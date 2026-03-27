Tűz ütött ki egy faforgáccsal teli raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

A Hargita megyei tűzoltóság rövid közleménye szerint a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltóság két tűzoltóautóval van a helyszínen.

A jelenleg is folyamatban lévő oltást a szentegyházi, a kápolnásfalusi és a lövétei önkéntes tűzoltóegységek is segítik, szintén két tűzoltóautóval, ugyanakkor a hargita megyei mentőszolgálat munkatársai is a helyszínre siettek egy mentőautóval.

A tájékoztatás szerint az épületben mintegy 300 négyzetméteren terjedtek szét a lángok, és fenn áll a veszély, hogy a tűz továbbterjed a szomszédos épületekre is.