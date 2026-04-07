Heten sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Személyautó és egy teherautó ütközött a Maros megyei Jedd közelében, hét személy megsérült, a forgalmat mindkét irányban lezárták.
2026. április 07., 17:112026. április 07., 17:11
Súlyos közúti baleset történt kedden délután a Maros megyei Jedd kijáratánál, Kebeleszentivány irányába, ahol egy személyautó és egy teherautó ütközött. A Maros megyei tűzoltóság közlése szerint
A helyszínre két műszaki mentővel felszerelt tűzoltóautót, több mentőegységet – köztük egy mobil intenzív terápiás egységet –, valamint a megyei mentőszolgálat egy egységét riasztották.
A baleset következtében a forgalmat mindkét irányban lezárták a mentés és a helyszínelés idejére.
A hét sérült személyből egy kiskorú életveszélyesen sérült meg, egy másik kiskorú és négy felnőtt súlyosan sérült, egy felnőtt pedig könyebb sérüléseket szenvedett. Utóbbi visszautasította a kórházba szállítás lehetőségét, a többi sérültet a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi betegellátó egységébe szállították.
