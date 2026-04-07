Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu

Fotó: Mihai Tirnoveanu/Facebook

Mihail Tîrnoveanu húsvétvasárnap Bölönben vonult fel, ahol a helyiek szerint uszító és történelemhamisító állítások hangzottak el. A történtek miatt megszólalt Kozma Albert unitárius lelkész is, aki közösség elleni támadásról beszélt.

Bodor Tünde

2026. április 07., 13:302026. április 07., 13:30

Kozma Albert bölöni unitárius lelkész közösségi oldalán adott hangot felháborodásának a történtek miatt. Mint írta, a „józan emberi gondolkodás és viselkedés minden erkölcsi normáját felülírja az, amit Bölönben véghezvitt Tîrnoveanu csapata”.

A Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet elnöke, Mihail Tîrnoveanu saját közösségi oldalán a felvonulást azzal indokolta, hogy

a térségben hosszú ideje „románellenes elnemzetlenítés és etnikai tisztogatás zajlik, a román közösség pedig a bécsi döntéstől kezdve a mai napig számos traumát szenvedett el”.

Ennek bizonyítékaként arról is írt, hogy a helyi románok által közmunkával emelt unitárius templomot egykor az ortodoxoktól vették el. Állítása szerint a román állam tétlenül asszisztál a románok évtizedek óta tartó elnyomásához, és

semmit nem tesz a magyar állam szerinte már az állambiztonságot is veszélyeztető befolyásával szemben.

Kozma Albert: közösség elleni támadás történt

Kozma Albert megerősítette: megítélése szerint közösség elleni támadás és uszítás történt, amit nem lehet szó nélkül hagyni. A nacionalista menettel együtt vonult fel a faluban a helybeli ortodox lelkész is.

A Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet elnöke, Mihail Tîrnoveanu (középen) saját közösségi oldalán közölt részleteket a bölöni felvonulásról

Felhívtam telefonon és számon is kértem Ovidiu Anastazie Gaitean ortodox kollégától a történteket, aki azzal mentegetőzött, hogy ez egy alapítványi csoport, amely segélycsomagokat hozott Bölönbe, de ő megerősíti, hogy

ilyeneket nem mesélt, nem mondott, sőt itt békességben élt egymás mellett minden nemzet”

– közölte az unitárius lelkész.

Kozma Albert úgy fogalmazott, semmi közük nincs a zászlós felvonuláshoz vagy ahhoz, ami a román templomban történt, ugyanakkor attól tart, hogy ennek egyszer súlyos következményei lehetnek, és akár az Úz-völgyében történtekhez hasonló akciókhoz is vezethet.

Az unitárius egyház vezetősége a héten gyűl össze, hogy megvitassa a további lépéseket, a megbeszélésre pedig a helyi történelmi egyházak lelkészeit is meghívják.

Egy olyan állásfoglalás körvonalazódik, amely elsősorban a történelemhamisítás cáfolatára helyezi a hangsúlyt.

„Mi szakemberrel megírattuk a bölöni unitárius egyházközség történetét latin, német és magyar levéltári forrásokra alapozva, ők is vegyék elő a bizonyítékaikat a mondanivalójuk igazolására. Az igaz, hogy a második világháborúban történtek visszaélések, de a mai nemzedék ezért nem felelős. Ettől eltekintve

békességben élt a faluban a három nemzet, és ezt a békességet nem szabad megzavarni”

– mondta a lelkész.

A templom története

Az unitárius templomra vonatkozó állításoknak kedvezhet az épület neobizánci-neoromán stílusa, ennek azonban nincs köze az ortodox egyházhoz. A magyarázat szerint

az egykori templomépítő lelkész, Lőfi Áron az 1848-as szabadságharcban honvédszázadosként harcolt, majd a forradalom leverése után besorozták a császári hadseregbe.

Három évet Velencében szolgált, hazatérése után pedig a velencei katedrális tervét használták fel a templom építéséhez. Az épület végül Pákéi Lajos kolozsvári műépítész tervei alapján készült el 1893 és 1895 között.

2026. április 07., kedd

Még mindig hatósági felügyelet alatt van Barti Tihamér

További két hónappal hosszabbították meg Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának tisztségéből felfüggesztett alelnöke hatósági felügyeletét. A per tárgyalása, amelyben több közpénzügyi tisztségviselő is érintett, még nem kezdődött el.

2026. április 07., kedd

Magyarországra érkezett az Amerikai Egyesült Államok alelnöke

Hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett kedden délelőtt JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, Usha Vance.

2026. április 07., kedd

Ami befolyik, az rögtön kifolyik – hiába nő az átlagjövedelem, nagy részét elviszik a kiadások

A tavalyi negyedik negyedévben 9454 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 0,4 százalékkal nagyobb mint 2025 harmadik negyedévében; a kiadások átlagösszege 8075 lej volt, ami a jövedelem 85,4 százalékát jelentette.

2026. április 07., kedd

Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés

Első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok kedden a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani szerda estig.

2026. április 07., kedd

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök

Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.

2026. április 07., kedd

Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán

Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.

2026. április 06., hétfő

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái

Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.

2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

2026. április 06., hétfő

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben

Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.

2026. április 06., hétfő

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon

Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?

