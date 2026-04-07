A közvilágítást is lopott árammal „oldották” meg egy Maros megyei településen

Illegálisan csatlakoztak a villamoshálózathoz
Fotó: Erdély Bálint Előd
Rendhagyó módon „spórolt” egy Maros megyei községvezető: illegálisan biztosított áramot 12 villanyoszlopnak, nem fizette a futballpálya öltözőjének és a községi színpadnak az államköltségeit sem. A polgármester ellen hatósági vizsgálat zajlik.
Az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrség az áramszolgáltató szakembereivel közösen házkutatást tartottak és azonosították két férfit, akiket áramlopással gyanúsítanak.
Őrizetbe vettek három férfit egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi rajtaütés után Maros megyében, ahol húsz házkutatást tartottak csütörtökön.
Hétfőn a bíróság a 32 és 55 éves gyanúsítottak esetében 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el. A fiatalabb férfi egy mezőségi község polgármestere. Információink szerint Uzdiszentpéter elöljárójáról van szó.
A Maros megyei Uzdiszentpéter polgármestere az egyik őrizetbe vett gyanúsított a három közül, akiket előállítottak húsz házkutatást követően egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi akció során – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres hírügynökség.
A Marosvásárhelyi ügyészség sajtóközleménye kitért arra, hogy az eddigi nyomozás során mire derült fény és miért rendelték el a hatósági felügyeletet. 2021 áprilisában az egyik gyanúsított, aki egy önkormányzat képviselője, megkérte a másik gyanúsítottat, hogy
A hatóság szerint egy kilométeres távolságon, 12 villanyoszlopot kötöttek az áramhálózathoz, törvénytelenül, az így elfogyasztott áramot nem fizették. Az általuk okozott kár értéke 136 109 lej. A polgármester 2023 januárjában azt kérte a másik gyanúsítottól, hogy
Ez meg is történt és a szakemberek szerint ezzel 1 217 781 lej értékű kárt okoztak az áramszolgáltatónak.
A polgármestert felbujtással és lopással vádolják. A vádirat szerint felbujtott illegális berendezések kiépítésére vagy használatára egy másik személyt, ugyanakkor
A másik férfit bűnrészességgel és lopással vádolják. A lakásában olyan illegális berendezéseket találtak, amelyekkel megkerülte a villanyórát, és így nem kellett fizesse az elfogyasztott elektromos áramot.
Az otthonában volt egy mosógép, egy kis kazán, padlófűtés és két, működő 2000 wattos elektromos radiátor. A bíróság közleménye nem tér arra ki, hogy az általa okozott kár mértéke mekkora lehet.
szóljon hozzá!