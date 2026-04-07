Az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya újabb szakaszának van építője

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Egy román-bolgár cégtársulás nyerte az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as sztráda második, Târgu Frumos és Lețcani közötti 28,6 kilométeres szakaszának megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást – jelentette be kedden a közúti beruházásokért felelős társaság (CNIR).
A CNIR közleménye szerint a Danlin XXL, Groma Hold LTD., Intertranscom Impex Kft. és Evropiski Patishta vállalatokból álló konzorcium 4,57 milliárd lejért vállalta a sztrádaszakasz megtervezését és kivitelezését. A szerződést 10 nap után aláírhatják, amennyiben nem nyújtanak be óvást a versenytárgyalás eredménye ellen.
A CNIR vezérigazgatója, Gabriel Budescu szerint a projektet a SAFE-programon keresztül finanszírozzák, a szakaszon 33 híd és felüljáró és két alagút is épül – számolt be az Agerpres hírügynökség.
