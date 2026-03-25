A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe

Nincs visszanézés? Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A szakszervezetek szerint a kormány csak „mímeli” a társadalmi partnerekkel való konzultációt az energiaválság ügyében, ezért nem vesznek részt a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács szerdára meghirdetett ülésén.
A szakszervezeti szövetségek szerdai közös közleményükben hangsúlyozták, kedden 19 órakor kapták meg a meghívást a szerdán 11 órára meghirdetett ülésre, így nem volt elegendő idejük arra, hogy alaposan áttanulmányozzák a kormány üzemanyagpiacot érintő intézkedéseiről szóló tervezetet, és hogy egyeztessenek erről a tagszervezeteikkel.
Ugyanakkor a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) délután fél kettőkor ül össze véleményezni a tervezetet, a kormány pedig a tervek szerint a délután négykor kezdődő ülésén el is fogadja azt.
A szakszervezetek szerint mindez arra utal, hogy a kabinet már döntött a jogszabálytervezetről, az illetékes minisztériumok képviselői aláírták ezeket,
A szakszervezeti szövetségek nem kívánnak részt venni ebben „a színjátékban”, így nem képviseltetik magukat a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács ülésén – írja az Agerpres hírügynökség a szakszervezeti szövetségek szerdai közös közleményére hivatkozva.
A közleményben az érdekvédelmi szervezetek követelik a kormánytól
az Oltenia Energetikai Komplexum és az ott dolgozók helyzetének méltányos rendezését,
az üzemanyagok és a földgáz exportjának leállítását,
valamint az általános áfakulcs és az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését.
A közleményt az Alfa Kartell Szakszervezeti Szövetség, a CNSLR Frăția Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége (CSDR) és a Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség képviselői írták alá.
szóljon hozzá!