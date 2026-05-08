Program, amiről kevesen tudnak: önkéntes fiatalokat vár a Hargita megyei tűzoltóság

A sajtótájékoztatón Alexandra elismerő oklevelet is átvett a programban végzett munkájáért • Fotó: Barabás Hajnal

A sajtótájékoztatón Alexandra elismerő oklevelet is átvett a programban végzett munkájáért

Fotó: Barabás Hajnal

Bemutatta középiskolás aktív önkéntesét a Hargita megyei tűzoltóság az Életmentő szenvedéllyel elnevezésű program tízéves évfordulóján. A parancsnokság új jelentkezőket is vár a programba.

Barabás Hajnal

2026. május 08., 08:502026. május 08., 08:50

A Hargita megyei tűzoltóság csütörtökön bemutatta a sajtónak a maroshévízi Platon Alexandrát, azt a 11. osztályos tanulót, aki 16 évesen kezdte el az önkéntességet. Ezt annak apropóján tették, hogy

helyi és országos szinten is tíz éve indították el

az Életmentő szenvedéllyel (románul Salvator din pasiune) önkéntesprogramot. A fiatal lány elmondta, eleinte nehéz volt összehangolni az iskolát és a képzéseket, de idővel megtanulta jól beosztani az idejét.

„Rájöttem, hogy ez a szakma sokkal nehezebb, mint amilyennek kívülről látszik. Ugyanakkor nagyon sokat segít az embereknek és a társadalomnak” – mondta. Arra biztatta a fiatalokat és a felnőtteket, hogy csatlakozzanak a programhoz, mert szerinte az

nem csak szakmai tapasztalatot ad, hanem felelősségre és komolyságra is nevel.

Azt is elárulta, hogy a jövőben paramedikusként (mentőtisztként) szeretne dolgozni. „Ezzel a programmal jöttem rá, hogy ez a hivatás tényleg nekem való, és nagyon szeretnék a csapat része lenni” – fogalmazott.

Mit érdemes tudni erről a programról?

Monoranu Vasile-Radu, a Hargita megyei tűzoltóság parancsnoka az önkéntesprogramról beszélt bővebben. Mint magyarázta, ez a program a 16 és 65 év közötti jelentkezőknek szól, de különösen népszerű a középiskolások körében. „2016-ban országos szinten 750 önkéntessel indult a program, mára pedig már 18 ezer önkéntes kapcsolódott be, közülük 7700 aktív” – ismertette.

Az aktív státuszt azok szerezhetik meg, akik elvégzik a képzéseket és sikeresen vizsgáznak.

A jelentkezők először egy hétnapos bevezető képzésen vesznek részt, majd egy 120 órás alapképzés következik. A sikeres vizsga után már a SMURD rohammentőkön is szolgálatot teljesíthetnek, a hivatásos egységek munkáját segítve.

„Alexandra éppen ma teszi le a záróvizsgáját. Ha sikeresen teljesíti, a SMURD-egységek negyedik tagjaként kapcsolódhat be a szolgálatba” – mondta a parancsnok, hozzátéve, hogy a fiatal később akár paramedikusi képzésre is jelentkezhet.

Hargita megyében 125-en kezdték el a programot a kezdetektől fogva, de közülük

egyelőre mindössze öten jutottak el a 120 órás képzés végéig.

Többnyire azért, mert iskolásokról volt szó, akiknek nehezen ment az összeegyeztetés a képzésekkel és az iskolai programmal.

Jelentkezni önkéntesnek a tűzoltósághoz benyújtott igényléssel és egyéb okiratok leadásával lehet: személyigazolvány-másolat, erkölcsi bizonyítvány, pszichológiai szakvélemény, iskolai és orvosi igazolás, valamint a 18 év alattiaknak szülői beleegyezés szükséges.

Nyárig gyűjtik be a kéréseket, ezután indítják el a képzéseket.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
2026. május 08., péntek

Kiránduljunk Székelyföldön – játssz, teszteld tudásod és nyerj!

Székelyföld lenyűgöző tájai, legendás helyszínei és természeti kincsei most egy izgalmas online játék keretében kerülnek reflektorfénybe. Kvízjátékunk lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők értékes nyereményekkel gazdagodjanak.

Virágkiállítás és néptánctalálkozó lesz Udvarfalván és Marosvásárhelyen

Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.

Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora

Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.

Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert

Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.

Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt

Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.

Ügyvivő gazdasági miniszter: nőni fog Románia gazdasága a második félévben

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet.

Maros Megye Tanácsánál kihívásokkal teli esztendőre számítanak, aminek harmada el is telt

A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.

Versenytanács-elnök: a romániai üzemanyagárak 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál

A romániai üzemanyagárak jelenleg 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Versenytanács elnöke.

Már a 11. könyvvásárnál tartanak a csíkszeredaiak

Megnyílt a 11. Csíkszeredai Könyvvásár: a nyitónapon a gyerekeket Varró Dániel humoros gondolatai, a felnőtt közönséget pedig az olvasásról, figyelemről és kultúráról szóló ünnepi beszédek szólították meg.

Péntektől ismét elszállítják a tilosban parkoló járműveket Marosvásárhelyen

Újra elkezdődik péntektől a tilosban parkoló járművek elszállítása Marosvásárhelyen, miután a városháza autója visszakapta a rendszámát a rendőrségtől.

