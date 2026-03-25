Új határidő a kormánytól az üzemanyagárak beavatkozására

Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy a kormány várhatóan szerdán délután vagy csütörtökön fogadja el az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.
A kormányfő az Euronewsnak nyilatkozva elmondta, hogy a tervezet véleményezését a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elhalasztotta, és kérte a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását. Utóbbi testület szerdán 11 órától ülésezik, ezután foglal állást a CES a jogszabályjavaslatról.
Bolojan közlése szerint a kormány egyeztetett a jelentősebb üzemanyag-forgalmazókkal, hogy az áremelkedések ne háruljanak teljes mértékben a fogyasztókra, de figyelmeztetett, hogy a drágulás nem kerülhető el, mivel
A miniszterelnök szerint a Közel-Keleten tapasztalható szállítási fennakadások globálisan befolyásolják az árakat.
Elmondta, hogy a kereskedelmi árrés állami korlátozása a nagy, finomítói kapacitásokkal is rendelkező vállalatok számára kezelhető, de veszteségessé teheti készterméket vásárló kisebb forgalmazókat, ami ellátási zavarokhoz vezethet.
Bolojan hangsúlyozta, hogy az üzemanyagárak emelkedéséből származó áfabevétel-többlet nem marad az államkasszában, hanem visszakerül a gazdaságba. Ezzel elutasította azt a vádat, hogy a kormány beavatkozhatna az üzemanyapiacba, de nem teszi meg, hogy nagyobb bevételhez jusson. Hozzátette: a kormány célja megosztani az áremelkedés terheit a fogyasztók, az állam és a piaci szereplők között.
A kormányfő megemlítette, hogy az üzemanyagok áfájának és jövedéki adójának csökkentése is szóba kerülhet egy későbbi lépésként, de erről csak az árak stabilizálódása után döntenek.
Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány kedden, amellyel válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, intézkedéseket határozva meg a gazdaság és a lakosság védelmére a válság idején.
