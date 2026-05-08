Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt

• Fotó: Olti Angyalka

Ünnepélyes keretek között adták át a székelyudvarhelyi Vöröskereszt új székhelyét, amelyet a városháza biztosított a szervezet számára. A felújítást vállalkozói adományok és közösségi összefogás tette lehetővé.

Bencze Emese

2026. május 08., 16:04

A beruházáshoz az SZKA Fuss NEKI! programján keresztül is gyűjtöttek támogatást, amelyért az eseményen külön köszönetet mondtak. Az ünnepségen felszólalt dr. Ambrus József, a székelyudvarhelyi Vöröskereszt alelnöke, Muntyán Albert elnök, Zsigmond Éva igazgató, valamint Szakács-Paál István polgármester.

Dr. Ambrus József köszönetet mondott mindazoknak, akik az évek során támogatták a szervezet munkáját. Hangsúlyozta, hogy

a Vöröskereszt mögött mindig ott álltak azok az emberek és támogatók, akik segítették a közösségi ügyek megvalósítását.

Muntyán Albert arról beszélt, hogy négy évvel ezelőtt még elképzelni sem merték, hogy saját székhelyük lesz. Felidézte, hogy akkoriban még egy raktárhelyiségben működtek, majd a polgármesteri hivatalnak köszönhetően kapták meg a jelenlegi épületet, amely jelentős felújításra szorult. Mint mondta, a támogatók nélkül nem tudták volna megvalósítani a munkálatokat.

Olyan volt ez, mint egy lánchíd építése: ha egyetlen láncszem hiányzik, nem lehet befejezni

– fogalmazott az elnök, aki szerint minden adomány egyben annak az elismerése is, hogy a Vöröskereszt munkája fontos a közösség számára.

Zsigmond Éva igazgató beszédében kiemelte: egy épület önmagában még csak falakat jelent, valódi értelmét az adja, ha megtöltik élettel. Ezesetben az emberek, az önkéntesek és a közösségi tevékenységek adják meg.

Reményét fejezte ki, hogy a jövőben minél több önkéntes kapcsolódik majd be a szervezet munkájába.

Beszédében arra is emlékeztetett, hogy az eseményt a Vöröskereszt világnapján, május 8-án tartották.

Szakács-Paál István polgármester is köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az új székhely kialakításához. Kiemelte dr. Ambrus József szerepét, aki szerinte ismét bebizonyította, hogy fontos közösségi ügyek mellé képes embereket és támogatókat állítani. A polgármester hangsúlyozta:

különösen értékes, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is akadtak olyan vállalkozók, akik támogatták a kezdeményezést.

Az esemény végén az egyházak képviselői megáldották az épületet. Az ünnepségen az elöljárók mellett jelen voltak a Vöröskereszt munkatársai, önkéntesei és támogatói is. A rendezvényen az is elhangzott, hogy

éppen tíz évvel ezelőtt, húsz év szünet után alakult újjá a Vöröskereszt székelyudvarhelyi szervezete,

erről akkor szintén beszámoltunk. Az ünnepélyen részt vettek a gyergyószentmiklósi vöröskereszt képviselői is, akik egy defibrillátort és egy személyi emelő csörlőt is átadtak székelyudvarhelyi kollégáiknak.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
2026. május 08., péntek

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen

Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán

Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését

Szentegyházi traktortulajdonosok számára szervez törzskönyvezési akciót a polgármesteri hivatal együttműködésben a román autófelügyelettel (RAR).

2026. május 07., csütörtök

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől

Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák

Több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban a nemrég felújított 137-es megyei úton, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között. Hargita Megye Tanácsa – lapunknak tett ígérete szerint – helyre fogja állítani a károkat.

2026. május 07., csütörtök

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon

Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.

2026. május 06., szerda

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.

2026. május 05., kedd

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának

Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.

2026. május 05., kedd

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt

Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.

2026. május 05., kedd

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.

