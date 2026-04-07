Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök

Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.

Az X-en közzétett bejegyzés szerint JD Vance azt mondta, hogy számos, az amerikai-magyar kapcsolatokat érintő kérdésről tárgyal a magyar kormányfővel.

Az alelnök közlése szerint Európa, Ukrajna és több más ügy is hangsúlyosan szóba kerül majd a budapesti tárgyaláson – számolt be az MTI.

JD Vance látogatásáról Orbán Viktor miniszterelnök is rövid videót tett közzé Facebook-oldalán.

„Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral” – mondta az amerikai alelnök, mielőtt felszállt volna a Budapestre induló gépre.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály korábbi tájékoztatása szerint a látogatás során az alelnök Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd a miniszterelnökkel beszédet mondanak a „Magyar–Amerikai Barátság Napja” címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban.