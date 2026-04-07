Erős szél miatt több százan maradtak áram nélkül Borszéken

Villanyáram nélkül maradt 844 fogyasztó Borszéken az erős szél miatt – közölte kedden délután a Hargita megyei tűzoltóság.

Erős szél okozott kárt a villanyvezetékekben, ezért kedden 17 óra után áramszolgáltatás nélkül maradt Borszék 844 háztartása – tudtuk meg a Hargita megyei tűzoltóságtól.

A hatóság délben tett közzé sárga jelzésű figyelmeztetést, amely szerint kedden déltől a hegyvidékeken óránkénti akár 100-120 kilométeres erősségű szélre is számítani lehet este kilenc óráig.