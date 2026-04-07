Magyarországra érkezett az Amerikai Egyesült Államok alelnöke

• Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett kedden délelőtt JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, Usha Vance.

Székelyhon

2026. április 07., 12:25

2026. április 07., 12:32

A kétnapos látogatásra érkező alelnököt és feleségét katonai tiszteletadás mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

korábban írtuk

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök
Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök

Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.

A látogatás során az alelnök Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd a miniszterelnökkel beszédet mondanak a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban – írj az MTI.

• Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Galéria

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Ezek is érdekelhetik

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek
Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán
Történelmi siker Besztercén: Kerekes Éváék már a budapesti négyes döntőről álmodnak
Észak-erdélyi autópálya: jól halad a munka, akár már idén elkészülhetnek a Bihar megyei szakaszok
Szépségdíjas gólok döntöttek, nem szakadt meg az FK rossz sorozata a Petrolul otthonában (videóval)
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek
Székelyhon

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek
Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán
Székelyhon

Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán
Történelmi siker Besztercén: Kerekes Éváék már a budapesti négyes döntőről álmodnak
Székely Sport

Történelmi siker Besztercén: Kerekes Éváék már a budapesti négyes döntőről álmodnak
Észak-erdélyi autópálya: jól halad a munka, akár már idén elkészülhetnek a Bihar megyei szakaszok
Krónika

Észak-erdélyi autópálya: jól halad a munka, akár már idén elkészülhetnek a Bihar megyei szakaszok
Szépségdíjas gólok döntöttek, nem szakadt meg az FK rossz sorozata a Petrolul otthonában (videóval)
Székely Sport

Szépségdíjas gólok döntöttek, nem szakadt meg az FK rossz sorozata a Petrolul otthonában (videóval)
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Nőileg

Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
A rovat további cikkei

2026. április 07., kedd

Még mindig hatósági felügyelet alatt van Barti Tihamér

További két hónappal hosszabbították meg Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának tisztségéből felfüggesztett alelnöke hatósági felügyeletét. A per tárgyalása, amelyben több közpénzügyi tisztségviselő is érintett, még nem kezdődött el.

Még mindig hatósági felügyelet alatt van Barti Tihamér
Még mindig hatósági felügyelet alatt van Barti Tihamér
2026. április 07., kedd

Még mindig hatósági felügyelet alatt van Barti Tihamér
2026. április 07., kedd

Ami befolyik, az rögtön kifolyik – hiába nő az átlagjövedelem, nagy részét elviszik a kiadások

A tavalyi negyedik negyedévben 9454 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 0,4 százalékkal nagyobb mint 2025 harmadik negyedévében; a kiadások átlagösszege 8075 lej volt, ami a jövedelem 85,4 százalékát jelentette.

Ami befolyik, az rögtön kifolyik – hiába nő az átlagjövedelem, nagy részét elviszik a kiadások
Ami befolyik, az rögtön kifolyik – hiába nő az átlagjövedelem, nagy részét elviszik a kiadások
2026. április 07., kedd

Ami befolyik, az rögtön kifolyik – hiába nő az átlagjövedelem, nagy részét elviszik a kiadások
Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés

Első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok kedden a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani szerda estig.

Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés
Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés
2026. április 07., kedd

Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés
2026. április 07., kedd

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök

Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök
Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök
2026. április 07., kedd

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök
2026. április 07., kedd

Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán

Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.

Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán
Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán
2026. április 07., kedd

Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán
2026. április 06., hétfő

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái

Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái
Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái
2026. április 06., hétfő

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
2026. április 06., hétfő

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben

Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben
Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben
2026. április 06., hétfő

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben
2026. április 06., hétfő

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon

Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon
A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon
2026. április 06., hétfő

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon
2026. április 06., hétfő

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés

Változékony, gyakran szeszélyes időjárásra számíthatunk Székelyföldön a következő két hétben – derül ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Az ortodox húsvét idején csapadékos idő ígérkezik a térségben is.

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés
Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés
2026. április 06., hétfő

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés
