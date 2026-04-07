Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Fotó: Magyarország Kormánya
Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált – idézi Orbán Viktor miniszterelnököt az MTI, miután J.D. Vance-szel, az Amerikai Egyesült Államok alelnökével közösen tartott sajtótájékoztatót kedden Budapesten.
Kiemelte: Donald Trump megválasztásával aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban,
Idén is jelentősen nőtt a kereskedelmi forgalom, és márciusban hat amerikai cég jelentett be jelentős magyarországi beruházásokat több mint 100 milliárd forint értékben. Ma megerősítették a stratégiai szintet elért együttműködést az űripari és a védelmi területeken is – jelezte.
Szót ejtett arról is, hogy a világ súlyos energiaválság felé halad, értékelése szerint ezért különösen fontos a magyar-amerikai energetikai együttműködés, amely nélkül nem lehetne Magyarország energiabiztonságát garantálni és a rezsicsökkentést fenntartani.
Kitért az Egyesült Államok békeerőfeszítéseire is, amelyeket szavai szerint Magyarország mindig is támogatott.
– utalt az orosz ukrán háborúra, hozzáfűzve: ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök béketörekvéseit, már régen béke lenne Ukrajnában.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választásokba. Elmondta, hogy J.D. Vance-szel áttekintették a nyugati civilizáció nagy kérdéseit is. Négy területen különösen fontos a kormányzati tapasztalatok cseréje: a migráció, a genderideológia, a családpolitika és a globális biztonság terén.
Az együttműködésünk folytatása mindkét fél érdeke, a stratégiai együttműködés a két ország között a jövőben is fennmarad és folyamatos lesz – rögzítette.
Kérdésre válaszolva azt mondta: J.D. Vance-szel beszéltek az orosz-ukrán háborúról. Ezt fájdalmas témának nevezte, hangsúlyozva, hogy
Arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz-ukrán háborúban magyarok is meghalnak, hiszen Ukrajna mai területén számos magyar ember él. Hangsúlyozta, ebben a helyzetben el kell látni a magyar gazdaságot és a magyar fogyasztókat üzemanyaggal és energiával.
Úgy értékelt: az európai háborús ukránpárti stratégia megbukott, mert eleve „rendkívül furcsa gondolat” volt, hogy az ukránokat megsegítve, az elhúzódó háborúban Oroszországot olyan nehéz gazdasági helyzetbe lehet hozni, hogy az oroszoknak meggyengült állapotban kell majd leülniük a béketárgyalásokhoz.
„Itt egy merőben új helyzettel fogunk szembenézni majd a magyar választásokat követően” – jelezte.
