorra zártak be a kürtőskalácsosok Parajdon és környékén

Több tucat kisvállalkozás szűnt meg 2025-ben Parajdon és a környező településeken a turizmus, a vendéglátás és az utcai kereskedelem területén, miután tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a sóbányát.

2026. április 27., hétfő

Pénzt még nem kaptak, de zajlik a felújítás a legsűrűbben lakott székelykeresztúri lakótelepen

Folytatódik, sőt bővült is a felújítás a székelykeresztúri Kossuth Lajos negyedben, noha az önkormányzat továbbra sem kapta meg a megnyert pályázati támogatást. A munkálatokat egyelőre saját költségvetésből finanszírozzák.

