Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált – idézi Orbán Viktor miniszterelnököt az MTI, miután J.D. Vance-szel, az Amerikai Egyesült Államok alelnökével közösen tartott sajtótájékoztatót kedden Budapesten. Kiemelte: Donald Trump megválasztásával aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban,

2025 a rekordok éve volt a gazdasági együttműködésben.

Idén is jelentősen nőtt a kereskedelmi forgalom, és márciusban hat amerikai cég jelentett be jelentős magyarországi beruházásokat több mint 100 milliárd forint értékben. Ma megerősítették a stratégiai szintet elért együttműködést az űripari és a védelmi területeken is – jelezte. Szót ejtett arról is, hogy a világ súlyos energiaválság felé halad, értékelése szerint ezért különösen fontos a magyar-amerikai energetikai együttműködés, amely nélkül nem lehetne Magyarország energiabiztonságát garantálni és a rezsicsökkentést fenntartani. Kitért az Egyesült Államok békeerőfeszítéseire is, amelyeket szavai szerint Magyarország mindig is támogatott.

„Meg vagyok győződve arról, hogy ha 2022-ben Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború ki sem tört volna”

– utalt az orosz ukrán háborúra, hozzáfűzve: ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök béketörekvéseit, már régen béke lenne Ukrajnában. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választásokba. Elmondta, hogy J.D. Vance-szel áttekintették a nyugati civilizáció nagy kérdéseit is. Négy területen különösen fontos a kormányzati tapasztalatok cseréje: a migráció, a genderideológia, a családpolitika és a globális biztonság terén.

Az együttműködésünk folytatása mindkét fél érdeke, a stratégiai együttműködés a két ország között a jövőben is fennmarad és folyamatos lesz – rögzítette. Kérdésre válaszolva azt mondta: J.D. Vance-szel beszéltek az orosz-ukrán háborúról. Ezt fájdalmas témának nevezte, hangsúlyozva, hogy

két keresztény ország háborújáról van szó, ráadásul Európa területén.