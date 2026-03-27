Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, hiszen már egyetlen éjszakán át tartó mínusz 3–4 Celsius-fok körüli hőmérséklet is elegendő ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen, vagy teljesen el is vesszen az adott évi termés.

A fagykárok mértékét nemcsak a hőmérséklet határozza meg, hanem az is, hogy milyen gyorsan érkezik a lehűlés, illetve mennyire lassan melegszik vissza a levegő. Ugyanilyen fontos tényező a fák általános kondíciója is, mert az egészséges, jó tápanyag-ellátottságú fák ellenállóbbak, és a rügyeik is jobban viselik a kedvezőtlen időjárást – magyarázza videónkban Fülöp Alpár kertészmérnök.

Éppen ezért a védekezést már ősszel érdemes elkezdeni.