Románia kitart Ukrajna támogatása mellett

Fotó: Facebook/Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affa
Oana Țoiu külügyminiszter Kijevben, az uniós külügyminiszterek informális tanácskozásán megerősítette, hogy Románia továbbra is támogatni fogja Ukrajnát – tájékoztatta az Agerprest kedden a külügyminisztérium.
A tárca közleménye szerint a román diplomácia vezetője hangsúlyozta: az európai és különösen a regionális biztonság közvetlenül összefügg az ukrajnai helyzettel. Elítélte az ukrán infrastruktúra elleni orosz támadásokat, amelyek súlyos következményekkel járnak a civil lakosságra és a szomszédos államokra nézve is.
Oana Țoiu szerint az ukrán társadalom ellenálló képessége és a háborús tapasztalatok indokolják a még szorosabb együttműködést Ukrajnával. Elmondta, hogy
és ismertette Románia szerepvállalását az ukrajnai háborús károk megtérítésében és a háborús bűncselekményeket kivizsgáló különleges törvényszék létrehozásában.
A Volodimir Zelenszkij jelenlétében tartott megbeszéléseken a román külügyminiszter felidézte az ukrán elnök bukaresti látogatásának eredményeit, köztük a kétoldalú kapcsolatok stratégiai partnerségi szintre emelését, valamint a védelmi ipari együttműködést és az infrastrukturális összeköttetéseket bővítő beruházásokat. Megerősítette, hogy
Az Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel folytatott kétoldalú megbeszélésen pedig hangsúlyozta a stratégiai partnerség keretében hozott döntések végrehajtásának jelentőségét. Kiemelte azt is, hogy Románia kiemelt figyelmet fordít az ukrajnai román közösség problémáinak megoldására, különösen az anyanyelvi oktatás erősítésére.
A kijevi látogatás a bucsai áldozatokra való megemlékezéssel kezdődött. Oana Țoiu kijelentette, hogy „a bucsai áldozatokat soha nem szabad elfelejteni”, és az ilyen jellegű atrocitásoknak nem szabad megismétlődniük.
13 hozzászólás