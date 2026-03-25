Új határidő a kormánytól az üzemanyagárak beavatkozására

Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy a kormány várhatóan szerdán délután vagy csütörtökön fogadja el az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.

Bolojan közlése szerint a kormány egyeztetett a jelentősebb üzemanyag-forgalmazókkal, hogy az áremelkedések ne háruljanak teljes mértékben a fogyasztókra, de figyelmeztetett, hogy a drágulás nem kerülhető el, mivel

A kormányfő az Euronewsnak nyilatkozva elmondta, hogy a tervezet véleményezését a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elhalasztotta , és kérte a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását. Utóbbi testület szerdán 11 órától ülésezik, ezután foglal állást a CES a jogszabályjavaslatról.

A miniszterelnök szerint a Közel-Keleten tapasztalható szállítási fennakadások globálisan befolyásolják az árakat.

Elmondta, hogy a kereskedelmi árrés állami korlátozása a nagy, finomítói kapacitásokkal is rendelkező vállalatok számára kezelhető, de veszteségessé teheti készterméket vásárló kisebb forgalmazókat, ami ellátási zavarokhoz vezethet.

Hirdetés

Bolojan hangsúlyozta, hogy az üzemanyagárak emelkedéséből származó áfabevétel-többlet nem marad az államkasszában, hanem visszakerül a gazdaságba. Ezzel elutasította azt a vádat, hogy a kormány beavatkozhatna az üzemanyapiacba, de nem teszi meg, hogy nagyobb bevételhez jusson. Hozzátette: a kormány célja megosztani az áremelkedés terheit a fogyasztók, az állam és a piaci szereplők között.

A kormányfő megemlítette, hogy az üzemanyagok áfájának és jövedéki adójának csökkentése is szóba kerülhet egy későbbi lépésként, de erről csak az árak stabilizálódása után döntenek.

korábban írtuk Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.