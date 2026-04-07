Hány medve van Maros megyében?

Idén már huszonhat bejelentett vadkár volt Maros megyében, ahol tavaly 43 medvét lőttek ki. A napokban elkezdődött a medve-, farkas-, hiúz- és vadmacskaállomány felmérése is – számolt be a környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui.

Simon Virág 2026. április 07., 19:352026. április 07., 19:35

Az idei év első három hónapjában Maros megyében 26 kártérítési kérést iktattak a megyei környezetvédelmi ügynökségnél. Cristina Pui, az igazgatóság vezetője a sajtónak elmondta, hogy három esetben a farkasok okoztak károkat, a többiért a medvék okolhatók.

A gazdák összesen 159 000 lej értékben kaphatnak kártérítést. A medve megtámadott egy lakost, ő is kártérítést kért.

„Ilyen esetben az az eljárás, hogy a környezetvédelem hivatalos jelentést kért annak a településnek a rendőrségétől, ahol az eset történt. Ennek alapján tudjuk a kártérítési iratokat összeállítani. Mint kiderült, a szóban forgó esetben

a bíróság dönti el, hogy a megsérült személy hibás-e vagy sem a medvetámadásért, így a döntés megszületéséig mi nem tudunk előrelépni a kártérítése ügyében”

– ismertette. Felmérik a vadállományt Az igazgató elmondta azt is, hogy április-május hónapokban Maros megye területén is felmérik a medve-, farkas-, hiúz- és vadmacskaállományt, közösen az erdészekkel és a vadásztársaságokkal.

Tavaly 1543 medvéről szóltak a jelentések, miközben a területhez viszonyítva az optimális medveállomány mindössze 250 egyed lenne.