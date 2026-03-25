Elkerülő út Székelyudvarhelyen: megnyílt az út a finanszírozás előtt

Bekerült az országos költségvetési törvénybe a székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülőút projektje. Az elkerülő út megvalósításához szükséges másik fontos feltétel is hamarosan teljesülhet, ha az önkormányzat együttműködési szerződést köt a CNIR-rel.

Jelentős előrelépések történtek az elmúlt időszakban az évtizedek óta tervezett székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülő út ügyében. A megvalósíthatósági tanulmányt készítő tervező korábban négy nyomvonalat javasolt, amelyek közül a tavaly októberi tanácsülésen kiválasztották a legmegfelelőbbet, és ezt dolgozzák ki részletesebben.

korábban írtuk

A projekt értékét 91,5 millió lejben határozták meg, ami némileg túlbecsült összeg. Az 5,5 kilométer hosszú elkerülő út nyomvonala a 13A jelzésű országút és a 134B jelzésű megyei út kereszteződésének közeléből, a székelyszenttamási elterelőtől indul, majd a város Fenyéd felőli kijáratánál csatlakozik vissza a 13A jelzésű országútba.

Új fejlemény, hogy a projekt pénteken bekerült az országos költségvetési törvénybe. Emellett a székelyudvarhelyi önkormányzat a csütörtöki tanácsülésre előkészítette azt a határozattervezetet is, amely az országos útüggyel kötendő együttműködési szerződésről szól. Ez utóbbi a megvalósítás egyik előfeltétele.

Elkerülő út és finanszírozás

Antal Lóránt szenátor a Székelyhonnak arról beszélt, hogy a pénzügyi bizottság tagjaként sikerült megállapodnia a Szociáldemokrata Párt képviselőivel: más havasalföldi és erdélyi elkerülőutakkal együtt a székelyudvarhelyi tervek is bekerültek a 2026-os országos költségvetési törvénybe.

korábban írtuk

Mint mondta, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy lehetőség nyílt a projekt támogatására az országos infrastruktúra fejlesztését finanszírozó programokból. Emellett más forráslehetőségek is felhasználhatók a megvalósításhoz. A szenátor úgy fogalmazott, hogy