Készülnek az aszfaltozásra, hétfő reggel be is dugult Székelyudvarhely szejkefürdői kijárata

Forgalmi dugóval és hosszabb várakozási idővel kell számolnia annak, aki Székelyudvarhelyről Marosvásárhely felé tart és ehhez a Szejkefürdő felőli kijáratot választja.

2026. május 11., 10:06

Hétfő reggel elkezdődött a Székelyudvarhelyről kifelé vezető jobb oldali forgalmi sáv előkészítése aszfaltozáshoz. Helyszíni információk szerint kilenc óra után

körülbelül 15 perces várakozási idővel kellett számolni,

hogy az autósok átjussanak a munkálatok alatt álló útszakaszon. Hirdetés Mint a polgármesteri hivatal tájékoztatott, teljesen lezárják a Templom utcát, valamint az Orbán Balázs utcának a kis Ugron Gábor utcánál leágazó szakaszát. A lezárás addig marad érvényben, amíg az új aszfaltréteg lehűl, ez idő alatt sem a főútra való kihajtásra, sem az utcákba történő behajtásra nem lesz lehetőség.

