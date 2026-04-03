Húsz helyen tartottak házkutatást Maros megyében nagycsütörtökön
Fotó: Maros megyei rendőrség/képernyőmentés
Őrizetbe vettek három férfit egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi rajtaütés után Maros megyében, ahol húsz házkutatást tartottak csütörtökön.
2026. április 03., 10:132026. április 03., 10:13
A Maros megyei rendőrség mezőrücsi egységei csütörtökön házkutatást tartottak olyan személyeknél, akik ellen illegális villamosenergia-vételezés miatt folyik büntetőeljárás. Az átfogó akció eredményeként három férfit – egy 32 évest, egy 44 évest és egy 55 évest – 24 órára őrizetbe vettek.
A megyei rendőrség tájékoztatása alapján a férfiakat azzal gyanúsítják, hogy illegálisan csatlakoztak a villanyhálózathoz, illetve megkerülték a villamosenergia-mérőórákat, vagyis áramot loptak.
A rajtaütésben részt vett a marosvásárhelyi városi rendőrség, négy vidéki rendőrőrs (Gernyeszeg, Mezőbánd, Nyárádtő, Nyárádszereda), a kriminalisztikai, a gazdasági bűnözési, a bűnügyi és a fegyverzeti szolgálat, a különleges egység bevetési csoportja, valamint az áramszolgáltató szakemberei is. A nyomozást az ügyészség felügyelete alatt folytatják.
A bíróság a 32 és 55 éves gyanúsítottak esetében 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el – ez azt jelenti, hogy szabadlábon védekeznek, de meghatározott kötelezettségeknek kell eleget tenniük, például rendszeresen jelentkezniük kell a hatóságoknál.
