Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu

Fotó: Mihai Tirnoveanu/Facebook
Mihail Tîrnoveanu húsvétvasárnap Bölönben vonult fel, ahol a helyiek szerint uszító és történelemhamisító állítások hangzottak el. A történtek miatt megszólalt Kozma Albert unitárius lelkész is, aki közösség elleni támadásról beszélt.
Kozma Albert bölöni unitárius lelkész közösségi oldalán adott hangot felháborodásának a történtek miatt. Mint írta, a „józan emberi gondolkodás és viselkedés minden erkölcsi normáját felülírja az, amit Bölönben véghezvitt Tîrnoveanu csapata”.
A Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet elnöke, Mihail Tîrnoveanu saját közösségi oldalán a felvonulást azzal indokolta, hogy
Ennek bizonyítékaként arról is írt, hogy a helyi románok által közmunkával emelt unitárius templomot egykor az ortodoxoktól vették el. Állítása szerint a román állam tétlenül asszisztál a románok évtizedek óta tartó elnyomásához, és
Kozma Albert megerősítette: megítélése szerint közösség elleni támadás és uszítás történt, amit nem lehet szó nélkül hagyni. A nacionalista menettel együtt vonult fel a faluban a helybeli ortodox lelkész is.
A Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet elnöke, Mihail Tîrnoveanu (középen) saját közösségi oldalán közölt részleteket a bölöni felvonulásról
Fotó: Mihai Tirnoveanu/Facebook
Felhívtam telefonon és számon is kértem Ovidiu Anastazie Gaitean ortodox kollégától a történteket, aki azzal mentegetőzött, hogy ez egy alapítványi csoport, amely segélycsomagokat hozott Bölönbe, de ő megerősíti, hogy
– közölte az unitárius lelkész.
Kozma Albert úgy fogalmazott, semmi közük nincs a zászlós felvonuláshoz vagy ahhoz, ami a román templomban történt, ugyanakkor attól tart, hogy ennek egyszer súlyos következményei lehetnek, és akár az Úz-völgyében történtekhez hasonló akciókhoz is vezethet.
Az unitárius egyház vezetősége a héten gyűl össze, hogy megvitassa a további lépéseket, a megbeszélésre pedig a helyi történelmi egyházak lelkészeit is meghívják.
„Mi szakemberrel megírattuk a bölöni unitárius egyházközség történetét latin, német és magyar levéltári forrásokra alapozva, ők is vegyék elő a bizonyítékaikat a mondanivalójuk igazolására. Az igaz, hogy a második világháborúban történtek visszaélések, de a mai nemzedék ezért nem felelős. Ettől eltekintve
– mondta a lelkész.
Az unitárius templomra vonatkozó állításoknak kedvezhet az épület neobizánci-neoromán stílusa, ennek azonban nincs köze az ortodox egyházhoz. A magyarázat szerint
Három évet Velencében szolgált, hazatérése után pedig a velencei katedrális tervét használták fel a templom építéséhez. Az épület végül Pákéi Lajos kolozsvári műépítész tervei alapján készült el 1893 és 1895 között.
További két hónappal hosszabbították meg Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának tisztségéből felfüggesztett alelnöke hatósági felügyeletét. A per tárgyalása, amelyben több közpénzügyi tisztségviselő is érintett, még nem kezdődött el.
Hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett kedden délelőtt JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, Usha Vance.
A tavalyi negyedik negyedévben 9454 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 0,4 százalékkal nagyobb mint 2025 harmadik negyedévében; a kiadások átlagösszege 8075 lej volt, ami a jövedelem 85,4 százalékát jelentette.
Első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok kedden a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani szerda estig.
Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.
Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.
Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.
Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.
Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?
szóljon hozzá!