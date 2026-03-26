Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában

• Fotó: Borbély Fanni

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.

Székelyhon

2026. március 26., 14:25

2026. március 26., 15:352026. március 26., 15:35

A sürgősségi kormányrendelet szerint

  • a gyártók és kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során;

  • korlátozást vezetnek be az üzemanyag-export terén: a benzint és gázolajat csak a gazdasági és energetikai minisztérium jóváhagyásával lehet kivinni Romániából;

  • a válsághelyzet idején a bioüzemanyag-tartalomra vonatkozó kötelezettséget az eddigi 8-ról 2 százalékos arányra csökkentik;

  • a szabályozások az április 1-je és június 30-a közötti időszakra szólnak, hatályát szükség esetén meghosszabbíthatják a kőolajpiac alakulásának függvényében;

  • jelentős szankciókat vezetnek be a kereskedelmi árrés túllépése vagy engedély nélküli export esetén;

  • kötelezővé teszik a havi ár- és árrésjelentést a hatóságok felé (ANAF, Versenytanács, ANPC, energiaügyi minisztérium).

Az üzemanyagpiacon kialakult válsághelyzetet elrendelő jogszabályt a törvényhozási tanács véleményezése nélkül fogadták el – értesült a Digi24 politikai forrásokból, ám úgy tudják, hogy ez a véleményezés még a mai nap folyamán megszülethet.

A sürgősségi rendelet több módosításon is átesett a korábbi változatokhoz képest, például

  • az intézkedéseket első körben 2026. június 30-ig alkalmazzák, nem pedig hat hónapig, ahogyan azt az eredeti tervezet előírta;

  • emellett a kereskedelmi árrést a teljes ellátási láncban a 2025-ös átlag szintjén korlátozzák, nem pedig ennek az értéknek az 50 százalékában, ahogyan azt egy korábbi változat előírta. (A tervezet korábbi változata még a tavalyi átlag felére csökkentette volna az árrést, az ágazat szereplői azonban arra figyelmeztették a kormányt – írja az MTI –, hogy ez veszteségessé tenné és csődbe juttatná az üzemanyagpiac szereplőit, és üzemanyaghiányt idézne elő az országban.)

Mi jöhet még?

„A mostani döntés az első lépés az üzemanyagpiaci árszabályozás felé, amely

Idézet
megelőzi a spekulatív értékesítést, a nyerészkedést, és gyakorlatilag exporttilalmat vezet be, hogy több üzemanyag maradjon az országban abból, amit a hazai finomítók előállítanak.

Ugyanakkor csökkenteni lehet a benzin bioüzemanyag-tartalmát, ami alacsonyabb árat jelent. Az RMDSZ kitart amellett, hogy további beavatkozásra, árkorlátozásra van szükség. Erről folytatjuk az egyeztetéseket a koalícióban, hogy olyan további intézkedéseket tudjunk elfogadni, amelyek visszafogják az árakat a benzinkutaknál” – hangsúlyozta Tánczos Barna RMDSZ-es miniszterelnök-helyettes a kormány által csütörtökön elfogadott jogszabály kapcsán.

Ilie Bolojan miniszterelnök pedig azt ígérte, hogy az állam nem költi másra a megdrágult üzemanyagok áfájából befolyó többletbevételt:

a mostani intézkedéscsomagot jövő héten újabb követi,

amellyel Románia „lehetőségeihez mérten” ellensúlyozni fogja az üzemanyagdrágulás negatív hatásait.

Nem ment könnyen, gyorsan meg egyáltalán nem

Kisebb huzavona előzte meg a kormány lépését, ugyanis hétfőn azt közölték, hogy kedden beavatkoznak az üzemanyagárak szabályozásába, kőolajpiaci válsághelyzetet hirdetve, aztán mégis halasztottak.

A késedelmet azzal magyarázták, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését.

Aztán Ilie Bolojan miniszterelnök kedden este bejelentette, hogy a kormány várhatóan szerdán délután vagy csütörtökön fogadja el az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet. A szerdai alkalom is elmaradt, noha annyi előrelépés történt, hogy a háromoldalú érdekegyeztető tanácsi ülésen megállapodottak szerint a pénzügyminisztérium módosít a sürgősségi rendelet tervezetén. A módosításokat szerda este tették közzé, és

így jutottunk el csütörtökre: délelőtt tizenegy órára hívták össze a kormányülést, amit végül fél órával elhalasztottak.

A szakszervezetek korábban azt közölték, hogy a kormány csak „mímeli” a társadalmi partnerekkel való konzultációt az energiaválság ügyében. Ezt azzal magyarázták, hogy kedden 19 órakor kapták meg a meghívást a szerdán 11 órára meghirdetett háromoldali ülésre, így nem volt elegendő idejük arra, hogy alaposan áttanulmányozzák a kormány üzemanyagpiacot érintő intézkedéseiről szóló tervezetet, és hogy egyeztessenek erről a tagszervezeteikkel.

Szerdán végül – szakszervezeti bojkott és politikai csörte közepette – a CES negatívan véleményezte a jogszabályjavaslatot.

2 hozzászólás Hozzászólások
