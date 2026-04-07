Magyarországra érkezett az Amerikai Egyesült Államok alelnöke

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI
Hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett kedden délelőtt JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, Usha Vance.
2026. április 07., 12:252026. április 07., 12:25
A kétnapos látogatásra érkező alelnököt és feleségét katonai tiszteletadás mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.
A látogatás során az alelnök Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd a miniszterelnökkel beszédet mondanak a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban – írj az MTI.
Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral" JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.
szóljon hozzá!