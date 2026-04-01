Ahány város, annyi ár: ennyiért juthatnak hozzá a húsvéti bárányhúshoz Székelyföldön

A vágott bárány átlagára 45 és 60 lej között mozog kilogrammonként Székelyföld piacain. Míg Gyergyószéken már 45 lejért is találni húst, Sepsiszentgyörgyön mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak a 60 lejes egységár miatt.

Székelyhon 2026. április 01., 21:05

Az idei húsvétot megelőzően a szerdai piacnapon 55 lejért kínálták a vágott bárány kilogrammját a gazdák Csíkszeredában. A bárányhús ára 2020 óta folyamatosan drágult, tavaly volt némi visszaesés az árban, de idén ismét hasonló áron, vagy drágábban adják, mint 2024-ben. Csíkszereda: hagyomány és a biztonság A csíkszeredai városközponti piaccsarnokban sok ember megfordult, többen vásároltak is, az egyik kászoni gazda szerint azonban még nem volt nagy a kereslet, sokan ugyanis csak érdeklődtek a bárányhús ára felől. A mellette lévő pultnál elmondták,

a vevők többsége fél bárányt vásárolt, amely hozzávetőleg 5 kilogrammot tett ki.

„Elfogadom a bárányhús árát, annyi amennyi, kevés a pénz, de úgyis meg kell venni az ünnepre, fontos a hagyomány. Ráadásul nagyon szeretem a bárányhúst, megtöltöm, úgy készítem el, az unokáim is szeretik. Minden évben megveszem húsvétkor” – válaszolta a Székelyhon érdeklődésére Erdély Anna. A csíkszeredai nő egy egész bárányt vásárolt éppen, amelyet kettévágtak, külön zacskóba tettek számára, hogy könnyebben haza tudja vinni.

Egy másik vásárló, Szőcs Pál mielőtt a piacra jött volna, az interneten is tájékozódott a bárányhús áráról, úgy vélte, a piaccsarnoki 55 lejes ár az interneten talált árakhoz képest olcsóbbnak bizonyult.

Mindenki annyit vásárol, ahogy a zsebe bírja”

Mint korábban írtuk, Csíkszeredában a piacon szervezett bárányhúsvásárnak máig élő hagyománya van. Idén négy gazda hozott vágott bárányt a csarnokba. Az itt árult húsok két állategészségügyi ellenőrzésen is átesnek mielőtt a vásárlói szatyorba kerülnének. Nem marad el a bárányvásár Székelyudvarhelyen sem Ha az udvarhelyszéki gazdáktól szeretnénk bárányhúst vásárolni, akkor élősúlyban legalább 24 lejt, a levágott jószágért pedig 45 lejt kell kilogrammonként fizessünk. Jóval kevesebbet, mint a csíkszeredai piacon. A székelyudvarhelyi üzletekben is széles a kínálat, ez esetben azonban mélyebben kell a pénztárcánkba nyúlnunk:

az árak kilogrammonként 60–65 lej között mozognak.

A bárányt ugyanakkor félbe és negyedbe vágva is lehet kérni.

Évek óta folyamatosan növekszik a bárányhús ára.

Székelyudvarhelyen ugyanakkor nem marad el a hagyományos nagypénteki állatvásár sem, amely reggel hét órától kezdődik a barompiacon a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint. Itt azonban

a gazdák és árusok kizárólag olyan jószágokat kínálhatnak eladásra, amelyek szerepelnek az országos adatbázisban, illetve rendelkezniük kell a körzeti állatorvos jóváhagyásával is.

A vásár területére tilos olyan állatot bevinni, amelyek esetében a gazda nem tudja felmutatni az említett dokumentumokat. A vásár területén ugyanakkor tilos a bárányok levágása.

Húst és húskészítményeket is tilos lesz itt árulni, azokat kizárólag bejegyzett és engedélyezett egységekben, az állategészségügyi szabályok betartásával lehet kínálni. Gyergyószéken fogyóban van a bárány Gyergyószentmiklóson és környékén van, aki 40 lejért kínál, más pedig kilónként 55 lej alatt nem bocsátja áruba a levágott bárányt. E két érték között lehet kapni húsvéti bárányt a térség településein, de

a legtöbb helyen 45 lej körüli az ára az ünnepi asztalra való fiatal jószágoknak

– lényegesen olcsóbb, mint Csíkban vagy Udvarhelyen. Jellemzően háztól, helyben vágva árulják a gazdák ezeket. Amint az egyik állattartó gazdától megtudtuk, élve 25 lej/kilogramm áron lehetett tőle megvásárolni a bárányt, levágva pedig kilónként 45 lejért árusította.

Ugyancsak 45 lejbe került a bárány egy másik gazdaságban is. „Ebbe nem számolom bele a fej súlyát, ugyanis

vannak, akik a bárány fejét nem használják fel, így a vásárló dönt arról, hogy elviszi-e a fejet vagy sem”

– magyarázta a gazda. Egyébként, aki most kap észbe, hogy bárányt vásárolna, igyekeznie kell, a legtöbb helyen már elfogyott. Maros megye: az online kereskedelem térnyerése Maros megyében a napi piacokon nem nyitottak ideiglenes mészárszékeket, így nincs lehetőség arra, hogy az élő bárányt a vásárlók helyben kiválasszák és ott, a szakemberek le is vágják. A Helyi termelők közösségi csoportban viszont már bő tíz napja elkezdődött a bárányok online adásvétele.

A gazdák 22–25 lej kilogrammonkénti áron kínálják az élő bárányt, vagy 50–55 lejben levágva és házhoz szállítva.

Van, aki 45 lejért viszi házhoz a levágott bárányt, igaz nagyobbakat, 12–14 kilogrammosokat. Lehet kérni fél bárányt is, de annál kisebb mennyiséget nem. A kecskegidák iránt is van érdeklődés, azokat pár lejjel olcsóbban kínálják.

A nagyáruházakban és hentesboltokban magasabbak az árak: 59–62 lejért kínálják a bárányhús kilogrammját és szinte sehol nem lehet csak combot venni, inkább negyed vagy fél bárányt. Ahol lehet, ott

a báránycomb kilójáért 70 lejt kérnek,

ami azt jelenti, hogy kétszáz lejnél többet kell fizetni egy szűk három kilogrammos darabért, ráadásul csonttal. Sepsiszentgyörgyön a legdrágább az ára Sepsiszentgyörgyön a központi piacon szerdától árulják a bárányhúst, akárcsak Csíkszeredában, egyelőre egységes áron, 60 lejért. Ez az ár magasabb azonban, mint a hargitai megyeszékhelyen. Délelőtt még csak két árus volt, és bár nem panaszkodtak az árulásra, ottjártunkkor úgy tűnt, nem tolakodnak a vásárlók. A piacgondnokság szerint összesen öt termelő jelentette be bárányhúsárulási szándékát,

A nagypataki Bularka Simona elmondta, több mint 400 juhot nevel, ha ma eladja az árut – a fél bárányokat –, akkor van miből pótolni a készletet, hiszen annak a román húsvétig is ki kell tartania. Ami az árat illeti, az azért ennyi – magyarázták az eladók, mert

a báránynak legalább két-három hónap kell, amíg 10–15 kilósra megnő,

és nagyon sok a munka vele: különösen az első hetekben nagyon kényes a hőmérsékletre és a táplálékra is. Azonkívül megdrágult a gázolaj, ugyanakkor a villanyáram, a víz is többe kerül.

