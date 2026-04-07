Hány medve van Maros megyében?

Áprilisban-májusban mérik fel a Maros megyei medveállományt

Áprilisban-májusban mérik fel a Maros megyei medveállományt

Fotó: Pál Árpád

Idén már huszonhat bejelentett vadkár volt Maros megyében, ahol tavaly 43 medvét lőttek ki. A napokban elkezdődött a medve-, farkas-, hiúz- és vadmacskaállomány felmérése is – számolt be a környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui.

Simon Virág

2026. április 07., 19:352026. április 07., 19:35

Az idei év első három hónapjában Maros megyében 26 kártérítési kérést iktattak a megyei környezetvédelmi ügynökségnél. Cristina Pui, az igazgatóság vezetője a sajtónak elmondta, hogy három esetben a farkasok okoztak károkat, a többiért a medvék okolhatók.

A gazdák összesen 159 000 lej értékben kaphatnak kártérítést. A medve megtámadott egy lakost, ő is kártérítést kért.

Hirdetés

„Ilyen esetben az az eljárás, hogy a környezetvédelem hivatalos jelentést kért annak a településnek a rendőrségétől, ahol az eset történt. Ennek alapján tudjuk a kártérítési iratokat összeállítani. Mint kiderült, a szóban forgó esetben

a bíróság dönti el, hogy a megsérült személy hibás-e vagy sem a medvetámadásért, így a döntés megszületéséig mi nem tudunk előrelépni a kártérítése ügyében”

– ismertette.

Felmérik a vadállományt

Az igazgató elmondta azt is, hogy április-május hónapokban Maros megye területén is felmérik a medve-, farkas-, hiúz- és vadmacskaállományt, közösen az erdészekkel és a vadásztársaságokkal.

Tavaly 1543 medvéről szóltak a jelentések, miközben a területhez viszonyítva az optimális medveállomány mindössze 250 egyed lenne.

Az illetékes jelezte, tavaly 43 medvét lőttek ki Maros megyében, ennyi volt a medveállomány szabályozására vonatkozó, országosan meghatározott szám. Idén ezt az számot még nem közölték le, várhatóan május 15-ig történik meg. Ebben az évben a gazdaságokban kárt tevő medvéket csak elkergették, erre hatszor volt példa. A többi esetben már nem találták őket a felbukkanásuk helyszínén.

Marosszék
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

2026. április 07., kedd

Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát

Visszavonta a Realitatea Plus műsorszolgáltatási engedélyét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) – írja az Agerpres.

Hirdetés
Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken

Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.

Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb

Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.

2026. április 07., kedd

Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.

Ittas autóvezetés miatt is bírságoltak a Maros megyei rendőrök

Százakat ellenőriztek, több sofőrt ittas vezetésen értek, egyik esetben büntetőeljárás is indult a hétvégi közúti razziák nyomán Maros megyében.

Erős szél miatt több százan maradtak áram nélkül Borszéken

Villanyáram nélkül maradt 844 fogyasztó Borszéken az erős szél miatt – közölte kedden délután a Hargita megyei tűzoltóság.

Heten sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Személyautó és egy teherautó ütközött a Maros megyei Jedd közelében, hét személy megsérült, a forgalmat mindkét irányban lezárták.

A közvilágítást is lopott árammal „oldották” meg egy Maros megyei településen

Rendhagyó módon „spórolt” egy Maros megyei községvezető: illegálisan biztosított áramot 12 villanyoszlopnak, nem fizette a futballpálya öltözőjének és a községi színpadnak az államköltségeit sem. A polgármester ellen hatósági vizsgálat zajlik.

Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön

Locsolásból hazatartva az utcán adott hangot politikai nézeteinek egy sepsiszentgyörgyi fiatal, akit a Sepsi OSK vezetőségi tagjai bántalmazhattak.

