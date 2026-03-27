Csak ellenőrzött helyről vásároljunk húst

Fotó: Borbély Fanni
Meg is betegedhetünk, ha nem megfelelő húsból fogyasztunk, ezért csak ellenőrzött helyről vásároljunk, és kerüljük az interneten hirdetett, nem ellenőrzött termékeket. Hargita megyében elkezdődtek a húsvét előtti élelmiszer-biztonsági ellenőrzések.
Az élelmiszer-biztonság szempontjából a legfontosabb, hogy a húsféléket ellenőrzött helyről szerezzük be – hangsúlyozta a Székelyhon megkeresésére István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.
Hozzátette, hogy az úgynevezett „internetes mészárosoktól” származó hús esetében
a vásárló nem tudhatja, milyen körülmények között tartották vagy kezelték az állatot, milyen betegsége volt, és miért kellett levágni,
de azt sem tudhatja, hogy milyen módon volt a hús feldolgozva.
Így fennáll az ételmérgezés veszélye, hiszen megtörténhet, hogy szalmonellával fertőzött húst kap a vevő. „Ezen kívül más parazitás megbetegedések kockázata is fennáll, például kutyagalandféreg- vagy májmétely-fertőzés, illetve TBC-vel fertőzött bárányhús fogyasztása esetén TBC-fertőzés veszélye” – sorolta az igazgató. Hozzátette, utóbbi eset, főleg idősebb bárányoknál fordulhat elő, amit egy állatorvos első ránézésre ki tud szűrni.
„Nem akarok elriasztani senkit, csak mindenkit arra akarok figyelmeztetni, hogy
– mondta.
Az igazgató ugyanakkor kiemelte, a bolti kínálat esetében is van mire figyelni. Fontos, hogy a termék szavatossági ideje ne legyen lejárva, a címkéje pedig valós információkat tartalmazzon, és ne fordulhasson elő, hogy a „friss” jelölésű hús valójában korábban fagyasztva volt. Például megtörtént eset, hogy egy kisboltban a frissen csomagolt húst nem tudták eladni, és ezért betették a fagyasztóba.
– mutatott rá.
Gyanúra adhat okot az is, ha például a vitrines hús körül, vagy más frissen csomagolt hús csomagjában túl sok folyadék gyűlik össze. „A friss hús nem ereszt levet. Viszont az olyan hús, amit lefagyasztottak, majd kiolvasztottak, nos az igen” – magyarázta. Ugyanakkor kiemelte, hogy
„A baktériumoknak a kiengedett nedvek valóságos »mennyországot« jelentenek, és hiába fagyasztjuk le újra, nem pusztulnak el” – fogalmazott. A boltban kapható fagyasztott termékeken mindig fel van tüntetve a fagyasztás dátuma, és az, hogy tilos visszafagyasztani felolvasztás után. A szakember szót ejtett arról is, hogyha fagyasztott hústerméket vásárolunk, nem mindegy, hogyan olvasszuk ki. A legjobb módszer a lassú, hűtőben történő felengedés, vagy adott esetben a mikrohullámú sütő ezen funkciojának használata, amely után rögtön meg is sütjük, főzzük a húst. A hirtelen, meleg vízben való kiolvasztás ugyanis rontja a hús minőségét.
A jogszabályok szerint minden húsféleségen kötelező feltüntetni a szavatossági időt, ugyanakkor a vásárlóknak joguk van kérni, hogy az eladók bemutassák az adott termék eredeti csomagolását is, az úgynevezett „vitrines hús” esetében is.
Nem megengedett például, hogy egy nagy kiszerelésű csomagot felbontsanak, majd a benne lévő húst darabonként vagy darabolva adják el. Erre a tevékenységre ugyanis mészárszéki engedély kell, tudtuk meg. A nagyáruházak, az üzletláncok, a nagyobb boltok viszont általában rendelkeznek ilyen engedéllyel, a húspultjaik pedig rendszeres belső és hatósági ellenőrzés alatt állnak.
Hargita megyében leginkább Csíkszeredában van hagyománya annak, hogy egyes juhtartók a városi piaccsarnokban értékesítik a levágott bárányt, más településeken másképp oldják meg a találkozót a gazda és a vásárló között. Mint az élelmiszerbiztonsági hatóság igazgatója elmondta,
Első alkalommal a vágáskor, másodjára a hatósági ellenőrzésen, amikor megnézik a fejet, a belső szerveket és, ha minden rendben, akkor lepecsételik a húst. Aki falun vásárol gazdától bárányhúst, és bármilyen elváltozást, cisztát, rendellenességet észlel, ajánlott megnézetni az állatorvossal, hogy állapítsa meg, fogyasztható-e a hús.
„Fontos még tudni, hogy a honlapunkon olvasható egy lista a körzeteinkkel, hogy mely munkatársaink lesznek szolgálatosak a húsvéti ünnepek alatt elérhetőségekkel, és
– hangsúlyozta István Róbert. Tőle tudjuk, hogy több mint tíz éve nem fordult elő ételmérgezéses eset, ami húsvétkor történt volna, tavaly volt egy elszigetelt eset év közben.
„Minden élelmiszerüzletet, vendéglőt, piacot évente legalább egyszer, de szükség esetén többször is ellenőrzünk, még a legtávolibb faluban lévő kisboltot is” – mondta István Róbert, hozzátéve, hogy
Ugyanakkor húsvét közeledtével munkatársai kedden elkezdték a fokozott ellenőrzéseket a panziókban, üzletekben és vendéglátó egységekben.
