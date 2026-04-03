Forrás: polgármester az egyik őrizetbe vett gyanúsított az áramlopási ügyben

Képünk illusztráció
Fotó: Székelyhon
A Maros megyei Uzdiszentpéter 32 éves polgármestere az egyik őrizetbe vett gyanúsított a három közül, akiket előállítottak húsz házkutatást követően egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi rajtaütés során – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres hírügynökség.
2026. április 03., 11:57
Három férfit, egy 32 évest, egy 44 évest és egy 55 évest vettek őrizetbe 24 órára a hatóságok, miután a Maros megyei egységek házkutatást tartottak csütörtökön olyan embereknél, akik ellen illegális villamosenergia-vételezés miatt nyomoznak – írtuk korábban.
A rendőrség tájékoztatása szerint a férfiakat azzal gyanúsítják, hogy illegálisan csatlakoztak a villanyhálózathoz, illetve megkerülték a villamosenergia-mérőórákat, vagyis áramot loptak.
Az Agerpres hírügynökség igazságügyi forrásokból arról értesült, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított a Maros megyei Uzdiszentpéter 32 éves polgármestere, S. Ș. C. 2020 óta vezeti a községet, a PSD Maros megyei szervezetének tagjaként.
szóljon hozzá!