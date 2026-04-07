Megbírságolják, de behajtani nem tudják – mit ér a kéregetők elleni fellépés?

A szegénység rendszerszintű probléma – az utcán nem oldható meg

A szegénység rendszerszintű probléma – az utcán nem oldható meg

Fotó: Haáz Vince

A kéregetés visszaszorítása a célja annak, amikor a koldusok ellen lépnek fel a helyi rendőrök, és a törvény szerint meg is bírságolják őket. Ez eltünteti a kéregetőt a szemünk elől, de valójában nem oldja meg a problémát – csupán arrébb tolja.

Hajnal Csilla

2026. április 07., 21:002026. április 07., 21:00

A marosvásárhelyi helyi rendőrök az elmúlt napokban fokozottan ellenőrizték a megyeszékhelyen kéregető személyeket, akik főleg a Főtéren vagy a forgalmasabb csomópontok környékén koldulnak. Több kiskorút, valamint gyermekkel kéregető felnőttet távolítottak el a templomok környékéről, ahol húsvét körül többen megfordulnak, a Rózsák teréről, a Színház térről és a Tudor lakónegyedben, a Fortuna környékéről.

Tavaly kampányt is indított a városháza a koldulás visszaszorítása miatt, hiszen itt sem új keletű probléma a koldulás.

Karján nyolc hónaposával kéregetett

A marosvásárhelyi helyi rendőrség adataiból kiderül, az ellenőrzések során több személyt is helyszíni bírsággal sújtottak a helyi rendőrök az elmúlt héten.

Az ortodox nagykatedrális közelében igazoltattak egy Mezőband községből származó nőt március 30-án, akit 100 lejre bírságoltak meg kéregetés miatt.

Ugyanonnan származott egy másik nő is, aki a nyolc hónapos csecsemőjével a karján kéregetett a Rózsák terén – őt szintén 100 lejre büntették meg. Nagypénteken egy Constanța megyei, medgidiai illetőségű férfit is igazoltattak, utóbbi különösen feltűnő eset volt:

a hatóságok három egymást követő napon is kéregetésen érték a Rózsák terén, illetve az Egyesülés negyedben, és az ismételt szabálysértés miatt végül 500 lejes bírságot kapott.

Szintén az ortodox katedrális mellett bírságoltak meg egy dicsőszentmártoni és egy mezőpaniti nőt is szombaton, rájuk is 100 lejes bírságot szabtak ki.

A kéregetés mögött legtöbbször mélyszegénység, hajléktalanság, vagy kiszolgáltatott élethelyzet áll

A kéregetés mögött legtöbbször mélyszegénység, hajléktalanság, vagy kiszolgáltatott élethelyzet áll

Fotó: Pixabay

A tünetet büntetik

Romániában a kéregetés a közbiztonságról szóló 61/1991-es törvény alapján bírságolható, de a végrehajtás gyakorlatilag lehetetlen, ha a személynek nincs vagyona vagy jövedelme. Az év elején összesített adatokból kiderül, hogy Marosvásárhely adóosztályán 4,9 milió lej kifizetetlen bírság gyűlt össze így.

A koldulás miatt kirótt bírságok behajtása tehát nem egyszerű, ezért a közmunka az egyik leggyakoribb megoldás – bírósági eljárás és határozat alapján.

Ezen kívül az adóosztaly öt éven keresztül ellenőrzi az adott személy számláit/bejelentett munkahelyét – ha lesz neki – az esetleges behajtás céljából – tudtuk meg Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának sajtóosztályától.

Túl a jogi kereteken azonban köztudott, hogy a kéregetés mögött legtöbbször mélyszegénység, hajléktalanság, vagy kiszolgáltatott élethelyzet, kényszerítés áll.

Egy gyermekkel kéregető anyát megbírságolni visszás is lehet, hiszen az állam szociális ellátórendszerének kudarcát bünteti meg rajta.

Számos nyugat-európai városban más megközelítést alkalmaznak: szociális munkások keresik fel a kéregetőket, felajánlva szállást, élelmet, ügyintézési segítséget. A bírságolás helyett szociális beavatkozás áll a középpontban, hiszen a bírságolás pillanatnyilag eltünteti a kéregetőt a szemünk elől, de nem oldja meg a problémát – csupán arrébb tolja.

2026. április 07., kedd

Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegének véleményezése hiányában Alex Florențát javasolja a DIICOT főügyész-helyettesi tisztségére, Marius Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára.

2026. április 07., kedd

Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát

Visszavonta a Realitatea Plus műsorszolgáltatási engedélyét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) – írja az Agerpres.

2026. április 07., kedd

Hány medve van Maros megyében?

Idén már huszonhat bejelentett vadkár volt Maros megyében, ahol tavaly 43 medvét lőttek ki. A napokban elkezdődött a medve-, farkas-, hiúz- és vadmacskaállomány felmérése is – számolt be a környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui.

2026. április 07., kedd

Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

2026. április 07., kedd

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken

Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.

2026. április 07., kedd

Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb

Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.

2026. április 07., kedd

Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.

2026. április 07., kedd

Ittas autóvezetés miatt is bírságoltak a Maros megyei rendőrök

Százakat ellenőriztek, több sofőrt ittas vezetésen értek, egyik esetben büntetőeljárás is indult a hétvégi közúti razziák nyomán Maros megyében.

2026. április 07., kedd

Erős szél miatt több százan maradtak áram nélkül Borszéken

Villanyáram nélkül maradt 844 fogyasztó Borszéken az erős szél miatt – közölte kedden délután a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 07., kedd

Heten sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Személyautó és egy teherautó ütközött a Maros megyei Jedd közelében, hét személy megsérült, a forgalmat mindkét irányban lezárták.

