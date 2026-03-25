A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe

A szakszervezetek szerint a kormány csak „mímeli” a társadalmi partnerekkel való konzultációt az energiaválság ügyében, ezért nem vesznek részt a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács szerdára meghirdetett ülésén.

A szakszervezeti szövetségek szerdai közös közleményükben hangsúlyozták, kedden 19 órakor kapták meg a meghívást a szerdán 11 órára meghirdetett ülésre, így nem volt elegendő idejük arra, hogy alaposan áttanulmányozzák a kormány üzemanyagpiacot érintő intézkedéseiről szóló tervezetet, és hogy egyeztessenek erről a tagszervezeteikkel.

Ugyanakkor a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) délután fél kettőkor ül össze véleményezni a tervezetet, a kormány pedig a tervek szerint a délután négykor kezdődő ülésén el is fogadja azt.

A szakszervezetek szerint mindez arra utal, hogy a kabinet már döntött a jogszabálytervezetről, az illetékes minisztériumok képviselői aláírták ezeket,