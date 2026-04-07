Heten sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Személyautó és egy teherautó ütközött a Maros megyei Jedd közelében, hét személy megsérült, a forgalmat mindkét irányban lezárták.

Súlyos közúti baleset történt kedden délután a Maros megyei Jedd kijáratánál, Kebeleszentivány irányába, ahol egy személyautó és egy teherautó ütközött. A Maros megyei tűzoltóság közlése szerint

heten sérültek meg a baleset következtében, egyikük sem szorult be a roncsok közé.

Hirdetés



A helyszínre két műszaki mentővel felszerelt tűzoltóautót, több mentőegységet – köztük egy mobil intenzív terápiás egységet –, valamint a megyei mentőszolgálat egy egységét riasztották.

A baleset következtében a forgalmat mindkét irányban lezárták a mentés és a helyszínelés idejére.