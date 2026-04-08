Papíron kétszáz állással kevesebb lett Marosvásárhelyen

Csak papíron csökkentek az állások a városházán

Elfogadták szerdán Marosvásárhelyen a városháza alkalmazottainak csökkentéséről szóló határozattervezetet, amely alapján több mint kétszázzal kevesebb lett az állások száma. Papíron ugyan nagy a csökkenés, a valóságban azonban pár embert érint a változás.

Simon Virág 2026. április 08., 15:042026. április 08., 15:04

A kormány közintézményi karcsúsításról szóló intézkedése értelmében a marosvásárhelyi városházán kidolgozták a leépítésekre vonatkozó határozattervezetet. A szakigazgatóságok vezetői benyújtották javaslataikat, meghallgatták a szakszervezeti vezetőket, végül megszületett a tervezet. Ennek alapján

a városházán levő állások száma az eddigi 591-ről 440-re csökken, míg a helyi rendőrségnél 147-ről 117-re.

Ellenvetések is elhangzottak A szerdai rendkívüli tanácsülésen, amelyet részben online tartottak, többen felszólaltak, kifogásolva a benyújtott tervezetet. Horea Șarlea liberális tanácsos egyenesen a megvitatás halasztását kérte, mert hiányolta, hogy

előzetesen nem bocsátották vita alá a bizottságokban.

Úgy értékelte, hogy nem kellene felszámolni a be nem töltött műszaki állásokat, hiszen Marosvásárhelyen rossz állapotban vannak az utak, a parkok, a játszóterek, és

szakemberekre van szükség, akik a beruházásokat előkészítik, illetve felügyelik.

A Szabad Emberek Pártjának képviselője, Dan Mașca arra volt kíváncsi, hány személyi tanácsadójától vált meg a polgármester és az alpolgármesterek.

Ez létszámcsökkentés, következik az átszervezés Sergiu Papuc, a személyzeti osztály vezetője felszólalásában elmondta, hogy elsősorban a be nem töltött állásokat számolták fel, összesen 45-öt. De 13 üres állást megtartottak a főépítészi, a közterület-rendezési és a műszaki igazgatóságon, valamint az uniós pályázatokért felelős osztályon, odafigyelve arra, hogy

szükség esetén tudjanak szakembereket alkalmazni.

Mint kifejtette: sajnos többször megtörtént, hogy a sorozatosan meghirdetett versenyvizsgákra nem jelentkeztek műszaki végzettségű szakemberek. Papuc szerint

a közvélekedéssel ellentétben a mérnököket, építészeket a magáncégek sokkal jobban megfizetik, mint a városháza.

A személyzeti osztály vezetője arról is beszélt, hogy a most beterjesztett létszámcsökkentést július elsejéig szervezeti átalakítás is követheti, ha a polgármester jónak és szükségesnek látja. Ami a helyi rendőrséget illeti, ott még nem tudni pontosan, hány alkalmazott mehet nyugdíjba, és hányan maradnak állás nélkül, de úgy tűnik, hogy ott

legalább 6–7 személyt el kell bocsátani.