Fotó: Székelyhon
Tűz ütött ki egy faforgáccsal teli raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
2026. március 27., 15:342026. március 27., 15:34
2026. március 27., 16:36
A Hargita megyei tűzoltóság rövid közleménye szerint a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltóság két tűzoltóautóval van a helyszínen.
A jelenleg is folyamatban lévő oltást a szentegyházi, a kápolnásfalusi és a lövétei önkéntes tűzoltóegységek is segítik, szintén két tűzoltóautóval, ugyanakkor a hargita megyei mentőszolgálat munkatársai is a helyszínre siettek egy mentőautóval.
A tájékoztatás szerint az épületben mintegy 300 négyzetméteren terjedtek szét a lángok, és fenn áll a veszély, hogy a tűz továbbterjed a szomszédos épületekre is.
Kollégánk helyszíni információi szerint egy faforgáccsal teli raktárban csaptak fel a lángok. Mivel nincs tűzcsap közelben, a tűzoltók távolabbról kell a helyszínre vizet vigyenek, az oltást ugyanakkor az erős szél is nehezíti.
A helyszínre támogatásként úton van a Székelyudvarhelyi tűzoltóság magaslati oltásra alkalmas bevetési járműve, valamint egy operatív csoport is, a beavatkozás irányítására.
Helyszíni információink szerint a sűrű füst miatt oxigén palack használatára kényszerülnek a tűzoltók.
Az operatív csoport vezetője a helyszínre érkezve újabb felderítést végzett, és megállapította, hogy a csarnok teteje ég, körülbelül 100 négyzetméteres felületen. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok továbbterjedésének veszélye már nem áll fenn. Helyszíni információink szerint a létrás tűzoltó autó is megérkezett a helyszínre, a magaslati oltás pedig jelentősen hozzájárul a lángok megfékezéséhez.
