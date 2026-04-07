Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegének véleményezése hiányában Alex Florențát javasolja a DIICOT főügyész-helyettesi tisztségére, Marius Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára.

2026. április 07., 21:142026. április 07., 21:14

A tárcavezető kedden továbbította Nicușor Dan államfőnek a Florența és Voineag kinevezésére vonatkozó javaslatokat.

A CSM ügyészi részlege nem véleményezte a törvényben előírt 30 napos határidőn belül a főügyész-helyettesi posztokra javasolt Alex Florența és Marius Voineag alkalmasságát a tisztség betöltésére – írja az Agerpres.

Florențát a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT), Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára

jelölte az igazságügyi miniszter. A CSM ügyészi részlege múlt kedden negyedik alkalommal sem tudott dönteni, mivel a szavazás döntetlennel zárult: a testület három tagja támogatta, három ellenezte a kinevezésüket.

A törvény 30 napos határidőt szab a CSM számára a jelöltek alkalmasságának véleményezésére, ugyanakkor azt is előírja, hogy a kinevezési eljárás a testület konzultatív állásfoglalása nélkül is folytatható.

A legfőbb ügyészi és a DNA főügyészi tisztség március 31-étől megüresedett, a DIICOT főügyészi tisztsége pedig április 14-étől válik szabaddá.

Az ügyészségi vezetői tisztségekért versenybe szállt nyolc jelölt közül csak a DIICOT főügyészi tisztségére pályázó Codrin Horațiu Miron, a DNA főügyészi pozíciójára jelentkezett Viorel Cerbu, valamint a DNA főügyészhelyettesi tisztségére pályázó Marius-Ionel Ștefan alkalmasságát véleményezte kedvezően a CSM ügyészi részlege.

A törvény értelmében a CSM ügyészi részlegének indoklással ellátott konzultatív véleményezése után

Radu Marinescu igazságügyi miniszter jelöléseit Nicușor Dan államfő elé terjesztik.

Az államfő elutasíthatja az igazságügyi miniszter jelöltjeinek kinevezését, de nyilvánosságra kell hoznia döntésének okait. A kinevezésekről – és az egyes jelöltek esetleges elutasításáról – szóló elnöki rendeletet az igazságügyi miniszter javaslatainak kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napon belül közzé kell tenni.

szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 07., kedd

Megbírságolják, de behajtani nem tudják – mit ér a kéregetők elleni fellépés?

A kéregetés visszaszorítása a célja annak, amikor a koldusok ellen lépnek fel a helyi rendőrök, és a törvény szerint meg is bírságolják őket. Ez eltünteti a kéregetőt a szemünk elől, de valójában nem oldja meg a problémát – csupán arrébb tolja.

Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát

Visszavonta a Realitatea Plus műsorszolgáltatási engedélyét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) – írja az Agerpres.

2026. április 07., kedd

Hány medve van Maros megyében?

Idén már huszonhat bejelentett vadkár volt Maros megyében, ahol tavaly 43 medvét lőttek ki. A napokban elkezdődött a medve-, farkas-, hiúz- és vadmacskaállomány felmérése is – számolt be a környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui.

2026. április 07., kedd

Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken

Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.

2026. április 07., kedd

Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb

Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.

2026. április 07., kedd

Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.

Ittas autóvezetés miatt is bírságoltak a Maros megyei rendőrök

Százakat ellenőriztek, több sofőrt ittas vezetésen értek, egyik esetben büntetőeljárás is indult a hétvégi közúti razziák nyomán Maros megyében.

2026. április 07., kedd

Erős szél miatt több százan maradtak áram nélkül Borszéken

Villanyáram nélkül maradt 844 fogyasztó Borszéken az erős szél miatt – közölte kedden délután a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 07., kedd

Heten sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Személyautó és egy teherautó ütközött a Maros megyei Jedd közelében, hét személy megsérült, a forgalmat mindkét irányban lezárták.

