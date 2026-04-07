Hogyan győzhető le a világ legarrogánsabb és legerősebb szuperembere? – áprilisi sorozatajánló

Április sem fog szűkölködni néznivalókban, ráadásul több nagy presztízssorozat új évada érkezik ebben a hónapban, de ígéretes újdonságokba is belevethetjük magunkat. Ajánló.

Tamás Attila 2026. április 07., 21:232026. április 07., 21:23

Folytatódik a 2025 leghíresebb mémjének jelenetét adó sorozat, véget ér a legvéresebb szuperhős-sztori, nézhetjük A szolgálólány meséjének jövőben játszódó folytatását, érkezik a „modernkori Lost” negyedik évada, de az HBO és a Netflix két korábbi nagyágyúja is új évadokkal rukkol elő. Ezeket nézhetjük áprilisban. Hirdetés

Your Friends & Neighbors – Apple TV – második évad, premier: április 3. 2025 végének legnagyobb mémje a kék fényben egy buliban DJ Kato: Turn The Lights Off című dalára elszálló John Hamm, ami egy nyertes helyzet eufóriáját fejezte ki, és szinte nem volt olyan élethelyzet, amire ne lehetett volna alkalmazni. A világszenzációról már kevesebben tudják, hogy ez az Apple TV 2025 tavaszán megjelent sorozatából van (természetesen más zene szól az ominózus jelenet hátterében), amiben John Hamm egy törtető, a felső középosztályba tartozó családapát alakít, aki fokozatosan veszít el mindent, amiért korábban megküzdött, ezért új megélhetés után néz: vele hasonszőrűek házait kezdi fosztogatni, ami miatt irtózatosan nagy slamasztikába keveredik. A sorozat második évadának első része húsvétkor érkezik, aki pedig nem tud betelni ezzel a sztorival az örülhet, hiszen a harmadik felvonást is berendelték belőle.

A Fiúk (The Boys) – Amazon Prime – ötödik és egyben befejező évad, premier: április 8. A fináléjához érkezett a világ leggusztustalanabb, legelborultabb és legvéresebb szuperhős-sorozata, ami a Vougt nagyvállalat által kifejlesztett és irányított szuperemberek és elszánt kis csapat harcáról szól. A magát már felsőbbrendű lényként, sőt egyenesen istenként definiáló Homelander már kitört minden őt korlátozó béklyóból, akik pedig nem olvasták a sorozat alapjául szolgáló képregényt, azok nem is sejtik, hogy miként tudja őt legyőzni a céljai érdekében bármit és bárkit feláldozó Butcher csapata, a Fiúk (és persze lányok is), akik szembenállnak vele. Az utolsó évad ráadásul a belőle kinőtt spin-off sorozattal, a GenZ-vel is összenőtt, hiszen annak szereplői az anyasorozatban is feltűnnek majd. A sorozatot készítő Erik Kripke, ráadásul egy Supernatural-renuniont is összehoz, hiszen Jensen Aclkes Solider Boy-a mellett Jared Padalecki is szerepet kap a The Boys utolsó évadában, amiben már láthattuk Jeffrey Dean Morgant és Jim Beavert is. Tűkön ülve várjuk tehát, hogy milyen véres és elborszasztó fordulatok várnak még ránk a The Boys utolsó évadában.

Testamentumok (The Testaments) – Hulu/Disney, premier: április 8. Amilyen hosszú idő alatt érkezett az első három évadával még nagy érdeklődésre számot tartó, A szolgálólány meséjének utolsó három évada, épp olyan rövid idő alatt készült el a spin-off, amely Margaret Atwood, 2019 őszén megjelent regényét, A szolgálólány meséjének sok évvel később játszódó folytatását, a Testamentumokat dolgozza fel. A két történetet Aunt Lydia karaktere köti össze, a nőket kizsákmányoló, disztópikus Amerika pedig nem omlott össze, hanem tovább folytatódnak a borzalmak a jövőben is. A Testamentumok két fiatal lány, Agnes és Daisy történetét meséli el, előbbit az idén legjobb filmnek járó Oscart nyerő, Egyik csata a másik utánban lenyűgöző alakítással feltűnt Chase Infiniti, utóbbit pedig a szintén szárnyait bontogató Lucy Halliday játssza. Ha olvastuk a regényt, akkor a belőle készült sorozatnak is esélyt adhatunk, ehhez pedig nem feltétlenül kell felzárkózni a Szolgálólány meséje-sorozatverziójának befejezésével sem.

Eufória (Euphoria) – HBO Max, premier: április 13. Szinte hihetetlen hogy négy év után folytatódik az HBO, még 2019-ben indult nagy dobása, a Zendaya főszereplésével készült Eufória, amelynek az előző évad óta volt egy kétrészes különkiadása. Sam Levinson, önpusztító tinijeiről és az őket körülvevő kegyetlen világról szóló drámája azért is különleges a magyarok számára, mert operatőre az a Rév Marcell, aki számos hollywoodi híresség klipjét filmezte (The Weeknd, Miley Cyrus, Bad Bunny, Beyoncé, Lady Gaga, Kendrick Lamar) dolgozott már együtt, de Zendaya az Eufórián túl a Malcolm & Marie című drámában is játszott a kamerája előtt. Az Eufória harmadik évadában Rue-ékat már felnőttként láthatjuk, amint mindenki a saját maga által felépített világban kerül újabb balhés, és kilátástalan helyzetekbe. Rendkívül szomorú ugyanakkor, hogy a két évad között elhunyt a Fezco-t alakító Angus Cloud, nemrégiben pedig a Cal Jacobs bőrébe bújó Eric Dane-t is elvesztettük, utóbbit még láthatjuk a harmadik évadban, igaz hogy a jeleneteit már betegen, nehezített körülmények között sikerült leforgatni. Emellett a Kat Hernandez-t játszó Barbie Ferreira sem tér vissza, ő egyszerűen úgy döntött, hogy nem akar többet része lenni az Eufóriának.

Margo's Got Money Troubles – Apple TV, premier: április 15. A sorozat és a szereposztás, amit nem láttunk jönni év elején: Rufi Thorpe azonos című regényét dolgozza fel az Apple új, áprilisi sorozata, a mindig elbűvölő és az utóbbi időszakban rengeteg produkcióban (köztük a 2025-ös Death Stranding: On the Beach című videójátékban) fontos szerepeket kapó Elle Fanning főszereplésével. David E. Kelley (Tudhattad volna, Góliát, Egy botrány anatómiája, Szerelem és halál, Ártatlanságra ítélve, Az igazság ára) új sorozata egy fiatal lányról szól, aki teherbe esik a középiskolai tanárától, egyedülálló anyaként pedig pénzre van szüksége, ha már a továbbtanulási lehetőségei megszűntek. Margo anyja pincér, apja pedig visszavonult pankrátor, a lány pedig a behatárolt lehetőségei miatt úgy dönt, hogy Onlyfans-modell lesz, aminek köszönhetően dőlni kezd a pénz, de a problémák is megsokszorozódnak. A sorozatban még olyan sztárok kaptak szerepet, mint Nicole Kidman (aki épp reneszánszát éli a különböző sorozatokban), Michelle Pfeiffer, Greg Kinnear és a Városfejlesztési osztály bajszos bumfordiját, Ron Swansont jelenséggé tevő Nick Offerman.

Balhé (Beef) – Netflix – teljes második évad, premier: április 16. Mindjárt három éve annak (telik az a rohadt idő), hogy a Netflix egyik meglepetéssorozatában láthattuk Ali Wong humoristát és Steven Yeunt, a The Walking Dead Glennjét beefelni egymással. Pontosabban két végtelenül frusztrált ember bőrében, akik a társadalom más rétegeiből kerülnek egymás világába, ahol minden feszültségüket és dühüket a másikon próbálják levezetni. A sorozat akkorát szólt, hogy a Netflix berendelte a folytatást, és mivel antológiáról van szó, ezért teljesen új szereplőkkel és történettel jön a második évad. Ehhez olyan nagy neveket sikerült megnyerni, mint Oscar Isaac, Carrey Mulligan, Cailee Spaeny, valamint a 2021-ben a legjobb női mellékszereplőként Oscar-díjat nyert dél-koreai Youn Yuh-jung. A folytatásban nem két ember, hanem párosok szembenállását láthatjuk majd: egy golflubban összevesző elitista pár összecsapását meglátják a kizsákmányolt alkalmazottak, de a létesítmény gazdag tulajdonosai is belekeverednek a sztoriba, ami az előzetes tanúsága szerint nem fog szűkölködni feszült és abszurd helyzetekben. Ha a második felvonás nem is lesz annyira átütő, mint amilyen az első évad volt, az sem baj, hiszen a lényeg, hogy mi is levezessük a feszültséget a tévé előtt, ahogy egymással ordítozó és viaskodó embereket nézünk, és addig sem a saját problémáinkkal foglalkozunk.

Kiút (From) – Amazon Prime/HBO Max, premier: április 19. Sokan várják már tűkön ülve a modernkori Lost-nak is titulált Kiút, amely egy horrorisztikus kisvárosban játszódik, amiben az ott lakók és az oda érkezők mind csapdába esnek, az éjszaka leple alatt pedig rémségek tanyáznak a város határában. Hogy lesz-e a túlélők számára kiút, arra lehet, hogy választ kapunk a negyedik évadban, de az is lehet, hogy az egyre növekvő népszerűség miatt további évadokon keresztül húzzák a történetet a készítők, amelyekre további éveket kell majd várni. A mostani várakozásnak április második felétől lesz vége, a tíz epizódosra tervezett új évad pedig június 21-éig fog tartani.

Bónusz: Csúcsragadozó (Apex) – Netflix (film), premier: április 24. Újabb Netflix-akciómozi érkezik áprilisban az izlandi Baltasar Kormákur (2 kaliber, Everest, Sodródás, Fenevad) rendezésében, Charlize Theron és Tarom Edgerton főszereplésével. A film előzetese szerint egy a Theron által eljátszott, adrenalinfüggő sziklamászó egy mesést vadont néz ki magának, ahol azonban a fura helyit játszó Edgerton vadászni kezd rá. Az üldözött és a préda felállású akciómozi amiatt tűnik érdekesnek, hogy Tarom Edgerton ezúttal az eszelős oldalát mutathatja meg, a Csúcsragadozó azonban várhatóan egy olyan néznivaló lesz, aminek a fordulatait már előre tudni fogjuk. Agykikapcsolásnak viszont tökéletes lesz.