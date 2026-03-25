Elkerülő út Székelyudvarhelyen: megnyílt az út a finanszírozás előtt

A zöld nyomvonalon fog haladni az elkerülőút
Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
Bekerült az országos költségvetési törvénybe a székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülőút projektje. Az elkerülő út megvalósításához szükséges másik fontos feltétel is hamarosan teljesülhet, ha az önkormányzat együttműködési szerződést köt a CNIR-rel.
Jelentős előrelépések történtek az elmúlt időszakban az évtizedek óta tervezett székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülő út ügyében. A megvalósíthatósági tanulmányt készítő tervező korábban négy nyomvonalat javasolt, amelyek közül a tavaly októberi tanácsülésen kiválasztották a legmegfelelőbbet, és ezt dolgozzák ki részletesebben.
Hitelfelvételre készül a székelyudvarhelyi önkormányzat, amely a tervezett észak-nyugati elkerülőút nyomvonaláról is döntött. Utóbbi esetben négy lehetőség közül választották ki a képviselők, hogy melyiket dolgozza ki részletesebben a tervező.
A projekt értékét 91,5 millió lejben határozták meg, ami némileg túlbecsült összeg. Az 5,5 kilométer hosszú elkerülő út nyomvonala a 13A jelzésű országút és a 134B jelzésű megyei út kereszteződésének közeléből, a székelyszenttamási elterelőtől indul, majd a város Fenyéd felőli kijáratánál csatlakozik vissza a 13A jelzésű országútba.
Új fejlemény, hogy a projekt pénteken bekerült az országos költségvetési törvénybe. Emellett a székelyudvarhelyi önkormányzat a csütörtöki tanácsülésre előkészítette azt a határozattervezetet is, amely az országos útüggyel kötendő együttműködési szerződésről szól. Ez utóbbi a megvalósítás egyik előfeltétele.
Antal Lóránt szenátor a Székelyhonnak arról beszélt, hogy a pénzügyi bizottság tagjaként sikerült megállapodnia a Szociáldemokrata Párt képviselőivel: más havasalföldi és erdélyi elkerülőutakkal együtt a székelyudvarhelyi tervek is bekerültek a 2026-os országos költségvetési törvénybe.
A parlament költségvetési-pénzügyi bizottságai csütörtöki együttes ülésükön 38 támogató és 13 elutasító szavazattal elfogadták a 2026-os állami költségvetés tervezetét. A jogszabályavaslat a parlament plénuma elé kerül.
Mint mondta, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy lehetőség nyílt a projekt támogatására az országos infrastruktúra fejlesztését finanszírozó programokból. Emellett más forráslehetőségek is felhasználhatók a megvalósításhoz. A szenátor úgy fogalmazott, hogy
hiszen bekerült a törvénybe. Arról is beszélt, hogy más udvarhelyszéki útépítési projekt idén nem került be az országos költségvetésbe. Ugyanakkor felidézte: nemrég újjáépült a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti 137-es megyei út, és elindult a közel ötven kilométernyi megyei út felújítását magába foglaló beruházás is.
Szakács-Paál István székelyudvarhelyi polgármester arra emlékeztetett, hogy Székelyudvarhely elkerülő útja jelenleg nem szerepel a tízévente megújuló országos mestertervben, amelyben a hasonló fejlesztéseket tárgyalják. Elmondása szerint ahhoz, hogy a projekt bekerüljön ebbe a dokumentumba, nagyjából 2031-ig kellene várni, ezt azonban nem szeretnék megvárni. Ennek érdekében
A polgármesteri hivatal munkatársai már előkészítették a szükséges protokollt, amelyről csütörtökön dönt az önkormányzat. Ha ezt elfogadják, helyben aláírják a dokumentumot, majd néhány héttel később a CNIR képviselői is ellátják kézjegyükkel, miután a szerződés tartalmáról már egyeztettek.
A polgármester szerint a protokoll aláírása, valamint az, hogy a projekt bekerült az országos költségvetési törvénybe, megteremti annak feltételét, hogy az elkerülő út a pénzek újraosztásakor finanszírozást kapjon. Ez azt jelenti, hogy a CNIR finanszírozhatja az építkezést. Tájékoztatása szerint elméletileg
amelynek kétharmada már elkészült. Ezt követően konkrét forrást kell rendelni a beruházáshoz, majd a CNIR közbeszerzési eljárást hirdethet a műszaki tervek elkészítésére és a kivitelezésre.
