A közvilágítást is lopott árammal „oldották” meg egy Maros megyei településen

Rendhagyó módon „spórolt” egy Maros megyei községvezető: illegálisan biztosított áramot 12 villanyoszlopnak, nem fizette a futballpálya öltözőjének és a községi színpadnak az államköltségeit sem. A polgármester ellen hatósági vizsgálat zajlik.

Simon Virág 2026. április 07., 17:022026. április 07., 17:02

Az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrség az áramszolgáltató szakembereivel közösen házkutatást tartottak és azonosították két férfit, akiket áramlopással gyanúsítanak. korábban írtuk Három férfit vettek őrizetbe áramlopás gyanújával – frissítve Őrizetbe vettek három férfit egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi rajtaütés után Maros megyében, ahol húsz házkutatást tartottak csütörtökön. Hétfőn a bíróság a 32 és 55 éves gyanúsítottak esetében 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el. A fiatalabb férfi egy mezőségi község polgármestere. Információink szerint Uzdiszentpéter elöljárójáról van szó. korábban írtuk Forrás: polgármester az egyik őrizetbe vett gyanúsított az áramlopási ügyben A Maros megyei Uzdiszentpéter polgármestere az egyik őrizetbe vett gyanúsított a három közül, akiket előállítottak húsz házkutatást követően egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi akció során – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres hírügynökség. Mit tudnak eddig a hatóságok? A Marosvásárhelyi ügyészség sajtóközleménye kitért arra, hogy az eddigi nyomozás során mire derült fény és miért rendelték el a hatósági felügyeletet. 2021 áprilisában az egyik gyanúsított, aki egy önkormányzat képviselője, megkérte a másik gyanúsítottat, hogy

illegálisan kösse a fő áramhálózathoz a község közvilágításának egy részét.

A hatóság szerint egy kilométeres távolságon, 12 villanyoszlopot kötöttek az áramhálózathoz, törvénytelenül, az így elfogyasztott áramot nem fizették. Az általuk okozott kár értéke 136 109 lej. A polgármester 2023 januárjában azt kérte a másik gyanúsítottól, hogy

a futballpálya öltözőjét és a közelében levő színpad világítását is csatlakoztassa illegálisan, a fő villanyhálózathoz.

Ez meg is történt és a szakemberek szerint ezzel 1 217 781 lej értékű kárt okoztak az áramszolgáltatónak. Két gyanúsítottat vádoltak meg A polgármestert felbujtással és lopással vádolják. A vádirat szerint felbujtott illegális berendezések kiépítésére vagy használatára egy másik személyt, ugyanakkor

egy közigazgatási egység képviselőjeként három éven keresztül villamos energiát tulajdonított el.