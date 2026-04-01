Ahány város, annyi ár: ennyiért juthatnak hozzá a húsvéti bárányhúshoz Székelyföldön

A legtöbben félbevágott bárányhúst vásárolnak, átlagban 5 kilogrammosat

A vágott bárány átlagára 45 és 60 lej között mozog kilogrammonként Székelyföld piacain. Míg Gyergyószéken már 45 lejért is találni húst, Sepsiszentgyörgyön mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak a 60 lejes egységár miatt.

2026. április 01., 21:052026. április 01., 21:05

Az idei húsvétot megelőzően a szerdai piacnapon 55 lejért kínálták a vágott bárány kilogrammját a gazdák Csíkszeredában. A bárányhús ára 2020 óta folyamatosan drágult, tavaly volt némi visszaesés az árban, de idén ismét hasonló áron, vagy drágábban adják, mint 2024-ben.

Csíkszereda: hagyomány és a biztonság

A csíkszeredai városközponti piaccsarnokban sok ember megfordult, többen vásároltak is, az egyik kászoni gazda szerint azonban még nem volt nagy a kereslet, sokan ugyanis csak érdeklődtek a bárányhús ára felől. A mellette lévő pultnál elmondták,

a vevők többsége fél bárányt vásárolt, amely hozzávetőleg 5 kilogrammot tett ki.

„Elfogadom a bárányhús árát, annyi amennyi, kevés a pénz, de úgyis meg kell venni az ünnepre, fontos a hagyomány. Ráadásul nagyon szeretem a bárányhúst, megtöltöm, úgy készítem el, az unokáim is szeretik. Minden évben megveszem húsvétkor” – válaszolta a Székelyhon érdeklődésére Erdély Anna. A csíkszeredai nő egy egész bárányt vásárolt éppen, amelyet kettévágtak, külön zacskóba tettek számára, hogy könnyebben haza tudja vinni.

Infografika: Csáki Ferencz

Egy másik vásárló, Szőcs Pál mielőtt a piacra jött volna, az interneten is tájékozódott a bárányhús áráról, úgy vélte, a piaccsarnoki 55 lejes ár az interneten talált árakhoz képest olcsóbbnak bizonyult.

Idézet
Mindenki annyit vásárol, ahogy a zsebe bírja”

– tette hozzá.

Mint korábban írtuk, Csíkszeredában a piacon szervezett bárányhúsvásárnak máig élő hagyománya van. Idén négy gazda hozott vágott bárányt a csarnokba. Az itt árult húsok két állategészségügyi ellenőrzésen is átesnek mielőtt a vásárlói szatyorba kerülnének.

Nem marad el a bárányvásár Székelyudvarhelyen sem

Ha az udvarhelyszéki gazdáktól szeretnénk bárányhúst vásárolni, akkor élősúlyban legalább 24 lejt, a levágott jószágért pedig 45 lejt kell kilogrammonként fizessünk. Jóval kevesebbet, mint a csíkszeredai piacon. A székelyudvarhelyi üzletekben is széles a kínálat, ez esetben azonban mélyebben kell a pénztárcánkba nyúlnunk:

az árak kilogrammonként 60–65 lej között mozognak.

A bárányt ugyanakkor félbe és negyedbe vágva is lehet kérni.

Évek óta folyamatosan növekszik a bárányhús ára. Infografika: Csáki Ferencz

Székelyudvarhelyen ugyanakkor nem marad el a hagyományos nagypénteki állatvásár sem, amely reggel hét órától kezdődik a barompiacon a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint. Itt azonban

a gazdák és árusok kizárólag olyan jószágokat kínálhatnak eladásra, amelyek szerepelnek az országos adatbázisban, illetve rendelkezniük kell a körzeti állatorvos jóváhagyásával is.

A vásár területére tilos olyan állatot bevinni, amelyek esetében a gazda nem tudja felmutatni az említett dokumentumokat. A vásár területén ugyanakkor tilos a bárányok levágása.

Húst és húskészítményeket is tilos lesz itt árulni, azokat kizárólag bejegyzett és engedélyezett egységekben, az állategészségügyi szabályok betartásával lehet kínálni.

Gyergyószéken fogyóban van a bárány

Gyergyószentmiklóson és környékén van, aki 40 lejért kínál, más pedig kilónként 55 lej alatt nem bocsátja áruba a levágott bárányt. E két érték között lehet kapni húsvéti bárányt a térség településein, de

a legtöbb helyen 45 lej körüli az ára az ünnepi asztalra való fiatal jószágoknak

– lényegesen olcsóbb, mint Csíkban vagy Udvarhelyen. Jellemzően háztól, helyben vágva árulják a gazdák ezeket. Amint az egyik állattartó gazdától megtudtuk, élve 25 lej/kilogramm áron lehetett tőle megvásárolni a bárányt, levágva pedig kilónként 45 lejért árusította.

Ugyancsak 45 lejbe került a bárány egy másik gazdaságban is. „Ebbe nem számolom bele a fej súlyát, ugyanis

Idézet
vannak, akik a bárány fejét nem használják fel, így a vásárló dönt arról, hogy elviszi-e a fejet vagy sem”

– magyarázta a gazda.

Egyébként, aki most kap észbe, hogy bárányt vásárolna, igyekeznie kell, a legtöbb helyen már elfogyott.

Maros megye: az online kereskedelem térnyerése

Maros megyében a napi piacokon nem nyitottak ideiglenes mészárszékeket, így nincs lehetőség arra, hogy az élő bárányt a vásárlók helyben kiválasszák és ott, a szakemberek le is vágják.

A Helyi termelők közösségi csoportban viszont már bő tíz napja elkezdődött a bárányok online adásvétele.

A gazdák 22–25 lej kilogrammonkénti áron kínálják az élő bárányt, vagy 50–55 lejben levágva és házhoz szállítva.

Van, aki 45 lejért viszi házhoz a levágott bárányt, igaz nagyobbakat, 12–14 kilogrammosokat. Lehet kérni fél bárányt is, de annál kisebb mennyiséget nem. A kecskegidák iránt is van érdeklődés, azokat pár lejjel olcsóbban kínálják.

A nagyáruházakban és hentesboltokban magasabbak az árak: 59–62 lejért kínálják a bárányhús kilogrammját és szinte sehol nem lehet csak combot venni, inkább negyed vagy fél bárányt. Ahol lehet, ott

a báránycomb kilójáért 70 lejt kérnek,

ami azt jelenti, hogy kétszáz lejnél többet kell fizetni egy szűk három kilogrammos darabért, ráadásul csonttal.

Sepsiszentgyörgyön a legdrágább az ára

Sepsiszentgyörgyön a központi piacon szerdától árulják a bárányhúst, akárcsak Csíkszeredában, egyelőre egységes áron, 60 lejért. Ez az ár magasabb azonban, mint a hargitai megyeszékhelyen. Délelőtt még csak két árus volt, és bár nem panaszkodtak az árulásra, ottjártunkkor úgy tűnt, nem tolakodnak a vásárlók. A piacgondnokság szerint összesen öt termelő jelentette be bárányhúsárulási szándékát,

A nagypataki Bularka Simona elmondta, több mint 400 juhot nevel, ha ma eladja az árut – a fél bárányokat –, akkor van miből pótolni a készletet, hiszen annak a román húsvétig is ki kell tartania. Ami az árat illeti, az azért ennyi – magyarázták az eladók, mert

a báránynak legalább két-három hónap kell, amíg 10–15 kilósra megnő,

és nagyon sok a munka vele: különösen az első hetekben nagyon kényes a hőmérsékletre és a táplálékra is. Azonkívül megdrágult a gázolaj, ugyanakkor a villanyáram, a víz is többe kerül.

A másik asztalnál Incze Andreától megtudtuk, nemcsak fél bárányokat lehet venni, azt darabolva is árulják: egységes áron árulják a húst, a hátsó combbal adják a fejet is, a bordákkal a belsőségeket, mert a húsvéti asztalra a combot kisütve, a bordákat tokánynak elkészítve vagy töltve lehet tálalni.

1 hozzászólás Hozzászólások
2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol

Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó

A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után

Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél

Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.

2026. április 05., vasárnap

