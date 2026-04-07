Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb

A Tűzoltó utca külső szakasza is régóta vár a felújításra

A Tűzoltó utca külső szakasza is régóta vár a felújításra

Fotó: Gergely Imre

Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.

Gergely Imre

2026. április 07., 18:172026. április 07., 18:17

A testület Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármesterének előterjesztése alapján elfogadta négy városi utca – az Ady Endre, a Mogyorós, a Tűzoltó (a kőkereszttől a város széléig), valamint a Régigyár utca belterületi szakaszának – modernizálására vonatkozó engedélyeztetési tervdokumentációt. Egy külön határozatban pedig

jóváhagyták a beruházás benyújtását az Anghel Saligny országos fejlesztési programba, valamint a finanszírozási struktúrát is.

A beruházás becsült összértéke áfával együtt 18,67 millió lej (nettó 16,66 millió lej). A munkálatok az útfelújítás mellett járdák kialakítását, csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését és zöldövezetek létrehozását is magukban foglalják. A felújítandó útszakaszok hossza összesen 4738 méter:

az Ady Endre utca 1570 méter, a Mogyorós utca 400 méter, a Tűzoltó utca illető szakasza 2073 méter, míg a Régigyár utca 695 méter hosszan kapna aszfaltburkolatot.

Az elmúlt hónapokban elkészültek a szükséges szakdokumentációk és a költségvetés is, amelyek a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükségesek. Amint Nagy Zoltán kiemelte, az a cél, hogy az év első felében aláírják a szerződést a Fejlesztési Minisztériummal. Ezt követően indulhat a szükséges engedélyek beszerzése, a részletes tervek elkészítése és a közbeszerzés lebonyolítása.

A minisztériumi szabályozás értelmében

a tényleges munkálatok megkezdésére 2027-ben kerülhet sor, addig ugyanis nem hagyják jóvá a munkakezdési utasítások kiadását.

A képviselő-testület ugyanakkor egy másik fontos beruházásról is döntött. Elfogadták a Gyilkostó üdülőtelep ivóvíz- és csatornahálózatának fejlesztésére vonatkozó, aktualizált terveket és költségvetést. A projektet még 2017-ben hagyták jóvá, azonban eddig nem valósult meg, ezért szükségessé vált a költségek felülvizsgálata.

Az árnövekedések miatt a gyilkostói fejlesztés értéke az elmúlt években 14 millió lejjel emelkedett

– közölte még az ülésen Nagy Zoltán polgármester. Mint részletezte, az összeg tartalmaz egy újonnan előírt, mintegy 5 millió lejes biztonsági keretet is, amelyet várhatóan nem kell felhasználni, amennyiben a beruházás a tervezett ütemben halad.

A költségnövekedés fedezésére a város a Fejlesztési Minisztériumtól kér támogatást.
A korszerűsített dokumentációt a polgármester szerdán Bukarestben nyújtja be a minisztériumhoz.

Amennyiben a finanszírozás jóváhagyása megtörténik, a munkálatokat még idén el szeretnék kezdeni

– mutatott rá Gyergyószentmiklós polgármestere.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 07., kedd

Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken

Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.

Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.

Ittas autóvezetés miatt is bírságoltak a Maros megyei rendőrök

Százakat ellenőriztek, több sofőrt ittas vezetésen értek, egyik esetben büntetőeljárás is indult a hétvégi közúti razziák nyomán Maros megyében.

Erős szél miatt több százan maradtak áram nélkül Borszéken

Villanyáram nélkül maradt 844 fogyasztó Borszéken az erős szél miatt – közölte kedden délután a Hargita megyei tűzoltóság.

Heten sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Személyautó és egy teherautó ütközött a Maros megyei Jedd közelében, hét személy megsérült, a forgalmat mindkét irányban lezárták.

A közvilágítást is lopott árammal „oldották” meg egy Maros megyei településen

Rendhagyó módon „spórolt” egy Maros megyei községvezető: illegálisan biztosított áramot 12 villanyoszlopnak, nem fizette a futballpálya öltözőjének és a községi színpadnak az államköltségeit sem. A polgármester ellen hatósági vizsgálat zajlik.

Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön

Locsolásból hazatartva az utcán adott hangot politikai nézeteinek egy sepsiszentgyörgyi fiatal, akit a Sepsi OSK vezetőségi tagjai bántalmazhattak.

Az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya újabb szakaszának van építője

Egy román-bolgár cégtársulás nyerte az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as sztráda második, Târgu Frumos és Lețcani közötti 28,6 kilométeres szakaszának megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást – jelentette be a közúti beruházásokért felelős társaság.

Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu

Mihail Tîrnoveanu húsvétvasárnap Bölönben vonult fel, ahol a helyiek szerint uszító és történelemhamisító állítások hangzottak el. A történtek miatt megszólalt Kozma Albert unitárius lelkész is, aki közösség elleni támadásról beszélt.

