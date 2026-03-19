Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé

A parlament költségvetési-pénzügyi bizottságai csütörtöki együttes ülésükön 38 támogató és 13 elutasító szavazattal elfogadták a 2026-os állami költségvetés tervezetét. A jogszabályavaslat a parlament plénuma elé kerül.

A két testület a benyújtott módosító indítványokat, valamint a törvénytervezet fejezeteit és mellékleteit vitatták meg és szavaztak róluk – írja az Agerpres.

Az ülésen egyhangúlag elfogadták a Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik módosító indítványát. A javaslat szerint bizonyos autópálya- és elkerülőút-építések előnyt élveznek, ha rendelkezésre állnak külső, vissza nem térítendő források.