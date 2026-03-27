Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, hiszen már egyetlen éjszakán át tartó mínusz 3–4 Celsius-fok körüli hőmérséklet is elegendő ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen, vagy teljesen el is vesszen az adott évi termés.

Székelyhon

2026. március 27., 17:492026. március 27., 17:49

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A fagykárok mértékét nemcsak a hőmérséklet határozza meg, hanem az is, hogy milyen gyorsan érkezik a lehűlés, illetve mennyire lassan melegszik vissza a levegő. Ugyanilyen fontos tényező a fák általános kondíciója is, mert az egészséges, jó tápanyag-ellátottságú fák ellenállóbbak, és a rügyeik is jobban viselik a kedvezőtlen időjárást – magyarázza videónkban Fülöp Alpár kertészmérnök.

Éppen ezért a védekezést már ősszel érdemes elkezdeni.

A fák megfelelő tápanyag-feltöltése segít abban, hogy tavasszal erőteljes, jól fejlett rügyekkel induljanak, amelyek nagyobb eséllyel vészelik át a hideg éjszakákat.

Amikor a fák már rügyeznek, és fagyveszély közeleg, vagy a lehűlés már meg is érkezett, egy hagyományos, sok helyen még ma is alkalmazott módszer, a füstölés is segíthet. Székelyudvarhely környékén például gyakran élnek ezzel a megoldással. A füst megmozgatja a levegőt a kertben, csökkenti a hirtelen lehűlés mértékét, és segít abban, hogy a hideg levegő ne érjen fel a rügyek magasságáig. Ennek köszönhetően nagyobb eséllyel marad meg a termés.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Gazdálkodás Növénytermesztés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően
Egy félidőt éltek a román remények, lemaradtak a világbajnokságról
Korábban érkezik a nyugdíj áprilisban, ismert a kézbesítés dátuma
A román szövetségi kapitány megtalálta a bűnbakot a vereségért
Mesés harmónia, több száz éves házak
A rovat további cikkei

2026. március 27., péntek

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve

Tűz ütött ki egy raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. Az épületben pelettet és brikettet gyártottak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

2026. március 26., csütörtök

MR-vizsgálatok biztosításával fejlesztenék a székelyudvarhelyi városi kórházat

MR-vizsgálatok biztosításáról és a városi kórház bővítési lehetőségeiről is döntöttek a székelyudvarhelyi önkormányzat ülésén, csütörtökön. A testület egy leromlott állapotú épület megszerzésének előkészítéséről is tárgyalt.

2026. március 25., szerda

Elkerülő út Székelyudvarhelyen: megnyílt az út a finanszírozás előtt

Bekerült az országos költségvetési törvénybe a székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülőút projektje. Az elkerülő út megvalósításához szükséges másik fontos feltétel is hamarosan teljesülhet, ha az önkormányzat együttműködési szerződést köt a CNIR-rel.

2026. március 25., szerda

Feltúrták a Kossuth Lajos utcát, és az is megvan, hogy melyik lesz a következő

Elkezdte a gázvezeték cseréjét a szolgáltató Székelyudvarhelyen a Kossuth Lajos utcában, a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak.

2026. március 25., szerda

Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát

Bár még csak március vége felé járunk, a székelyudvarhelyi adóosztályon a lakosság rohamszerűen igyekszik élni a tíz százalékos adókedvezménnyel. Pedig online fizetés esetén is érvényes e hónap végéig az adókedvezmény.

2026. március 24., kedd

Húsvéti adománygyűjtést szerveznek Székelyudvarhelyen

Adománygyűjtést szervez a Tegyünk Egymásért Egyesület Székelyudvarhelyen, hogy segítséget nyújtsanak kisnyugdíjasoknak és nehéz helyzetben élő családoknak a húsvéti ünnepi időszakban.

2026. március 24., kedd

Leálltak, de ismét dolgoznak: folytatódik a székelykeresztúri tanuszoda építése

A korábbi finanszírozási nehézségek után februárban ismét elkezdődött a munka Székelykeresztúr leendő tanuszodájánál. A 30 millió lejes beruházás keretében nemcsak medence, hanem napelempark és edzőterem is épül a fenntarthatóság és a tömegsport jegyében.

2026. március 24., kedd

Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen

Idén tavasszal is megszervezik az elektromos hulladékgyűjtési akciót Székelyudvarhelyen: a városban több gyűjtőponton lehet megszabadulni az elektromos eszközöktől, valamint az elhasznált olajtól.

2026. március 23., hétfő

Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel

Okostáblák, lift, levegőcserélő rendszer, modern tornaterem, otthonos belső terek – huszonegyedik századi oktatási körülményeket biztosít a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium új iskolaépülete.

2026. március 23., hétfő

A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában

Elkezdődött a kopóréteg leterítése Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában, ezért több szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani a következő napokban.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!