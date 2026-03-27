Faforgáccsal teli raktár gyulladt ki Szentegyházán – frissítve

Tűz ütött ki egy faforgáccsal teli raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

Székelyhon

2026. március 27., 15:34

2026. március 27., 16:36

A Hargita megyei tűzoltóság rövid közleménye szerint a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltóság két tűzoltóautóval van a helyszínen.

A jelenleg is folyamatban lévő oltást a szentegyházi, a kápolnásfalusi és a lövétei önkéntes tűzoltóegységek is segítik, szintén két tűzoltóautóval, ugyanakkor a hargita megyei mentőszolgálat munkatársai is a helyszínre siettek egy mentőautóval.

A tájékoztatás szerint az épületben mintegy 300 négyzetméteren terjedtek szét a lángok, és fenn áll a veszély, hogy a tűz továbbterjed a szomszédos épületekre is.

Kollégánk helyszíni információi szerint egy faforgáccsal teli raktárban csaptak fel a lángok. Mivel nincs tűzcsap közelben, a tűzoltók távolabbról kell a helyszínre vizet vigyenek, az oltást ugyanakkor az erős szél is nehezíti.

A helyszínre támogatásként úton van a Székelyudvarhelyi tűzoltóság magaslati oltásra alkalmas bevetési járműve, valamint egy operatív csoport is, a beavatkozás irányítására.

Helyszíni információink szerint a sűrű füst miatt oxigén palack használatára kényszerülnek a tűzoltók.

Az operatív csoport vezetője a helyszínre érkezve újabb felderítést végzett, és megállapította, hogy a csarnok teteje ég, körülbelül 100 négyzetméteres felületen. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok továbbterjedésének veszélye már nem áll fenn. Helyszíni információink szerint a létrás tűzoltó autó is megérkezett a helyszínre, a magaslati oltás pedig jelentősen hozzájárul a lángok megfékezéséhez.

Udvarhelyszék Tűzoltóság Szentegyháza Tűzeset
2026. március 26., csütörtök

MR-vizsgálatok biztosításával fejlesztenék a székelyudvarhelyi városi kórházat

MR-vizsgálatok biztosításáról és a városi kórház bővítési lehetőségeiről is döntöttek a székelyudvarhelyi önkormányzat ülésén, csütörtökön. A testület egy leromlott állapotú épület megszerzésének előkészítéséről is tárgyalt.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 25., szerda

Elkerülő út Székelyudvarhelyen: megnyílt az út a finanszírozás előtt

Bekerült az országos költségvetési törvénybe a székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülőút projektje. Az elkerülő út megvalósításához szükséges másik fontos feltétel is hamarosan teljesülhet, ha az önkormányzat együttműködési szerződést köt a CNIR-rel.

Feltúrták a Kossuth Lajos utcát, és az is megvan, hogy melyik lesz a következő

Elkezdte a gázvezeték cseréjét a szolgáltató Székelyudvarhelyen a Kossuth Lajos utcában, a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak.

Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát

Bár még csak március vége felé járunk, a székelyudvarhelyi adóosztályon a lakosság rohamszerűen igyekszik élni a tíz százalékos adókedvezménnyel. Pedig online fizetés esetén is érvényes e hónap végéig az adókedvezmény.

2026. március 24., kedd

Húsvéti adománygyűjtést szerveznek Székelyudvarhelyen

Adománygyűjtést szervez a Tegyünk Egymásért Egyesület Székelyudvarhelyen, hogy segítséget nyújtsanak kisnyugdíjasoknak és nehéz helyzetben élő családoknak a húsvéti ünnepi időszakban.

Leálltak, de ismét dolgoznak: folytatódik a székelykeresztúri tanuszoda építése

A korábbi finanszírozási nehézségek után februárban ismét elkezdődött a munka Székelykeresztúr leendő tanuszodájánál. A 30 millió lejes beruházás keretében nemcsak medence, hanem napelempark és edzőterem is épül a fenntarthatóság és a tömegsport jegyében.

Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen

Idén tavasszal is megszervezik az elektromos hulladékgyűjtési akciót Székelyudvarhelyen: a városban több gyűjtőponton lehet megszabadulni az elektromos eszközöktől, valamint az elhasznált olajtól.

2026. március 23., hétfő

Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel

Okostáblák, lift, levegőcserélő rendszer, modern tornaterem, otthonos belső terek – huszonegyedik századi oktatási körülményeket biztosít a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium új iskolaépülete.

A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában

Elkezdődött a kopóréteg leterítése Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában, ezért több szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani a következő napokban.

Székelyudvarhely irodalmi múltjáról tart előadást Balázs Imre József

Előadást tart Székelyudvarhely irodalmi hagyományairól Balázs Imre József költő, irodalomtörténész, egyetemi docens március 24-én.

