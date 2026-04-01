Látványos fordulat az üzemanyagpiacon: a dízel ára „benézett” tíz lej alá

Mintegy 40 banival csökkent a gázolaj literenkénti ára szerdán, egyelőre az OMV és a Petrom-töltőállomásokon. A benzin esetében nem ennyire látványos a csökkenés, ott mindössze 3 banival kell kevesebbet fizetni ennek a típusú üzemanyagnak a literéért.

Fordulat állt be az üzemanyagárak tekintetében szerdán, hiszen nemhogy nem drágultak tovább, hanem az ár lefelé ment.

A dízel esetében a 40 banit is eléri a csökkenés, így annak ára már egyes kutakon 9,99 lej, míg a benzin a Petrom-tölőállomásokon 9,32 lejbe kerül.

Bár még nem mindegyik töltőállomáson ez az ár, várhatóan a nap folyamán vagy csütörtöktől több helyen is a módosított ár lép érvénybe. Az árak csökkenése a kormány múlt csütörtökön elfogadott sürgősségi rendeletének köszönhető, amely többek között előírja, hogy

a gyártók és kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során.

A kereskedelmi árrést a teljes ellátási láncban a 2025-ös átlag szintjén korlátozzák.

Időközben az is felmerült, hogy a kormány módosítja az üzemanyagokra kirótt jövedelmi adót, erről Ilie Bolojan miniszterelnök, a napokban tett nyilatkozata alapján már ezen a héten dönthet a kormány és jövő héttől életbe is léphet, ami várhatóan újabb árcsökkenést eredményezhet. Pénzügyminiszer: jövedékiadó-csökkentés vagy önkéntes hozzájárulás jöhet az üzemanyagárak mérséklésére A pénzügyminisztérium kidolgozta az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentésének és az úgynevezett önkéntes hozzájárulásnak a mechanizmusát is, és ezek egyikéről csütörtökön vagy pénteken dönt a kormány – jelentette be szerdán Alexandru Nazare pénzügyminiszter. A tárcavezető az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy

előkészítették a jövedéki adó fokozatos csökkentését arra az esetre, ha a nemzetközi és belföldi árak emelkednek.

Emellett a 2022-es energiaválság idején alkalmazott önkéntes hozzájárulási rendszer bevezetésének lehetősége is napirenden van. Az utóbbi lényege, hogy

az üzemanyag-forgalmazó cégek önként vállalják az árak csökkentését, amit az állam részben kompenzál.