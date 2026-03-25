Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Elkerülő út Székelyudvarhelyen: megnyílt az út a finanszírozás előtt

A zöld nyomvonalon fog haladni az elkerülőút

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bekerült az országos költségvetési törvénybe a székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülőút projektje. Az elkerülő út megvalósításához szükséges másik fontos feltétel is hamarosan teljesülhet, ha az önkormányzat együttműködési szerződést köt a CNIR-rel.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 25., 17:482026. március 25., 17:48

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentős előrelépések történtek az elmúlt időszakban az évtizedek óta tervezett székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülő út ügyében. A megvalósíthatósági tanulmányt készítő tervező korábban négy nyomvonalat javasolt, amelyek közül a tavaly októberi tanácsülésen kiválasztották a legmegfelelőbbet, és ezt dolgozzák ki részletesebben.

Elfogadták az elkerülő út nyomvonalát Székelyudvarhelyen

Hitelfelvételre készül a székelyudvarhelyi önkormányzat, amely a tervezett észak-nyugati elkerülőút nyomvonaláról is döntött. Utóbbi esetben négy lehetőség közül választották ki a képviselők, hogy melyiket dolgozza ki részletesebben a tervező.

A projekt értékét 91,5 millió lejben határozták meg, ami némileg túlbecsült összeg. Az 5,5 kilométer hosszú elkerülő út nyomvonala a 13A jelzésű országút és a 134B jelzésű megyei út kereszteződésének közeléből, a székelyszenttamási elterelőtől indul, majd a város Fenyéd felőli kijáratánál csatlakozik vissza a 13A jelzésű országútba.

Hirdetés

Új fejlemény, hogy a projekt pénteken bekerült az országos költségvetési törvénybe. Emellett a székelyudvarhelyi önkormányzat a csütörtöki tanácsülésre előkészítette azt a határozattervezetet is, amely az országos útüggyel kötendő együttműködési szerződésről szól. Ez utóbbi a megvalósítás egyik előfeltétele.

Antal Lóránt szenátor a Székelyhonnak arról beszélt, hogy a pénzügyi bizottság tagjaként sikerült megállapodnia a Szociáldemokrata Párt képviselőivel: más havasalföldi és erdélyi elkerülőutakkal együtt a székelyudvarhelyi tervek is bekerültek a 2026-os országos költségvetési törvénybe.

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé

A parlament költségvetési-pénzügyi bizottságai csütörtöki együttes ülésükön 38 támogató és 13 elutasító szavazattal elfogadták a 2026-os állami költségvetés tervezetét. A jogszabályavaslat a parlament plénuma elé kerül.

Mint mondta, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy lehetőség nyílt a projekt támogatására az országos infrastruktúra fejlesztését finanszírozó programokból. Emellett más forráslehetőségek is felhasználhatók a megvalósításhoz. A szenátor úgy fogalmazott, hogy

a székelyudvarhelyi elkerülő út megépítése most már prioritást élvez,

hiszen bekerült a törvénybe. Arról is beszélt, hogy más udvarhelyszéki útépítési projekt idén nem került be az országos költségvetésbe. Ugyanakkor felidézte: nemrég újjáépült a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti 137-es megyei út, és elindult a közel ötven kilométernyi megyei út felújítását magába foglaló beruházás is.

Fontos szerződéskötés

Szakács-Paál István székelyudvarhelyi polgármester arra emlékeztetett, hogy Székelyudvarhely elkerülő útja jelenleg nem szerepel a tízévente megújuló országos mestertervben, amelyben a hasonló fejlesztéseket tárgyalják. Elmondása szerint ahhoz, hogy a projekt bekerüljön ebbe a dokumentumba, nagyjából 2031-ig kellene várni, ezt azonban nem szeretnék megvárni. Ennek érdekében

Székelyudvarhely együttműködési szerződést kötne a közúti beruházásokért felelős társasággal, azaz a CNIR-rel.

A polgármesteri hivatal munkatársai már előkészítették a szükséges protokollt, amelyről csütörtökön dönt az önkormányzat. Ha ezt elfogadják, helyben aláírják a dokumentumot, majd néhány héttel később a CNIR képviselői is ellátják kézjegyükkel, miután a szerződés tartalmáról már egyeztettek.

A polgármester szerint a protokoll aláírása, valamint az, hogy a projekt bekerült az országos költségvetési törvénybe, megteremti annak feltételét, hogy az elkerülő út a pénzek újraosztásakor finanszírozást kapjon. Ez azt jelenti, hogy a CNIR finanszírozhatja az építkezést. Tájékoztatása szerint elméletileg

nyár végéig elkészülhet a kiválasztott nyomvonal megvalósíthatósági tanulmánya,

amelynek kétharmada már elkészült. Ezt követően konkrét forrást kell rendelni a beruházáshoz, majd a CNIR közbeszerzési eljárást hirdethet a műszaki tervek elkészítésére és a kivitelezésre.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 25., szerda

Feltúrták a Kossuth Lajos utcát, és az is megvan, hogy melyik lesz a következő

Elkezdte a gázvezeték cseréjét a szolgáltató Székelyudvarhelyen a Kossuth Lajos utcában, a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak.

2026. március 25., szerda

Hirdetés
2026. március 25., szerda

Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát

Bár még csak március vége felé járunk, a székelyudvarhelyi adóosztályon a lakosság rohamszerűen igyekszik élni a tíz százalékos adókedvezménnyel. Pedig online fizetés esetén is érvényes e hónap végéig az adókedvezmény.

2026. március 25., szerda

2026. március 24., kedd

Húsvéti adománygyűjtést szerveznek Székelyudvarhelyen

Adománygyűjtést szervez a Tegyünk Egymásért Egyesület Székelyudvarhelyen, hogy segítséget nyújtsanak kisnyugdíjasoknak és nehéz helyzetben élő családoknak a húsvéti ünnepi időszakban.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Leálltak, de ismét dolgoznak: folytatódik a székelykeresztúri tanuszoda építése

A korábbi finanszírozási nehézségek után februárban ismét elkezdődött a munka Székelykeresztúr leendő tanuszodájánál. A 30 millió lejes beruházás keretében nemcsak medence, hanem napelempark és edzőterem is épül a fenntarthatóság és a tömegsport jegyében.

2026. március 24., kedd

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen

Idén tavasszal is megszervezik az elektromos hulladékgyűjtési akciót Székelyudvarhelyen: a városban több gyűjtőponton lehet megszabadulni az elektromos eszközöktől, valamint az elhasznált olajtól.

2026. március 24., kedd

2026. március 23., hétfő

Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel

Okostáblák, lift, levegőcserélő rendszer, modern tornaterem, otthonos belső terek – huszonegyedik századi oktatási körülményeket biztosít a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium új iskolaépülete.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában

Elkezdődött a kopóréteg leterítése Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában, ezért több szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani a következő napokban.

2026. március 23., hétfő

Hirdetés
2026. március 23., hétfő

Székelyudvarhely irodalmi múltjáról tart előadást Balázs Imre József

Előadást tart Székelyudvarhely irodalmi hagyományairól Balázs Imre József költő, irodalomtörténész, egyetemi docens március 24-én.

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen

Súlyos közúti baleset történt vasárnap reggel Székelyudvarhelyen, amint arról korábban beszámoltunk, egy épületnek csapódott autójával egy sofőr. Mint időközben kiderült, az illető erősen ittas állapotban ült autóba.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba

Közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és mentőket Székelyudvarhelyen vasárnap délelőtt. A balesetben érintett autóvezetőt eszméletlen állapotban szállították kórházba.

2026. március 22., vasárnap

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!