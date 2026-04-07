Heten sérültek meg egy Maros megyei balesetben

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Személyautó és egy teherautó ütközött a Maros megyei Jedd közelében, hét személy megsérült, a forgalmat mindkét irányban lezárták.

Székelyhon

2026. április 07., 17:11

2026. április 07., 17:232026. április 07., 17:23

Súlyos közúti baleset történt kedden délután a Maros megyei Jedd kijáratánál, Kebeleszentivány irányába, ahol egy személyautó és egy teherautó ütközött. A Maros megyei tűzoltóság közlése szerint

heten sérültek meg a baleset következtében, egyikük sem szorult be a roncsok közé.

A helyszínre két műszaki mentővel felszerelt tűzoltóautót, több mentőegységet – köztük egy mobil intenzív terápiás egységet –, valamint a megyei mentőszolgálat egy egységét riasztották.

A baleset következtében a forgalmat mindkét irányban lezárták a mentés és a helyszínelés idejére.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Frissítés

A hét sérült személyből egy kiskorú életveszélyesen sérült meg, egy másik kiskorú és négy felnőtt súlyosan sérült, egy felnőtt pedig könyebb sérüléseket szenvedett. Utóbbi visszautasította a kórházba szállítás lehetőségét, a többi sérültet a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi betegellátó egységébe szállították.

Marosszék Baleset
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. április 07., kedd

Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

Ittas autóvezetés miatt is bírságoltak a Maros megyei rendőrök

Százakat ellenőriztek, több sofőrt ittas vezetésen értek, egyik esetben büntetőeljárás is indult a hétvégi közúti razziák nyomán Maros megyében.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

Erős szél miatt több százan maradtak áram nélkül Borszéken

Villanyáram nélkül maradt 844 fogyasztó Borszéken az erős szél miatt – közölte kedden délután a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

A közvilágítást is lopott árammal „oldották” meg egy Maros megyei településen

Rendhagyó módon „spórolt” egy Maros megyei községvezető: illegálisan biztosított áramot 12 villanyoszlopnak, nem fizette a futballpálya öltözőjének és a községi színpadnak az államköltségeit sem. A polgármester ellen hatósági vizsgálat zajlik.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön

Locsolásból hazatartva az utcán adott hangot politikai nézeteinek egy sepsiszentgyörgyi fiatal, akit a Sepsi OSK vezetőségi tagjai bántalmazhattak.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

Az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya újabb szakaszának van építője

Egy román-bolgár cégtársulás nyerte az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as sztráda második, Târgu Frumos és Lețcani közötti 28,6 kilométeres szakaszának megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást – jelentette be a közúti beruházásokért felelős társaság.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu

Mihail Tîrnoveanu húsvétvasárnap Bölönben vonult fel, ahol a helyiek szerint uszító és történelemhamisító állítások hangzottak el. A történtek miatt megszólalt Kozma Albert unitárius lelkész is, aki közösség elleni támadásról beszélt.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

Magyarországra érkezett az Amerikai Egyesült Államok alelnöke

Hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett kedden délelőtt JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, Usha Vance.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

Ami befolyik, az rögtön kifolyik – hiába nő az átlagjövedelem, nagy részét elviszik a kiadások

A tavalyi negyedik negyedévben 9454 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 0,4 százalékkal nagyobb mint 2025 harmadik negyedévében; a kiadások átlagösszege 8075 lej volt, ami a jövedelem 85,4 százalékát jelentette.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés

Első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok kedden a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani szerda estig.

2026. április 07., kedd

