Egy lépés a gyergyószentmiklósi elkerülőút felé

Új szakaszába lépett Gyergyószentmiklós és Gyergyószék egyik legfontosabb infrastrukturális beruházása: aláírták annak elkerülő útnak a megvalósíthatósági tanulmányára vonatkozó szerződést, amely Tekerőpatak és Szárhegy irányából kerülné el a várost.

Tíz hónap áll szakcég rendelkezésére, hogy elkészítse a várost nyugati irányban elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányát. Ez alatt az időszak alatt

geológiai és topográfiai felmérések, mélyfúrások, valamint régészeti kutatások zajlanak az érintett területeken.

A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társasággal (CNAIR) még 2021-ben köttetett megállapodás az elkerülő út megépítésére, de

évekig semmilyen előmozdulás nem történt, egészen a múlt évig, amikor elővették a projektet és kimozdították a holtpontról

– mondta el Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Az elmúlt hónapok alatt lebonyolították a közbeszerzést az megvalósíthatósági tanulmány aktualizálására.

Az erre vonatkozó szerződést Nagy Zoltán polgármester és Mirghis Gabriel, a közbeszerzést elnyerő Traiectoria Dreapta cég vezetője írta alá pénteken. A közbeszerzési eljárásra kilenc cég jelentkezett, a nyertes pedig egy nagy tapasztalattal bíró cég lett, amely

országszerte több mint húsz elkerülő út és közúti csomópont építésénél végzett hasonló munkát.

Egy olyan korszerű elkerülőút építése várható, amilyen például a sepsiszentgyörgyi is, két híddal, amely a vasúton ível át.

A polgármester rámutatott, hogy a projekt finanszírozása is biztosított:

a beruházás bekerült a fejlesztési minisztérium költségvetésébe, és a költségek 98 százalékát uniós és kormányzati támogatás fedezi majd,

míg a városnak mindössze 2 százalékos önrészt kell vállalnia.

A tervek szerint 2027-re elkészülhet az a dokumentáció, amely alapján a beruházás következő lépéseihez szükséges

A tanulmány készítői három lehetséges nyomvonalváltozatot dolgoznak ki, amelyek közül