Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegének véleményezése hiányában Alex Florențát javasolja a DIICOT főügyész-helyettesi tisztségére, Marius Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára.

A CSM ügyészi részlege nem véleményezte a törvényben előírt 30 napos határidőn belül a főügyész-helyettesi posztokra javasolt Alex Florența és Marius Voineag alkalmasságát a tisztség betöltésére – írja az Agerpres .

A tárcavezető kedden továbbította Nicușor Dan államfőnek a Florența és Voineag kinevezésére vonatkozó javaslatokat.

Florențát a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT), Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára

jelölte az igazságügyi miniszter. A CSM ügyészi részlege múlt kedden negyedik alkalommal sem tudott dönteni, mivel a szavazás döntetlennel zárult: a testület három tagja támogatta, három ellenezte a kinevezésüket.

A törvény 30 napos határidőt szab a CSM számára a jelöltek alkalmasságának véleményezésére, ugyanakkor azt is előírja, hogy a kinevezési eljárás a testület konzultatív állásfoglalása nélkül is folytatható.

A legfőbb ügyészi és a DNA főügyészi tisztség március 31-étől megüresedett, a DIICOT főügyészi tisztsége pedig április 14-étől válik szabaddá.

Az ügyészségi vezetői tisztségekért versenybe szállt nyolc jelölt közül csak a DIICOT főügyészi tisztségére pályázó Codrin Horațiu Miron, a DNA főügyészi pozíciójára jelentkezett Viorel Cerbu, valamint a DNA főügyészhelyettesi tisztségére pályázó Marius-Ionel Ștefan alkalmasságát véleményezte kedvezően a CSM ügyészi részlege.

A törvény értelmében a CSM ügyészi részlegének indoklással ellátott konzultatív véleményezése után