MR-vizsgálatok biztosításával fejlesztenék a székelyudvarhelyi városi kórházat

MR-vizsgálatok biztosításáról és a városi kórház bővítési lehetőségeiről is döntöttek a székelyudvarhelyi önkormányzat ülésén, csütörtökön. A testület egy leromlott állapotú épület megszerzésének előkészítéséről is tárgyalt.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 26., 13:162026. március 26., 13:16

Új tanácsos bemutatásával kezdődött a székelyudvarhelyi önkormányzat soros ülése: Élthes Előd Etele lemondása után a Székelyudvarhelyért Párt részéről László Előd Emil tette le az esküt. Elhangzott az is, hogy Ilyés Szabolcs RMDSZ-es képviselő szintén lemondott mandátumáról, mivel munkája miatt egyre nehezebben tudott részt venni az üléseken. Hirdetés A városi kórház fejlesztése kapcsán Szakács-Paál István polgármester arról beszélt, hogy a kórház mögött áll egy leromlott állapotú épület, amely

a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság és a helyi önkormányzat leltárában is szerepel, ezért jelenleg nem lehet felújítani.

Mint mondta, többször egyeztettek az egészségügyi minisztériummal, amelynek munkatársai azt ígérték, hogy lemondanak az ingatlanról a város javára, ehhez azonban kormányhatározatra van szükség. Ez még kedvező esetben is két évet vehet igénybe.

Fejlesztések miatt van szüksége az ingatlanra a székelyudvarhelyi városi kórháznak Fotó: Olti Angyalka

A képviselő-testület most ennek a helyzetnek a rendezéséhez szükséges előfeltételt teremtette meg. A polgármester szerint

az épületet korszerűsítenék, majd jó eséllyel a kórház használatába adnák, ahol akár egy új járóbeteg-rendelőt is létre lehetne hozni.

Komoróczy Zsolt kórházigazgató hangsúlyozta, hogy az intézmény fejlesztéséhez nagy szükségük van az épületre, mivel a közvetlen közelben alig vannak további bővítési lehetőségeik. Többen egyetértettek abban is, hogy korábban nem volt szerencsés döntés szolgálati lakásokat építeni a kórház udvarára, mert ezek jelentősen korlátozták a terjeszkedést. A kórház ugyanakkor engedélyt kért a testülettől egy olyan, ügykezelésében lévő, de városi tulajdonú terület öt évre történő bérbeadására, ahol egy mobil építményben

mágneses rezonancia-vizsgálatokat biztosíthatnának külsős szolgáltató bevonásával.

Az igazgató szerint ezzel egy nappal csökkenthető lenne az átlagos bentfekvési idő. A terület bérbeadására csak addig lenne szükség, amíg a kórház saját MR-készüléket vásárolhat. A majdani elkerülőút is szóba került Az ülésen más fejlesztésekről is szó esett. Szakács-Paál István polgármester emlékeztetett arra, hogy a székelyudvarhelyi elkerülőút megvalósítása bekerült az országos költségvetés-törvénybe, a hivatal pedig előkészítette az országos útüggyel megkötendő protokollumot, amely szintén a projekt finanszírozásának előfeltétele. A dokumentumot a képviselők el is fogadták. Kovács Attila, a beruházási osztály vezetője közölte, hogy

elkészültek a Görbe és az Attila utcák felújításának műszaki tervei, a beruházás értéke pedig megközelíti a 2 millió lejt.

A költségek 58 százalékát a városnak kell biztosítania. A polgármester megjegyezte, azt szeretnék, ha a kivitelezés már idén ősszel, de legkésőbb jövőben elkezdődhetne.

Lehetőségük szerint még idén elkezdenék az utca felújítását Fotó: Olti Angyalka