Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu

Mihail Tîrnoveanu húsvétvasárnap Bölönben vonult fel, ahol a helyiek szerint uszító és történelemhamisító állítások hangzottak el. A történtek miatt megszólalt Kozma Albert unitárius lelkész is, aki közösség elleni támadásról beszélt.

Bodor Tünde 2026. április 07., 13:302026. április 07., 13:30

Kozma Albert bölöni unitárius lelkész közösségi oldalán adott hangot felháborodásának a történtek miatt. Mint írta, a „józan emberi gondolkodás és viselkedés minden erkölcsi normáját felülírja az, amit Bölönben véghezvitt Tîrnoveanu csapata". A Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet elnöke, Mihail Tîrnoveanu saját közösségi oldalán a felvonulást azzal indokolta, hogy



a térségben hosszú ideje „románellenes elnemzetlenítés és etnikai tisztogatás zajlik, a román közösség pedig a bécsi döntéstől kezdve a mai napig számos traumát szenvedett el”.

Ennek bizonyítékaként arról is írt, hogy a helyi románok által közmunkával emelt unitárius templomot egykor az ortodoxoktól vették el. Állítása szerint a román állam tétlenül asszisztál a románok évtizedek óta tartó elnyomásához, és

semmit nem tesz a magyar állam szerinte már az állambiztonságot is veszélyeztető befolyásával szemben.

Kozma Albert: közösség elleni támadás történt Kozma Albert megerősítette: megítélése szerint közösség elleni támadás és uszítás történt, amit nem lehet szó nélkül hagyni. A nacionalista menettel együtt vonult fel a faluban a helybeli ortodox lelkész is.

A Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet elnöke, Mihail Tîrnoveanu (középen) saját közösségi oldalán közölt részleteket a bölöni felvonulásról Fotó: Mihai Tirnoveanu/Facebook

Felhívtam telefonon és számon is kértem Ovidiu Anastazie Gaitean ortodox kollégától a történteket, aki azzal mentegetőzött, hogy ez egy alapítványi csoport, amely segélycsomagokat hozott Bölönbe, de ő megerősíti, hogy

ilyeneket nem mesélt, nem mondott, sőt itt békességben élt egymás mellett minden nemzet”

– közölte az unitárius lelkész. Kozma Albert úgy fogalmazott, semmi közük nincs a zászlós felvonuláshoz vagy ahhoz, ami a román templomban történt, ugyanakkor attól tart, hogy ennek egyszer súlyos következményei lehetnek, és akár az Úz-völgyében történtekhez hasonló akciókhoz is vezethet. Az unitárius egyház vezetősége a héten gyűl össze, hogy megvitassa a további lépéseket, a megbeszélésre pedig a helyi történelmi egyházak lelkészeit is meghívják.

Egy olyan állásfoglalás körvonalazódik, amely elsősorban a történelemhamisítás cáfolatára helyezi a hangsúlyt.

„Mi szakemberrel megírattuk a bölöni unitárius egyházközség történetét latin, német és magyar levéltári forrásokra alapozva, ők is vegyék elő a bizonyítékaikat a mondanivalójuk igazolására. Az igaz, hogy a második világháborúban történtek visszaélések, de a mai nemzedék ezért nem felelős. Ettől eltekintve

békességben élt a faluban a három nemzet, és ezt a békességet nem szabad megzavarni”

– mondta a lelkész.

A templom története Az unitárius templomra vonatkozó állításoknak kedvezhet az épület neobizánci-neoromán stílusa, ennek azonban nincs köze az ortodox egyházhoz. A magyarázat szerint

az egykori templomépítő lelkész, Lőfi Áron az 1848-as szabadságharcban honvédszázadosként harcolt, majd a forradalom leverése után besorozták a császári hadseregbe.