Hány medve van Maros megyében?

Áprilisban-májusban mérik fel a Maros megyei medveállományt
Fotó: Pál Árpád
Idén már huszonhat bejelentett vadkár volt Maros megyében, ahol tavaly 43 medvét lőttek ki. A napokban elkezdődött a medve-, farkas-, hiúz- és vadmacskaállomány felmérése is – számolt be a környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui.
Az idei év első három hónapjában Maros megyében 26 kártérítési kérést iktattak a megyei környezetvédelmi ügynökségnél. Cristina Pui, az igazgatóság vezetője a sajtónak elmondta, hogy három esetben a farkasok okoztak károkat, a többiért a medvék okolhatók.
„Ilyen esetben az az eljárás, hogy a környezetvédelem hivatalos jelentést kért annak a településnek a rendőrségétől, ahol az eset történt. Ennek alapján tudjuk a kártérítési iratokat összeállítani. Mint kiderült, a szóban forgó esetben
– ismertette.
Az igazgató elmondta azt is, hogy április-május hónapokban Maros megye területén is felmérik a medve-, farkas-, hiúz- és vadmacskaállományt, közösen az erdészekkel és a vadásztársaságokkal.
Az illetékes jelezte, tavaly 43 medvét lőttek ki Maros megyében, ennyi volt a medveállomány szabályozására vonatkozó, országosan meghatározott szám. Idén ezt az számot még nem közölték le, várhatóan május 15-ig történik meg. Ebben az évben a gazdaságokban kárt tevő medvéket csak elkergették, erre hatszor volt példa. A többi esetben már nem találták őket a felbukkanásuk helyszínén.
Visszavonta a Realitatea Plus műsorszolgáltatási engedélyét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) – írja az Agerpres.
Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.
Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.
Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.
Százakat ellenőriztek, több sofőrt ittas vezetésen értek, egyik esetben büntetőeljárás is indult a hétvégi közúti razziák nyomán Maros megyében.
Villanyáram nélkül maradt 844 fogyasztó Borszéken az erős szél miatt – közölte kedden délután a Hargita megyei tűzoltóság.
Személyautó és egy teherautó ütközött a Maros megyei Jedd közelében, hét személy megsérült, a forgalmat mindkét irányban lezárták.
Rendhagyó módon „spórolt” egy Maros megyei községvezető: illegálisan biztosított áramot 12 villanyoszlopnak, nem fizette a futballpálya öltözőjének és a községi színpadnak az államköltségeit sem. A polgármester ellen hatósági vizsgálat zajlik.
Locsolásból hazatartva az utcán adott hangot politikai nézeteinek egy sepsiszentgyörgyi fiatal, akit a Sepsi OSK vezetőségi tagjai bántalmazhattak.
szóljon hozzá!