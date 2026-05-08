Program, amiről kevesen tudnak: önkéntes fiatalokat vár a Hargita megyei tűzoltóság

A sajtótájékoztatón Alexandra elismerő oklevelet is átvett a programban végzett munkájáért
Fotó: Barabás Hajnal
Bemutatta középiskolás aktív önkéntesét a Hargita megyei tűzoltóság az Életmentő szenvedéllyel elnevezésű program tízéves évfordulóján. A parancsnokság új jelentkezőket is vár a programba.
A Hargita megyei tűzoltóság csütörtökön bemutatta a sajtónak a maroshévízi Platon Alexandrát, azt a 11. osztályos tanulót, aki 16 évesen kezdte el az önkéntességet. Ezt annak apropóján tették, hogy
az Életmentő szenvedéllyel (románul Salvator din pasiune) önkéntesprogramot. A fiatal lány elmondta, eleinte nehéz volt összehangolni az iskolát és a képzéseket, de idővel megtanulta jól beosztani az idejét.
„Rájöttem, hogy ez a szakma sokkal nehezebb, mint amilyennek kívülről látszik. Ugyanakkor nagyon sokat segít az embereknek és a társadalomnak” – mondta. Arra biztatta a fiatalokat és a felnőtteket, hogy csatlakozzanak a programhoz, mert szerinte az
Azt is elárulta, hogy a jövőben paramedikusként (mentőtisztként) szeretne dolgozni. „Ezzel a programmal jöttem rá, hogy ez a hivatás tényleg nekem való, és nagyon szeretnék a csapat része lenni” – fogalmazott.
Monoranu Vasile-Radu, a Hargita megyei tűzoltóság parancsnoka az önkéntesprogramról beszélt bővebben. Mint magyarázta, ez a program a 16 és 65 év közötti jelentkezőknek szól, de különösen népszerű a középiskolások körében. „2016-ban országos szinten 750 önkéntessel indult a program, mára pedig már 18 ezer önkéntes kapcsolódott be, közülük 7700 aktív” – ismertette.
A jelentkezők először egy hétnapos bevezető képzésen vesznek részt, majd egy 120 órás alapképzés következik. A sikeres vizsga után már a SMURD rohammentőkön is szolgálatot teljesíthetnek, a hivatásos egységek munkáját segítve.
„Alexandra éppen ma teszi le a záróvizsgáját. Ha sikeresen teljesíti, a SMURD-egységek negyedik tagjaként kapcsolódhat be a szolgálatba” – mondta a parancsnok, hozzátéve, hogy a fiatal később akár paramedikusi képzésre is jelentkezhet.
Hargita megyében 125-en kezdték el a programot a kezdetektől fogva, de közülük
Többnyire azért, mert iskolásokról volt szó, akiknek nehezen ment az összeegyeztetés a képzésekkel és az iskolai programmal.
Jelentkezni önkéntesnek a tűzoltósághoz benyújtott igényléssel és egyéb okiratok leadásával lehet: személyigazolvány-másolat, erkölcsi bizonyítvány, pszichológiai szakvélemény, iskolai és orvosi igazolás, valamint a 18 év alattiaknak szülői beleegyezés szükséges.
Nyárig gyűjtik be a kéréseket, ezután indítják el a képzéseket.
Székelyföld lenyűgöző tájai, legendás helyszínei és természeti kincsei most egy izgalmas online játék keretében kerülnek reflektorfénybe. Kvízjátékunk lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők értékes nyereményekkel gazdagodjanak.
Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.
Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.
Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.
Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet.
A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.
A romániai üzemanyagárak jelenleg 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Versenytanács elnöke.
Megnyílt a 11. Csíkszeredai Könyvvásár: a nyitónapon a gyerekeket Varró Dániel humoros gondolatai, a felnőtt közönséget pedig az olvasásról, figyelemről és kultúráról szóló ünnepi beszédek szólították meg.
Újra elkezdődik péntektől a tilosban parkoló járművek elszállítása Marosvásárhelyen, miután a városháza autója visszakapta a rendszámát a rendőrségtől.
szóljon hozzá!