Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt

Fotó: Olti Angyalka
Ünnepélyes keretek között adták át a székelyudvarhelyi Vöröskereszt új székhelyét, amelyet a városháza biztosított a szervezet számára. A felújítást vállalkozói adományok és közösségi összefogás tette lehetővé.
A beruházáshoz az SZKA Fuss NEKI! programján keresztül is gyűjtöttek támogatást, amelyért az eseményen külön köszönetet mondtak. Az ünnepségen felszólalt dr. Ambrus József, a székelyudvarhelyi Vöröskereszt alelnöke, Muntyán Albert elnök, Zsigmond Éva igazgató, valamint Szakács-Paál István polgármester.
Fotó: Olti Angyalka
Dr. Ambrus József köszönetet mondott mindazoknak, akik az évek során támogatták a szervezet munkáját. Hangsúlyozta, hogy
Muntyán Albert arról beszélt, hogy négy évvel ezelőtt még elképzelni sem merték, hogy saját székhelyük lesz. Felidézte, hogy akkoriban még egy raktárhelyiségben működtek, majd a polgármesteri hivatalnak köszönhetően kapták meg a jelenlegi épületet, amely jelentős felújításra szorult. Mint mondta, a támogatók nélkül nem tudták volna megvalósítani a munkálatokat.
– fogalmazott az elnök, aki szerint minden adomány egyben annak az elismerése is, hogy a Vöröskereszt munkája fontos a közösség számára.
Zsigmond Éva igazgató beszédében kiemelte: egy épület önmagában még csak falakat jelent, valódi értelmét az adja, ha megtöltik élettel. Ezesetben az emberek, az önkéntesek és a közösségi tevékenységek adják meg.
Beszédében arra is emlékeztetett, hogy az eseményt a Vöröskereszt világnapján, május 8-án tartották.
Fotó: Olti Angyalka
Szakács-Paál István polgármester is köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az új székhely kialakításához. Kiemelte dr. Ambrus József szerepét, aki szerinte ismét bebizonyította, hogy fontos közösségi ügyek mellé képes embereket és támogatókat állítani. A polgármester hangsúlyozta:
Az esemény végén az egyházak képviselői megáldották az épületet. Az ünnepségen az elöljárók mellett jelen voltak a Vöröskereszt munkatársai, önkéntesei és támogatói is. A rendezvényen az is elhangzott, hogy
erről akkor szintén beszámoltunk. Az ünnepélyen részt vettek a gyergyószentmiklósi vöröskereszt képviselői is, akik egy defibrillátort és egy személyi emelő csörlőt is átadtak székelyudvarhelyi kollégáiknak.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.
Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.
Szentegyházi traktortulajdonosok számára szervez törzskönyvezési akciót a polgármesteri hivatal együttműködésben a román autófelügyelettel (RAR).
Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.
Több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban a nemrég felújított 137-es megyei úton, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között. Hargita Megye Tanácsa – lapunknak tett ígérete szerint – helyre fogja állítani a károkat.
Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.
Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.
Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.
Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.
Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.
szóljon hozzá!