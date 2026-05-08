Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt

Ünnepélyes keretek között adták át a székelyudvarhelyi Vöröskereszt új székhelyét, amelyet a városháza biztosított a szervezet számára. A felújítást vállalkozói adományok és közösségi összefogás tette lehetővé.

Bencze Emese 2026. május 08., 16:042026. május 08., 16:04

A beruházáshoz az SZKA Fuss NEKI! programján keresztül is gyűjtöttek támogatást, amelyért az eseményen külön köszönetet mondtak. Az ünnepségen felszólalt dr. Ambrus József, a székelyudvarhelyi Vöröskereszt alelnöke, Muntyán Albert elnök, Zsigmond Éva igazgató, valamint Szakács-Paál István polgármester.

Fotó: Olti Angyalka

Dr. Ambrus József köszönetet mondott mindazoknak, akik az évek során támogatták a szervezet munkáját. Hangsúlyozta, hogy

a Vöröskereszt mögött mindig ott álltak azok az emberek és támogatók, akik segítették a közösségi ügyek megvalósítását.

Muntyán Albert arról beszélt, hogy négy évvel ezelőtt még elképzelni sem merték, hogy saját székhelyük lesz. Felidézte, hogy akkoriban még egy raktárhelyiségben működtek, majd a polgármesteri hivatalnak köszönhetően kapták meg a jelenlegi épületet, amely jelentős felújításra szorult. Mint mondta, a támogatók nélkül nem tudták volna megvalósítani a munkálatokat.

Olyan volt ez, mint egy lánchíd építése: ha egyetlen láncszem hiányzik, nem lehet befejezni

– fogalmazott az elnök, aki szerint minden adomány egyben annak az elismerése is, hogy a Vöröskereszt munkája fontos a közösség számára. Zsigmond Éva igazgató beszédében kiemelte: egy épület önmagában még csak falakat jelent, valódi értelmét az adja, ha megtöltik élettel. Ezesetben az emberek, az önkéntesek és a közösségi tevékenységek adják meg.

Reményét fejezte ki, hogy a jövőben minél több önkéntes kapcsolódik majd be a szervezet munkájába.

Beszédében arra is emlékeztetett, hogy az eseményt a Vöröskereszt világnapján, május 8-án tartották.

Szakács-Paál István polgármester is köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az új székhely kialakításához. Kiemelte dr. Ambrus József szerepét, aki szerinte ismét bebizonyította, hogy fontos közösségi ügyek mellé képes embereket és támogatókat állítani. A polgármester hangsúlyozta:

különösen értékes, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is akadtak olyan vállalkozók, akik támogatták a kezdeményezést.

Az esemény végén az egyházak képviselői megáldották az épületet. Az ünnepségen az elöljárók mellett jelen voltak a Vöröskereszt munkatársai, önkéntesei és támogatói is. A rendezvényen az is elhangzott, hogy

éppen tíz évvel ezelőtt, húsz év szünet után alakult újjá a Vöröskereszt székelyudvarhelyi szervezete,

erről akkor szintén beszámoltunk. Az ünnepélyen részt vettek a gyergyószentmiklósi vöröskereszt képviselői is, akik egy defibrillátort és egy személyi emelő csörlőt is átadtak székelyudvarhelyi kollégáiknak.

