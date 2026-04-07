A közvilágítást is lopott árammal „oldották” meg egy Maros megyei településen

Illegálisan csatlakoztak a villamoshálózathoz

Illegálisan csatlakoztak a villamoshálózathoz

Fotó: Erdély Bálint Előd

Rendhagyó módon „spórolt” egy Maros megyei községvezető: illegálisan biztosított áramot 12 villanyoszlopnak, nem fizette a futballpálya öltözőjének és a községi színpadnak az államköltségeit sem. A polgármester ellen hatósági vizsgálat zajlik.

Simon Virág

2026. április 07., 17:022026. április 07., 17:02

Az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrség az áramszolgáltató szakembereivel közösen házkutatást tartottak és azonosították két férfit, akiket áramlopással gyanúsítanak.

korábban írtuk

Három férfit vettek őrizetbe áramlopás gyanújával – frissítve
Őrizetbe vettek három férfit egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi rajtaütés után Maros megyében, ahol húsz házkutatást tartottak csütörtökön.

Hétfőn a bíróság a 32 és 55 éves gyanúsítottak esetében 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el. A fiatalabb férfi egy mezőségi község polgármestere. Információink szerint Uzdiszentpéter elöljárójáról van szó.

korábban írtuk

Forrás: polgármester az egyik őrizetbe vett gyanúsított az áramlopási ügyben
A Maros megyei Uzdiszentpéter polgármestere az egyik őrizetbe vett gyanúsított a három közül, akiket előállítottak húsz házkutatást követően egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi akció során – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres hírügynökség.

Mit tudnak eddig a hatóságok?

A Marosvásárhelyi ügyészség sajtóközleménye kitért arra, hogy az eddigi nyomozás során mire derült fény és miért rendelték el a hatósági felügyeletet. 2021 áprilisában az egyik gyanúsított, aki egy önkormányzat képviselője, megkérte a másik gyanúsítottat, hogy

illegálisan kösse a fő áramhálózathoz a község közvilágításának egy részét.

A hatóság szerint egy kilométeres távolságon, 12 villanyoszlopot kötöttek az áramhálózathoz, törvénytelenül, az így elfogyasztott áramot nem fizették. Az általuk okozott kár értéke 136 109 lej. A polgármester 2023 januárjában azt kérte a másik gyanúsítottól, hogy

a futballpálya öltözőjét és a közelében levő színpad világítását is csatlakoztassa illegálisan, a fő villanyhálózathoz.

Ez meg is történt és a szakemberek szerint ezzel 1 217 781 lej értékű kárt okoztak az áramszolgáltatónak.

Két gyanúsítottat vádoltak meg

A polgármestert felbujtással és lopással vádolják. A vádirat szerint felbujtott illegális berendezések kiépítésére vagy használatára egy másik személyt, ugyanakkor

egy közigazgatási egység képviselőjeként három éven keresztül villamos energiát tulajdonított el.

A másik férfit bűnrészességgel és lopással vádolják. A lakásában olyan illegális berendezéseket találtak, amelyekkel megkerülte a villanyórát, és így nem kellett fizesse az elfogyasztott elektromos áramot.

Az otthonában volt egy mosógép, egy kis kazán, padlófűtés és két, működő 2000 wattos elektromos radiátor. A bíróság közleménye nem tér arra ki, hogy az általa okozott kár mértéke mekkora lehet.

Marosszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán
Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön
Szépségdíjas gólok döntöttek, nem szakadt meg az FK rossz sorozata a Petrolul otthonában (videóval)
Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái
„Semmi sem valósult meg abból, amit gyakoroltunk” – csalódottan értékelt a csíkiak másodedzője
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön
2026. április 07., kedd

Ittas autóvezetés miatt is bírságoltak a Maros megyei rendőrök

Százakat ellenőriztek, több sofőrt ittas vezetésen értek, egyik esetben büntetőeljárás is indult a hétvégi közúti razziák nyomán Maros megyében.

2026. április 07., kedd

Erős szél miatt több százan maradtak áram nélkül Borszéken

Villanyáram nélkül maradt 844 fogyasztó Borszéken az erős szél miatt – közölte kedden délután a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 07., kedd

Heten sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Személyautó és egy teherautó ütközött a Maros megyei Jedd közelében, hét személy megsérült, a forgalmat mindkét irányban lezárták.

2026. április 07., kedd

Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön

Locsolásból hazatartva az utcán adott hangot politikai nézeteinek egy sepsiszentgyörgyi fiatal, akit a Sepsi OSK vezetőségi tagjai bántalmazhattak.

2026. április 07., kedd

Az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya újabb szakaszának van építője

Egy román-bolgár cégtársulás nyerte az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as sztráda második, Târgu Frumos és Lețcani közötti 28,6 kilométeres szakaszának megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást – jelentette be a közúti beruházásokért felelős társaság.

2026. április 07., kedd

Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu

Mihail Tîrnoveanu húsvétvasárnap Bölönben vonult fel, ahol a helyiek szerint uszító és történelemhamisító állítások hangzottak el. A történtek miatt megszólalt Kozma Albert unitárius lelkész is, aki közösség elleni támadásról beszélt.

2026. április 07., kedd

Magyarországra érkezett az Amerikai Egyesült Államok alelnöke

Hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett kedden délelőtt JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, Usha Vance.

2026. április 07., kedd

Ami befolyik, az rögtön kifolyik – hiába nő az átlagjövedelem, nagy részét elviszik a kiadások

A tavalyi negyedik negyedévben 9454 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 0,4 százalékkal nagyobb mint 2025 harmadik negyedévében; a kiadások átlagösszege 8075 lej volt, ami a jövedelem 85,4 százalékát jelentette.

2026. április 07., kedd

Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés

Első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok kedden a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani szerda estig.

2026. április 07., kedd

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök

Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.

