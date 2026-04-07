Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa kedden azt nyilatkozta, senki nem akadályozza a koalícióban az üzemanyagválsággal kapcsolatos tervezetek elfogadását, meglátása szerint

a kormány minden lehetséges intézkedést meghozott a lakosság védelmében.

Abrudean emlékeztetett, hogy a kabinet korlátozta a benzin, a gázolaj és az azok előállításához használt nyersanyagok kereskedelmi árrését, illetve csökkentette a gázolaj jövedéki adóját.

„Minden érintett féllel voltak tárgyalások, beleértve a kormány szociáldemokrata párti tagjait is. Nem értem, hol van itt az akadályoztatás” – fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.

Mircea Abrudean ezzel Sorin Grindeanu korábbi kijelentésére reagált. A szociáldemokrata pártelnök egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy „megengedhetetlennek” tartja, hogy Románia szántóföldjeinek egyharmada parlagon maradjon, mert