Megbírságolják, de behajtani nem tudják – mit ér a kéregetők elleni fellépés?

A szegénység rendszerszintű probléma – az utcán nem oldható meg

A kéregetés visszaszorítása a célja annak, amikor a koldusok ellen lépnek fel a helyi rendőrök, és a törvény szerint meg is bírságolják őket. Ez eltünteti a kéregetőt a szemünk elől, de valójában nem oldja meg a problémát – csupán arrébb tolja.

Hajnal Csilla 2026. április 07., 21:002026. április 07., 21:00

A marosvásárhelyi helyi rendőrök az elmúlt napokban fokozottan ellenőrizték a megyeszékhelyen kéregető személyeket, akik főleg a Főtéren vagy a forgalmasabb csomópontok környékén koldulnak. Több kiskorút, valamint gyermekkel kéregető felnőttet távolítottak el a templomok környékéről, ahol húsvét körül többen megfordulnak, a Rózsák teréről, a Színház térről és a Tudor lakónegyedben, a Fortuna környékéről.

Tavaly kampányt is indított a városháza a koldulás visszaszorítása miatt, hiszen itt sem új keletű probléma a koldulás. Karján nyolc hónaposával kéregetett A marosvásárhelyi helyi rendőrség adataiból kiderül, az ellenőrzések során több személyt is helyszíni bírsággal sújtottak a helyi rendőrök az elmúlt héten.

Az ortodox nagykatedrális közelében igazoltattak egy Mezőband községből származó nőt március 30-án, akit 100 lejre bírságoltak meg kéregetés miatt.

Ugyanonnan származott egy másik nő is, aki a nyolc hónapos csecsemőjével a karján kéregetett a Rózsák terén – őt szintén 100 lejre büntették meg. Nagypénteken egy Constanța megyei, medgidiai illetőségű férfit is igazoltattak, utóbbi különösen feltűnő eset volt:

a hatóságok három egymást követő napon is kéregetésen érték a Rózsák terén, illetve az Egyesülés negyedben, és az ismételt szabálysértés miatt végül 500 lejes bírságot kapott.

Szintén az ortodox katedrális mellett bírságoltak meg egy dicsőszentmártoni és egy mezőpaniti nőt is szombaton, rájuk is 100 lejes bírságot szabtak ki.

A kéregetés mögött legtöbbször mélyszegénység, hajléktalanság, vagy kiszolgáltatott élethelyzet áll Fotó: Pixabay

A tünetet büntetik Romániában a kéregetés a közbiztonságról szóló 61/1991-es törvény alapján bírságolható, de a végrehajtás gyakorlatilag lehetetlen, ha a személynek nincs vagyona vagy jövedelme. Az év elején összesített adatokból kiderül, hogy Marosvásárhely adóosztályán 4,9 milió lej kifizetetlen bírság gyűlt össze így.

A koldulás miatt kirótt bírságok behajtása tehát nem egyszerű, ezért a közmunka az egyik leggyakoribb megoldás – bírósági eljárás és határozat alapján.

Ezen kívül az adóosztaly öt éven keresztül ellenőrzi az adott személy számláit/bejelentett munkahelyét – ha lesz neki – az esetleges behajtás céljából – tudtuk meg Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának sajtóosztályától. Túl a jogi kereteken azonban köztudott, hogy a kéregetés mögött legtöbbször mélyszegénység, hajléktalanság, vagy kiszolgáltatott élethelyzet, kényszerítés áll.

Egy gyermekkel kéregető anyát megbírságolni visszás is lehet, hiszen az állam szociális ellátórendszerének kudarcát bünteti meg rajta.