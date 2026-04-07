Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát

Visszavonta a Realitatea Plus műsorszolgáltatási engedélyét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) – írja az Agerpres .

Az audiovizuális tanács keddi közleménye szerint a televízióadó licencét a 2024 januárja és 2025 szeptembere között kiszabott bírságok kifizetésének elmulasztása miatt vonták vissza.

A tájékoztatásban idézik a 2002/504-es audiovizuális törvény 57. cikkelyét, amely szerint ha egy műsorszolgáltató a bírság kiszabásától számított hat hónapon belül nem bizonyítja annak kifizetését, a CNA visszavonhatja a műsorszolgáltatási engedélyét.

Ugyanezen okból a Gold FM rádióadó műsorszolgáltatási jogosultságát is visszavonta kedden a CNA.