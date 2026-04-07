Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.

Székelyhon

2026. április 07., 18:122026. április 07., 18:12

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa kedden azt nyilatkozta, senki nem akadályozza a koalícióban az üzemanyagválsággal kapcsolatos tervezetek elfogadását, meglátása szerint

a kormány minden lehetséges intézkedést meghozott a lakosság védelmében.

Abrudean emlékeztetett, hogy a kabinet korlátozta a benzin, a gázolaj és az azok előállításához használt nyersanyagok kereskedelmi árrését, illetve csökkentette a gázolaj jövedéki adóját.

„Minden érintett féllel voltak tárgyalások, beleértve a kormány szociáldemokrata párti tagjait is. Nem értem, hol van itt az akadályoztatás” – fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.

Mircea Abrudean ezzel Sorin Grindeanu korábbi kijelentésére reagált. A szociáldemokrata pártelnök egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy „megengedhetetlennek” tartja, hogy Románia szántóföldjeinek egyharmada parlagon maradjon, mert

a kormányban és a koalícióban akadályoztatják az ezzel kapcsolatos intézkedések elfogadását.

Grindeanu példaként említette, hogy a PSD már több mint egy hónapja előterjesztette az

„Olcsó gázolajat a mezőgazdaságnak” elnevezésű tervezetét, Florin Barbu mezőgazdasági miniszter pedig minden szükséges adminisztratív teendőt elvégzett ezzel kapcsolatban, mégis késik az elfogadása.

„Ez csak politikai büszkeség és makacsság. És e krónikus együttműködési képtelenség miatt

néhány hónapon belül robbanásszerűen megnő az élelmiszeripari termékek ára”

– jelentette ki Grindeanu, aki szerint a románoknak „nem olcsó diverziókra, hanem konkrét megoldásokra” van szükségük.

szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 07., kedd

Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

2026. április 07., kedd

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken

Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.

2026. április 07., kedd

Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb

Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.

2026. április 07., kedd

Ittas autóvezetés miatt is bírságoltak a Maros megyei rendőrök

Százakat ellenőriztek, több sofőrt ittas vezetésen értek, egyik esetben büntetőeljárás is indult a hétvégi közúti razziák nyomán Maros megyében.

2026. április 07., kedd

Erős szél miatt több százan maradtak áram nélkül Borszéken

Villanyáram nélkül maradt 844 fogyasztó Borszéken az erős szél miatt – közölte kedden délután a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 07., kedd

Heten sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Személyautó és egy teherautó ütközött a Maros megyei Jedd közelében, hét személy megsérült, a forgalmat mindkét irányban lezárták.

2026. április 07., kedd

A közvilágítást is lopott árammal „oldották” meg egy Maros megyei településen

Rendhagyó módon „spórolt” egy Maros megyei községvezető: illegálisan biztosított áramot 12 villanyoszlopnak, nem fizette a futballpálya öltözőjének és a községi színpadnak az államköltségeit sem. A polgármester ellen hatósági vizsgálat zajlik.

2026. április 07., kedd

Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön

Locsolásból hazatartva az utcán adott hangot politikai nézeteinek egy sepsiszentgyörgyi fiatal, akit a Sepsi OSK vezetőségi tagjai bántalmazhattak.

2026. április 07., kedd

Az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya újabb szakaszának van építője

Egy román-bolgár cégtársulás nyerte az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as sztráda második, Târgu Frumos és Lețcani közötti 28,6 kilométeres szakaszának megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást – jelentette be a közúti beruházásokért felelős társaság.

2026. április 07., kedd

Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu

Mihail Tîrnoveanu húsvétvasárnap Bölönben vonult fel, ahol a helyiek szerint uszító és történelemhamisító állítások hangzottak el. A történtek miatt megszólalt Kozma Albert unitárius lelkész is, aki közösség elleni támadásról beszélt.

2026. április 07., kedd

