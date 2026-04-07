Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegének véleményezése hiányában Alex Florențát javasolja a DIICOT főügyész-helyettesi tisztségére, Marius Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára.
A tárcavezető kedden továbbította Nicușor Dan államfőnek a Florența és Voineag kinevezésére vonatkozó javaslatokat.
A CSM ügyészi részlege nem véleményezte a törvényben előírt 30 napos határidőn belül a főügyész-helyettesi posztokra javasolt Alex Florența és Marius Voineag alkalmasságát a tisztség betöltésére – írja az Agerpres.
jelölte az igazságügyi miniszter. A CSM ügyészi részlege múlt kedden negyedik alkalommal sem tudott dönteni, mivel a szavazás döntetlennel zárult: a testület három tagja támogatta, három ellenezte a kinevezésüket.
A törvény 30 napos határidőt szab a CSM számára a jelöltek alkalmasságának véleményezésére, ugyanakkor azt is előírja, hogy a kinevezési eljárás a testület konzultatív állásfoglalása nélkül is folytatható.
A legfőbb ügyészi és a DNA főügyészi tisztség március 31-étől megüresedett, a DIICOT főügyészi tisztsége pedig április 14-étől válik szabaddá.
Az ügyészségi vezetői tisztségekért versenybe szállt nyolc jelölt közül csak a DIICOT főügyészi tisztségére pályázó Codrin Horațiu Miron, a DNA főügyészi pozíciójára jelentkezett Viorel Cerbu, valamint a DNA főügyészhelyettesi tisztségére pályázó Marius-Ionel Ștefan alkalmasságát véleményezte kedvezően a CSM ügyészi részlege.
A törvény értelmében a CSM ügyészi részlegének indoklással ellátott konzultatív véleményezése után
Az államfő elutasíthatja az igazságügyi miniszter jelöltjeinek kinevezését, de nyilvánosságra kell hoznia döntésének okait. A kinevezésekről – és az egyes jelöltek esetleges elutasításáról – szóló elnöki rendeletet az igazságügyi miniszter javaslatainak kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napon belül közzé kell tenni.
