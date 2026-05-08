Program, amiről kevesen tudnak: önkéntes fiatalokat vár a Hargita megyei tűzoltóság

A sajtótájékoztatón Alexandra elismerő oklevelet is átvett a programban végzett munkájáért

Bemutatta középiskolás aktív önkéntesét a Hargita megyei tűzoltóság az Életmentő szenvedéllyel elnevezésű program tízéves évfordulóján. A parancsnokság új jelentkezőket is vár a programba.

Barabás Hajnal 2026. május 08., 08:502026. május 08., 08:50

A Hargita megyei tűzoltóság csütörtökön bemutatta a sajtónak a maroshévízi Platon Alexandrát, azt a 11. osztályos tanulót, aki 16 évesen kezdte el az önkéntességet. Ezt annak apropóján tették, hogy

helyi és országos szinten is tíz éve indították el

az Életmentő szenvedéllyel (románul Salvator din pasiune) önkéntesprogramot. A fiatal lány elmondta, eleinte nehéz volt összehangolni az iskolát és a képzéseket, de idővel megtanulta jól beosztani az idejét. „Rájöttem, hogy ez a szakma sokkal nehezebb, mint amilyennek kívülről látszik. Ugyanakkor nagyon sokat segít az embereknek és a társadalomnak” – mondta. Arra biztatta a fiatalokat és a felnőtteket, hogy csatlakozzanak a programhoz, mert szerinte az

nem csak szakmai tapasztalatot ad, hanem felelősségre és komolyságra is nevel.

Azt is elárulta, hogy a jövőben paramedikusként (mentőtisztként) szeretne dolgozni. „Ezzel a programmal jöttem rá, hogy ez a hivatás tényleg nekem való, és nagyon szeretnék a csapat része lenni” – fogalmazott. Mit érdemes tudni erről a programról? Monoranu Vasile-Radu, a Hargita megyei tűzoltóság parancsnoka az önkéntesprogramról beszélt bővebben. Mint magyarázta, ez a program a 16 és 65 év közötti jelentkezőknek szól, de különösen népszerű a középiskolások körében. „2016-ban országos szinten 750 önkéntessel indult a program, mára pedig már 18 ezer önkéntes kapcsolódott be, közülük 7700 aktív” – ismertette.

Az aktív státuszt azok szerezhetik meg, akik elvégzik a képzéseket és sikeresen vizsgáznak.

A jelentkezők először egy hétnapos bevezető képzésen vesznek részt, majd egy 120 órás alapképzés következik. A sikeres vizsga után már a SMURD rohammentőkön is szolgálatot teljesíthetnek, a hivatásos egységek munkáját segítve. Hirdetés „Alexandra éppen ma teszi le a záróvizsgáját. Ha sikeresen teljesíti, a SMURD-egységek negyedik tagjaként kapcsolódhat be a szolgálatba” – mondta a parancsnok, hozzátéve, hogy a fiatal később akár paramedikusi képzésre is jelentkezhet. Hargita megyében 125-en kezdték el a programot a kezdetektől fogva, de közülük

egyelőre mindössze öten jutottak el a 120 órás képzés végéig.