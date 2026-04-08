Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván

Munkálatok miatt szünetelni fog a földgázszolgáltatás a Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván – tájékoztat közleményében a gázszolgáltató.

Székelyhon

2026. április 08., 14:15

Az említett településen a Romgaz által végzett munkálatok miatt a Delgaz Grid kénytelen ideiglenesen felfüggeszteni a földgázszolgáltatást 9 és 15 óra között. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy a leállás ideje alatt

zárják el a gázkészülékeket, majd a szolgáltatás újraindítását követően 30 percen keresztül figyeljék azok megfelelő működését.

Amennyiben gázszagot észlelnek, a lakosokat arra kérik, hogy azonnal értesítsék a Delgaz Grid diszpécserszolgálatát az alábbi telefonszámok egyikén: 0800-800-928 (ingyenesen hívható), illetve 0265-200-928 (helyi tarifával hívható).

A vállalat elnézést kér a kellemetlenségekért, és köszöni az ügyfelek megértését. A közleményben kiemelik, hogy a munkálatok célja a földgszolgáltatás minőségének javítása.

Udvarhelyszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 07., kedd

Közvitát szerveznek Székelyudvarhelyen a játéktermek szabályozásáról

Székelyudvarhelyen közvitára bocsátják a játéktermek működésének szabályozását érintő kérdéseket.

2026. április 06., hétfő

Ahol éjfélkor kezdődik a locsolás és a lányokat is elkérik a háztól

A környéken egyedinek számító hagyomány él Bögözben, ahol húsvét vasárnapján éjfélkor gyűlnek össze locsolni a fiatalok és zenészek kíséretében éjszaka látogatnak el a lányos házakhoz. Idén mi is részt vettünk az eseményen.

2026. március 30., hétfő

Útfelújítás zajlik Parajd községben, ezért zárták le az utat Alsó- és Felsősófalva között

Habár az anyagiak utalásától függ, hogy mennyire sikerül haladni a munkálatokkal, jelenleg is zajlik az utcák felújítása Parajd községben. Ezen projekt miatt kellett lezárni az utat Alsó- és Felsősófalva között, ahol egy hidat fognak elbontani.

2026. március 29., vasárnap

Szünetelni fog az áramszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Több utcában fog szünetelni az áramszolgáltatás kedden reggel kilenc és délután négy óra között, mivel karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. március 28., szombat

Bejegyzetlen motorkerékpárral és jogosítvány nélkül is közlekedtek Udvarhelyszéken

Rendszám nélküli motorkerékpárral közlekedett egy férfi Székelyudvarhelyen, egy másik pedig vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz Homoródszentmárton községben – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve

Tűz ütött ki egy raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. Az épületben pelettet és brikettet gyártottak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

2026. március 26., csütörtök

MR-vizsgálatok biztosításával fejlesztenék a székelyudvarhelyi városi kórházat

MR-vizsgálatok biztosításáról és a városi kórház bővítési lehetőségeiről is döntöttek a székelyudvarhelyi önkormányzat ülésén, csütörtökön. A testület egy leromlott állapotú épület megszerzésének előkészítéséről is tárgyalt.

2026. március 25., szerda

Elkerülő út Székelyudvarhelyen: megnyílt az út a finanszírozás előtt

Bekerült az országos költségvetési törvénybe a székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülőút projektje. Az elkerülő út megvalósításához szükséges másik fontos feltétel is hamarosan teljesülhet, ha az önkormányzat együttműködési szerződést köt a CNIR-rel.

2026. március 25., szerda

Feltúrták a Kossuth Lajos utcát, és az is megvan, hogy melyik lesz a következő

Elkezdte a gázvezeték cseréjét a szolgáltató Székelyudvarhelyen a Kossuth Lajos utcában, a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak.

