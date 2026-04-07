Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb

A Tűzoltó utca külső szakasza is régóta vár a felújításra

Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.

Gergely Imre 2026. április 07., 18:172026. április 07., 18:17

A testület Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármesterének előterjesztése alapján elfogadta négy városi utca – az Ady Endre, a Mogyorós, a Tűzoltó (a kőkereszttől a város széléig), valamint a Régigyár utca belterületi szakaszának – modernizálására vonatkozó engedélyeztetési tervdokumentációt. Egy külön határozatban pedig

jóváhagyták a beruházás benyújtását az Anghel Saligny országos fejlesztési programba, valamint a finanszírozási struktúrát is.

A beruházás becsült összértéke áfával együtt 18,67 millió lej (nettó 16,66 millió lej). A munkálatok az útfelújítás mellett járdák kialakítását, csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését és zöldövezetek létrehozását is magukban foglalják. A felújítandó útszakaszok hossza összesen 4738 méter:

az Ady Endre utca 1570 méter, a Mogyorós utca 400 méter, a Tűzoltó utca illető szakasza 2073 méter, míg a Régigyár utca 695 méter hosszan kapna aszfaltburkolatot.

Az elmúlt hónapokban elkészültek a szükséges szakdokumentációk és a költségvetés is, amelyek a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükségesek. Amint Nagy Zoltán kiemelte, az a cél, hogy az év első felében aláírják a szerződést a Fejlesztési Minisztériummal. Ezt követően indulhat a szükséges engedélyek beszerzése, a részletes tervek elkészítése és a közbeszerzés lebonyolítása.

Fotó: Gergely Imre

A minisztériumi szabályozás értelmében

a tényleges munkálatok megkezdésére 2027-ben kerülhet sor, addig ugyanis nem hagyják jóvá a munkakezdési utasítások kiadását.

A képviselő-testület ugyanakkor egy másik fontos beruházásról is döntött. Elfogadták a Gyilkostó üdülőtelep ivóvíz- és csatornahálózatának fejlesztésére vonatkozó, aktualizált terveket és költségvetést. A projektet még 2017-ben hagyták jóvá, azonban eddig nem valósult meg, ezért szükségessé vált a költségek felülvizsgálata.

Az árnövekedések miatt a gyilkostói fejlesztés értéke az elmúlt években 14 millió lejjel emelkedett

– közölte még az ülésen Nagy Zoltán polgármester. Mint részletezte, az összeg tartalmaz egy újonnan előírt, mintegy 5 millió lejes biztonsági keretet is, amelyet várhatóan nem kell felhasználni, amennyiben a beruházás a tervezett ütemben halad.

A költségnövekedés fedezésére a város a Fejlesztési Minisztériumtól kér támogatást.

A korszerűsített dokumentációt a polgármester szerdán Bukarestben nyújtja be a minisztériumhoz.

Amennyiben a finanszírozás jóváhagyása megtörténik, a munkálatokat még idén el szeretnék kezdeni