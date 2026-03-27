Csak ellenőrzött helyről vásároljunk húst

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A cikkhez jó olvasást kíván a Tercsi vágóhíd és húsfeldolgozó.

Meg is betegedhetünk, ha nem megfelelő húsból fogyasztunk, ezért csak ellenőrzött helyről vásároljunk, és kerüljük az interneten hirdetett, nem ellenőrzött termékeket. Hargita megyében elkezdődtek a húsvét előtti élelmiszer-biztonsági ellenőrzések.

Barabás Hajnal

2026. március 27., 12:552026. március 27., 12:55

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az élelmiszer-biztonság szempontjából a legfontosabb, hogy a húsféléket ellenőrzött helyről szerezzük be – hangsúlyozta a Székelyhon megkeresésére István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.

Hozzátette, hogy az úgynevezett „internetes mészárosoktól” származó hús esetében

  • a vásárló nem tudhatja, milyen körülmények között tartották vagy kezelték az állatot, milyen betegsége volt, és miért kellett levágni,

  • de azt sem tudhatja, hogy milyen módon volt a hús feldolgozva.

Így fennáll az ételmérgezés veszélye, hiszen megtörténhet, hogy szalmonellával fertőzött húst kap a vevő. „Ezen kívül más parazitás megbetegedések kockázata is fennáll, például kutyagalandféreg- vagy májmétely-fertőzés, illetve TBC-vel fertőzött bárányhús fogyasztása esetén TBC-fertőzés veszélye” – sorolta az igazgató. Hozzátette, utóbbi eset, főleg idősebb bárányoknál fordulhat elő, amit egy állatorvos első ránézésre ki tud szűrni.

Fotó: Borbély Fanni

„Nem akarok elriasztani senkit, csak mindenkit arra akarok figyelmeztetni, hogy

az állatorvos az a szakember, aki meg tudja állapítani, hogy van-e valami rendellenesség, vagy nincs”

– mondta.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Friss vagy fagyasztott

Az igazgató ugyanakkor kiemelte, a bolti kínálat esetében is van mire figyelni. Fontos, hogy a termék szavatossági ideje ne legyen lejárva, a címkéje pedig valós információkat tartalmazzon, és ne fordulhasson elő, hogy a „friss” jelölésű hús valójában korábban fagyasztva volt. Például megtörtént eset, hogy egy kisboltban a frissen csomagolt húst nem tudták eladni, és ezért betették a fagyasztóba.

Ha a címkén az áll, hogy friss hús, annak nincs mit keresnie a fagyasztóban”

– mutatott rá.

Fotó: Borbély Fanni

Gyanúra adhat okot az is, ha például a vitrines hús körül, vagy más frissen csomagolt hús csomagjában túl sok folyadék gyűlik össze. „A friss hús nem ereszt levet. Viszont az olyan hús, amit lefagyasztottak, majd kiolvasztottak, nos az igen” – magyarázta. Ugyanakkor kiemelte, hogy

a kiolvasztott húst tilos újrafagyasztani, mivel ez nemcsak a minőséget rontja, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent.

„A baktériumoknak a kiengedett nedvek valóságos »mennyországot« jelentenek, és hiába fagyasztjuk le újra, nem pusztulnak el” – fogalmazott. A boltban kapható fagyasztott termékeken mindig fel van tüntetve a fagyasztás dátuma, és az, hogy tilos visszafagyasztani felolvasztás után. A szakember szót ejtett arról is, hogyha fagyasztott hústerméket vásárolunk, nem mindegy, hogyan olvasszuk ki. A legjobb módszer a lassú, hűtőben történő felengedés, vagy adott esetben a mikrohullámú sütő ezen funkciojának használata, amely után rögtön meg is sütjük, főzzük a húst. A hirtelen, meleg vízben való kiolvasztás ugyanis rontja a hús minőségét.

Fotó: Borbély Fanni

A nagyobb üzleteknek van mészárszéki engedélye

A jogszabályok szerint minden húsféleségen kötelező feltüntetni a szavatossági időt, ugyanakkor a vásárlóknak joguk van kérni, hogy az eladók bemutassák az adott termék eredeti csomagolását is, az úgynevezett „vitrines hús” esetében is.

Az élelmiszerüzletekben kizárólag csomagolt húst értékesíthetnek, abban a formában, ahogyan azt a beszállítótól megkapták.

Nem megengedett például, hogy egy nagy kiszerelésű csomagot felbontsanak, majd a benne lévő húst darabonként vagy darabolva adják el. Erre a tevékenységre ugyanis mészárszéki engedély kell, tudtuk meg. A nagyáruházak, az üzletláncok, a nagyobb boltok viszont általában rendelkeznek ilyen engedéllyel, a húspultjaik pedig rendszeres belső és hatósági ellenőrzés alatt állnak.

Fotó: Borbély Fanni

Lesz idén is bárányhús-vásár Csíkszeredában

Hargita megyében leginkább Csíkszeredában van hagyománya annak, hogy egyes juhtartók a városi piaccsarnokban értékesítik a levágott bárányt, más településeken másképp oldják meg a találkozót a gazda és a vásárló között. Mint az élelmiszerbiztonsági hatóság igazgatója elmondta,

az a bárányhús, amit a piaccsarnokban adnak el, két állatorvosi ellenőrzésen esik át.

Első alkalommal a vágáskor, másodjára a hatósági ellenőrzésen, amikor megnézik a fejet, a belső szerveket és, ha minden rendben, akkor lepecsételik a húst. Aki falun vásárol gazdától bárányhúst, és bármilyen elváltozást, cisztát, rendellenességet észlel, ajánlott megnézetni az állatorvossal, hogy állapítsa meg, fogyasztható-e a hús.

Fotó: Borbély Fanni

Húsvét közeledtével elkezdődtek az ellenőrzések

„Fontos még tudni, hogy a honlapunkon olvasható egy lista a körzeteinkkel, hogy mely munkatársaink lesznek szolgálatosak a húsvéti ünnepek alatt elérhetőségekkel, és

bármilyen élelmiszerbiztonságot érintő kérdésben rendelkezésre állnak”

– hangsúlyozta István Róbert. Tőle tudjuk, hogy több mint tíz éve nem fordult elő ételmérgezéses eset, ami húsvétkor történt volna, tavaly volt egy elszigetelt eset év közben.

„Minden élelmiszerüzletet, vendéglőt, piacot évente legalább egyszer, de szükség esetén többször is ellenőrzünk, még a legtávolibb faluban lévő kisboltot is” – mondta István Róbert, hozzátéve, hogy

az ellenőrzések során nemcsak bírságolnak, hanem segítik is a kereskedőket a szabályok betartásában.

Ugyanakkor húsvét közeledtével munkatársai kedden elkezdték a fokozott ellenőrzéseket a panziókban, üzletekben és vendéglátó egységekben.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés

2026. március 27., péntek

Nőttek a nyugdíjak, de továbbra is nagyok a területi különbségek

Tavaly átlagban 4,917 millió nyugdíjast tartottak számon Romániában, mintegy 42 ezerrel kevesebbet, mint 2024-ben; az átlagnyugdíj 13,8 százalékkal 2936 lejre nőtt egy év alatt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közzétett adataiból.

Több településen szerveznek imaéjszakát a békéért és a háborús áldozatokért

Imaéjszakára várják a híveket március 27-én, péntek este több erdélyi településen, ahol közösen imádkoznak a békéért és a háborúk áldozataiért.

2026. március 27., péntek

Zord hétvége elé nézünk: erős széllel és kiadós csapadékkal érkezik a lehűlés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken több sárga riasztást adott ki rossz időjárás miatt, amelyek hétfő reggelig az ország több mint felét, így Székelyföldet is érintik.

2026. március 26., csütörtök

Románia elnöke szerint a közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére

A közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére – nyilatkozta csütörtökön Nicușor Dan, Románia elnöke.

2026. március 26., csütörtök

Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni

Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.

2026. március 26., csütörtök

Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően

A húsvéti ünnepek miatt a szokásosnál korábban érkeznek az áprilisi nyugdíjak.

2026. március 26., csütörtök

Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy amint megkapja az alkotmánybíróság költségvetési törvénytervezettel kapcsolatos döntésének indoklását, azonnal kihirdeti a jogszabályt.

2026. március 26., csütörtök

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével

Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.

2026. március 26., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.

2026. március 26., csütörtök

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa

Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.

