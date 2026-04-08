Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván

Munkálatok miatt szünetelni fog a földgázszolgáltatás a Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván – tájékoztat közleményében a gázszolgáltató.

Az említett településen a Romgaz által végzett munkálatok miatt a Delgaz Grid kénytelen ideiglenesen felfüggeszteni a földgázszolgáltatást 9 és 15 óra között. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy a leállás ideje alatt

zárják el a gázkészülékeket, majd a szolgáltatás újraindítását követően 30 percen keresztül figyeljék azok megfelelő működését.

Amennyiben gázszagot észlelnek, a lakosokat arra kérik, hogy azonnal értesítsék a Delgaz Grid diszpécserszolgálatát az alábbi telefonszámok egyikén: 0800-800-928 (ingyenesen hívható), illetve 0265-200-928 (helyi tarifával hívható).

A vállalat elnézést kér a kellemetlenségekért, és köszöni az ügyfelek megértését. A közleményben kiemelik, hogy a munkálatok célja a földgszolgáltatás minőségének javítása.