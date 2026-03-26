MR-vizsgálatok biztosításával fejlesztenék a székelyudvarhelyi városi kórházat

MR-vizsgálatokat fognak biztosítani a kórházban
Fotó: Csató Andrea
MR-vizsgálatok biztosításáról és a városi kórház bővítési lehetőségeiről is döntöttek a székelyudvarhelyi önkormányzat ülésén, csütörtökön. A testület egy leromlott állapotú épület megszerzésének előkészítéséről is tárgyalt.
Új tanácsos bemutatásával kezdődött a székelyudvarhelyi önkormányzat soros ülése: Élthes Előd Etele lemondása után a Székelyudvarhelyért Párt részéről László Előd Emil tette le az esküt. Elhangzott az is, hogy Ilyés Szabolcs RMDSZ-es képviselő szintén lemondott mandátumáról, mivel munkája miatt egyre nehezebben tudott részt venni az üléseken.
A városi kórház fejlesztése kapcsán Szakács-Paál István polgármester arról beszélt, hogy a kórház mögött áll egy leromlott állapotú épület, amely
Mint mondta, többször egyeztettek az egészségügyi minisztériummal, amelynek munkatársai azt ígérték, hogy lemondanak az ingatlanról a város javára, ehhez azonban kormányhatározatra van szükség. Ez még kedvező esetben is két évet vehet igénybe.
Fejlesztések miatt van szüksége az ingatlanra a székelyudvarhelyi városi kórháznak
Fotó: Olti Angyalka
A képviselő-testület most ennek a helyzetnek a rendezéséhez szükséges előfeltételt teremtette meg. A polgármester szerint
Komoróczy Zsolt kórházigazgató hangsúlyozta, hogy az intézmény fejlesztéséhez nagy szükségük van az épületre, mivel a közvetlen közelben alig vannak további bővítési lehetőségeik. Többen egyetértettek abban is, hogy korábban nem volt szerencsés döntés szolgálati lakásokat építeni a kórház udvarára, mert ezek jelentősen korlátozták a terjeszkedést.
A kórház ugyanakkor engedélyt kért a testülettől egy olyan, ügykezelésében lévő, de városi tulajdonú terület öt évre történő bérbeadására, ahol egy mobil építményben
Az igazgató szerint ezzel egy nappal csökkenthető lenne az átlagos bentfekvési idő. A terület bérbeadására csak addig lenne szükség, amíg a kórház saját MR-készüléket vásárolhat.
Az ülésen más fejlesztésekről is szó esett. Szakács-Paál István polgármester emlékeztetett arra, hogy a székelyudvarhelyi elkerülőút megvalósítása bekerült az országos költségvetés-törvénybe, a hivatal pedig előkészítette az országos útüggyel megkötendő protokollumot, amely szintén a projekt finanszírozásának előfeltétele. A dokumentumot a képviselők el is fogadták.
Kovács Attila, a beruházási osztály vezetője közölte, hogy
A költségek 58 százalékát a városnak kell biztosítania. A polgármester megjegyezte, azt szeretnék, ha a kivitelezés már idén ősszel, de legkésőbb jövőben elkezdődhetne.
Lehetőségük szerint még idén elkezdenék az utca felújítását
Fotó: Olti Angyalka
A volt Stúdió Moziba beköltözött Udvarhely Néptáncműhely Koreográfiai Színház az épület környékét is rendezné, ezért a város több területet az intézmény ügykezelésébe adott. Emellett új utcanevet is jóváhagytak: a Csereháton egy utca a Hold nevet kapta.
