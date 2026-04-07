Ittas autóvezetés miatt is bírságoltak a Maros megyei rendőrök

Százakat ellenőriztek, több sofőrt ittas vezetésen értek, egyik esetben büntetőeljárás is indult a hétvégi közúti razziák nyomán Maros megyében.

Fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak április 4–6. között Maros megyében is, a rendőrök 287 alkoholszondás és drogtesztet végeztek – derült ki a Maros megyei rendőrség keddi közleményéből.

A vizsgálatok nyomán két sofőrt azonosítottak alkoholos befolyásoltság alatti vezetés közben, két esetben pedig az utasoknál mértek pozitív alkoholeredményt.

Az egyik sofőr esetében kihágásról volt szó, a másik ellen azonban büntetőeljárás indult, őt kórházba szállították vérvételre.

A drogtesztelés során azonban a vizsgált résztvevők közül senkinek nem volt pozitív a drogtesztje.