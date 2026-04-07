Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök

Orbán Viktor miniszterelnök és J. D. Vance amerikai alelnök találkozója Washingtonban, 2025 novemberében
Fotó: Kaiser Ákos/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.
Az X-en közzétett bejegyzés szerint JD Vance azt mondta, hogy számos, az amerikai-magyar kapcsolatokat érintő kérdésről tárgyal a magyar kormányfővel.
Az alelnök közlése szerint Európa, Ukrajna és több más ügy is hangsúlyosan szóba kerül majd a budapesti tárgyaláson – számolt be az MTI.
JD Vance látogatásáról Orbán Viktor miniszterelnök is rövid videót tett közzé Facebook-oldalán.
„Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral” – mondta az amerikai alelnök, mielőtt felszállt volna a Budapestre induló gépre.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály korábbi tájékoztatása szerint a látogatás során az alelnök Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd a miniszterelnökkel beszédet mondanak a „Magyar–Amerikai Barátság Napja” címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban.
Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.
Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.
Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.
Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?
Változékony, gyakran szeszélyes időjárásra számíthatunk Székelyföldön a következő két hétben – derül ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Az ortodox húsvét idején csapadékos idő ígérkezik a térségben is.
Összesen 13 ezer lej értékben tulajdonított el vagyontárgyakat három Hargita megyei fiatal egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyéről, közülük kettőt már őrizetbe vettek – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Egy lakóház melléképületében csaptak fel a lángok hétfőn délután Székelyhodoson, a tüzet már eloltották a lakók, amire a tűzoltók a helyszínre érkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Többen ültek ittasan a kormányhoz húsvét vasárnap Hargita megyében: volt, aki emiatt árokba hajtott, ugyanakkor akadt olyan sofőr is, aki nem elég, hogy ittas volt, jogosítvánnyal sem rendelkezett sőt, autója sem volt bejegyezve.
Hideg időre, erős szélre és vegyes csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely Székelyföld térségét is érinti.
