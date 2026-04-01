Látványos fordulat az üzemanyagpiacon: a dízel ára „benézett” tíz lej alá

Képünk illusztráció
Fotó: Kozán István
Mintegy 40 banival csökkent a gázolaj literenkénti ára szerdán, egyelőre az OMV és a Petrom-töltőállomásokon. A benzin esetében nem ennyire látványos a csökkenés, ott mindössze 3 banival kell kevesebbet fizetni ennek a típusú üzemanyagnak a literéért.
2026. április 01., 12:082026. április 01., 12:08
2026. április 01., 13:05
Fordulat állt be az üzemanyagárak tekintetében szerdán, hiszen nemhogy nem drágultak tovább, hanem az ár lefelé ment.
Bár még nem mindegyik töltőállomáson ez az ár, várhatóan a nap folyamán vagy csütörtöktől több helyen is a módosított ár lép érvénybe.
Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.
Az árak csökkenése a kormány múlt csütörtökön elfogadott sürgősségi rendeletének köszönhető, amely többek között előírja, hogy
A kereskedelmi árrést a teljes ellátási láncban a 2025-ös átlag szintjén korlátozzák.
Időközben az is felmerült, hogy a kormány módosítja az üzemanyagokra kirótt jövedelmi adót, erről Ilie Bolojan miniszterelnök, a napokban tett nyilatkozata alapján már ezen a héten dönthet a kormány és jövő héttől életbe is léphet, ami várhatóan újabb árcsökkenést eredményezhet.
A pénzügyminisztérium kidolgozta az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentésének és az úgynevezett önkéntes hozzájárulásnak a mechanizmusát is, és ezek egyikéről csütörtökön vagy pénteken dönt a kormány – jelentette be szerdán Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
A tárcavezető az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy
Emellett a 2022-es energiaválság idején alkalmazott önkéntes hozzájárulási rendszer bevezetésének lehetősége is napirenden van. Az utóbbi lényege, hogy
Nazare közölte, hogy a két megoldásról még egyeztetnek a kormányban, és készen állnak arra, hogy ezek közül az egyiket még a héten elfogadják.
1 hozzászólás