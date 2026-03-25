Feltúrták a Kossuth Lajos utcát, és az is megvan, hogy melyik lesz a következő

Elkezdte a gázvezeték cseréjét a szolgáltató Székelyudvarhelyen a Kossuth Lajos utcában, a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak.

A beruházás során az utca mindkét oldalán kicserélik a fővezetéket, ezt követően pedig a fogyasztók új hálózatra való csatlakoztatása következik.

A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a munkálatok befejezése és a rendszer üzembe helyezése után a járdákat teljes szélességükben újraaszfaltozzák.