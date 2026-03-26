MR-vizsgálatok biztosításával fejlesztenék a székelyudvarhelyi városi kórházat

Fotó: Csató Andrea

MR-vizsgálatok biztosításáról és a városi kórház bővítési lehetőségeiről is döntöttek a székelyudvarhelyi önkormányzat ülésén, csütörtökön. A testület egy leromlott állapotú épület megszerzésének előkészítéséről is tárgyalt.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 26., 13:162026. március 26., 13:16

Új tanácsos bemutatásával kezdődött a székelyudvarhelyi önkormányzat soros ülése: Élthes Előd Etele lemondása után a Székelyudvarhelyért Párt részéről László Előd Emil tette le az esküt. Elhangzott az is, hogy Ilyés Szabolcs RMDSZ-es képviselő szintén lemondott mandátumáról, mivel munkája miatt egyre nehezebben tudott részt venni az üléseken.

Hirdetés

A városi kórház fejlesztése kapcsán Szakács-Paál István polgármester arról beszélt, hogy a kórház mögött áll egy leromlott állapotú épület, amely

a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság és a helyi önkormányzat leltárában is szerepel, ezért jelenleg nem lehet felújítani.

Mint mondta, többször egyeztettek az egészségügyi minisztériummal, amelynek munkatársai azt ígérték, hogy lemondanak az ingatlanról a város javára, ehhez azonban kormányhatározatra van szükség. Ez még kedvező esetben is két évet vehet igénybe.

Fotó: Olti Angyalka

A képviselő-testület most ennek a helyzetnek a rendezéséhez szükséges előfeltételt teremtette meg. A polgármester szerint

az épületet korszerűsítenék, majd jó eséllyel a kórház használatába adnák, ahol akár egy új járóbeteg-rendelőt is létre lehetne hozni.

Komoróczy Zsolt kórházigazgató hangsúlyozta, hogy az intézmény fejlesztéséhez nagy szükségük van az épületre, mivel a közvetlen közelben alig vannak további bővítési lehetőségeik. Többen egyetértettek abban is, hogy korábban nem volt szerencsés döntés szolgálati lakásokat építeni a kórház udvarára, mert ezek jelentősen korlátozták a terjeszkedést.

A kórház ugyanakkor engedélyt kért a testülettől egy olyan, ügykezelésében lévő, de városi tulajdonú terület öt évre történő bérbeadására, ahol egy mobil építményben

mágneses rezonancia-vizsgálatokat biztosíthatnának külsős szolgáltató bevonásával.

Az igazgató szerint ezzel egy nappal csökkenthető lenne az átlagos bentfekvési idő. A terület bérbeadására csak addig lenne szükség, amíg a kórház saját MR-készüléket vásárolhat.

A majdani elkerülőút is szóba került

Az ülésen más fejlesztésekről is szó esett. Szakács-Paál István polgármester emlékeztetett arra, hogy a székelyudvarhelyi elkerülőút megvalósítása bekerült az országos költségvetés-törvénybe, a hivatal pedig előkészítette az országos útüggyel megkötendő protokollumot, amely szintén a projekt finanszírozásának előfeltétele. A dokumentumot a képviselők el is fogadták.

Bekerült az országos költségvetési törvénybe a székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülőút projektje. Az elkerülő út megvalósításához szükséges másik fontos feltétel is hamarosan teljesülhet, ha az önkormányzat együttműködési szerződést köt a CNIR-rel.

Kovács Attila, a beruházási osztály vezetője közölte, hogy

elkészültek a Görbe és az Attila utcák felújításának műszaki tervei, a beruházás értéke pedig megközelíti a 2 millió lejt.

A költségek 58 százalékát a városnak kell biztosítania. A polgármester megjegyezte, azt szeretnék, ha a kivitelezés már idén ősszel, de legkésőbb jövőben elkezdődhetne.

Fotó: Olti Angyalka

A volt Stúdió Moziba beköltözött Udvarhely Néptáncműhely Koreográfiai Színház az épület környékét is rendezné, ezért a város több területet az intézmény ügykezelésébe adott. Emellett új utcanevet is jóváhagytak: a Csereháton egy utca a Hold nevet kapta.

A rovat további cikkei

2026. március 25., szerda

Elkerülő út Székelyudvarhelyen: megnyílt az út a finanszírozás előtt

Bekerült az országos költségvetési törvénybe a székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülőút projektje. Az elkerülő út megvalósításához szükséges másik fontos feltétel is hamarosan teljesülhet, ha az önkormányzat együttműködési szerződést köt a CNIR-rel.

Elkerülő út Székelyudvarhelyen: megnyílt az út a finanszírozás előtt
Feltúrták a Kossuth Lajos utcát, és az is megvan, hogy melyik lesz a következő

Elkezdte a gázvezeték cseréjét a szolgáltató Székelyudvarhelyen a Kossuth Lajos utcában, a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak.

Feltúrták a Kossuth Lajos utcát, és az is megvan, hogy melyik lesz a következő
Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát

Bár még csak március vége felé járunk, a székelyudvarhelyi adóosztályon a lakosság rohamszerűen igyekszik élni a tíz százalékos adókedvezménnyel. Pedig online fizetés esetén is érvényes e hónap végéig az adókedvezmény.

Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát
Húsvéti adománygyűjtést szerveznek Székelyudvarhelyen

Adománygyűjtést szervez a Tegyünk Egymásért Egyesület Székelyudvarhelyen, hogy segítséget nyújtsanak kisnyugdíjasoknak és nehéz helyzetben élő családoknak a húsvéti ünnepi időszakban.

Húsvéti adománygyűjtést szerveznek Székelyudvarhelyen
Leálltak, de ismét dolgoznak: folytatódik a székelykeresztúri tanuszoda építése

A korábbi finanszírozási nehézségek után februárban ismét elkezdődött a munka Székelykeresztúr leendő tanuszodájánál. A 30 millió lejes beruházás keretében nemcsak medence, hanem napelempark és edzőterem is épül a fenntarthatóság és a tömegsport jegyében.

Leálltak, de ismét dolgoznak: folytatódik a székelykeresztúri tanuszoda építése
Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen

Idén tavasszal is megszervezik az elektromos hulladékgyűjtési akciót Székelyudvarhelyen: a városban több gyűjtőponton lehet megszabadulni az elektromos eszközöktől, valamint az elhasznált olajtól.

Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen
Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel

Okostáblák, lift, levegőcserélő rendszer, modern tornaterem, otthonos belső terek – huszonegyedik századi oktatási körülményeket biztosít a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium új iskolaépülete.

Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel
A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában

Elkezdődött a kopóréteg leterítése Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában, ezért több szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani a következő napokban.

A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában
Székelyudvarhely irodalmi múltjáról tart előadást Balázs Imre József

Előadást tart Székelyudvarhely irodalmi hagyományairól Balázs Imre József költő, irodalomtörténész, egyetemi docens március 24-én.

Székelyudvarhely irodalmi múltjáról tart előadást Balázs Imre József
Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen

Súlyos közúti baleset történt vasárnap reggel Székelyudvarhelyen, amint arról korábban beszámoltunk, egy épületnek csapódott autójával egy sofőr. Mint időközben kiderült, az illető erősen ittas állapotban ült autóba.

Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen
