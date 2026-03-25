Feltúrták a Kossuth Lajos utcát, és az is megvan, hogy melyik lesz a következő

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Elkezdte a gázvezeték cseréjét a szolgáltató Székelyudvarhelyen a Kossuth Lajos utcában, a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak.

Székelyhon

2026. március 25., 14:372026. március 25., 14:37

2026. március 25., 14:37

A beruházás során az utca mindkét oldalán kicserélik a fővezetéket, ezt követően pedig a fogyasztók új hálózatra való csatlakoztatása következik.

A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a munkálatok befejezése és a rendszer üzembe helyezése után a járdákat teljes szélességükben újraaszfaltozzák.

A munkálatok nem érintik az autós közlekedést,

az utcában a gyalogosoknak és kerékpárosoknak nehézkesebb a közlekedés.

A fejlesztés a későbbiekben az Iskola utcában folytatódik.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
A rovat további cikkei

2026. március 25., szerda

Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát

Bár még csak március vége felé járunk, a székelyudvarhelyi adóosztályon a lakosság rohamszerűen igyekszik élni a tíz százalékos adókedvezménnyel. Pedig online fizetés esetén is érvényes e hónap végéig az adókedvezmény.

2026. március 24., kedd

Húsvéti adománygyűjtést szerveznek Székelyudvarhelyen

Adománygyűjtést szervez a Tegyünk Egymásért Egyesület Székelyudvarhelyen, hogy segítséget nyújtsanak kisnyugdíjasoknak és nehéz helyzetben élő családoknak a húsvéti ünnepi időszakban.

2026. március 24., kedd

Leálltak, de ismét dolgoznak: folytatódik a székelykeresztúri tanuszoda építése

A korábbi finanszírozási nehézségek után februárban ismét elkezdődött a munka Székelykeresztúr leendő tanuszodájánál. A 30 millió lejes beruházás keretében nemcsak medence, hanem napelempark és edzőterem is épül a fenntarthatóság és a tömegsport jegyében.

2026. március 24., kedd

Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen

Idén tavasszal is megszervezik az elektromos hulladékgyűjtési akciót Székelyudvarhelyen: a városban több gyűjtőponton lehet megszabadulni az elektromos eszközöktől, valamint az elhasznált olajtól.

2026. március 23., hétfő

Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel

Okostáblák, lift, levegőcserélő rendszer, modern tornaterem, otthonos belső terek – huszonegyedik századi oktatási körülményeket biztosít a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium új iskolaépülete.

2026. március 23., hétfő

A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában

Elkezdődött a kopóréteg leterítése Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában, ezért több szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani a következő napokban.

2026. március 23., hétfő

Székelyudvarhely irodalmi múltjáról tart előadást Balázs Imre József

Előadást tart Székelyudvarhely irodalmi hagyományairól Balázs Imre József költő, irodalomtörténész, egyetemi docens március 24-én.

2026. március 22., vasárnap

Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen

Súlyos közúti baleset történt vasárnap reggel Székelyudvarhelyen, amint arról korábban beszámoltunk, egy épületnek csapódott autójával egy sofőr. Mint időközben kiderült, az illető erősen ittas állapotban ült autóba.

2026. március 22., vasárnap

Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba

Közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és mentőket Székelyudvarhelyen vasárnap délelőtt. A balesetben érintett autóvezetőt eszméletlen állapotban szállították kórházba.

2026. március 22., vasárnap

Aszfaltozás miatt korlátozzák a forgalmat Székelyudvarhely egyik fontos útszakaszán

Hétfőn reggel aszfaltozási munkálatok kezdődnek a Bethlen Gábor utcában Székelyudvarhelyen – tájékoztat bejegyzésében a helyi polgármesteri hivatal. A kopóréteg terítése miatt több napon keresztül forgalomkorlátozásokra kell számítani.

