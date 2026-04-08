Elromlik az idő: jóval hidegebb lesz a megszokottnál a következő napokban

Újabb első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok szerdán a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani csütörtök reggelig.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdai előrejelzése szerint szerdán este 9 óráig másodfokú (narancssárga jelzésű) riasztás lesz érvényben a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar 1600 méter fölötti térségeiben. Helyenként hóviharok várhatók, melyek nyomán a látótávolság 50 méter alá csökken.
Szintén szerda estig Erdélyben, Máramarosban, Moldvában, Dobrudzsában, a Bánság és Olténia déli részében és helyenként Munténiában sárga jelzésű riasztás lesz érvényben az erős szél miatt. Ezeken a területeken 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél, a hegyekben 70–90 km/órás sebességű széllökések várhatók, a látótávolság 100 méter alá csökken.
Szerda este 9 órától csütörtök reggel 10 óráig narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben havazás és hóviharok miatt a Déli-Kárpátom 1600 méter fölötti térségeiben, ahol a szélrohamok sebessége elérheti a 100–120 kilométert óránként, a látótávolság 50 méter alá csökken.
Ugyanebben az időszakban a Déli-Kárpátok alacsonyabban fekvő régióiban sárga riasztás lesz érvényben a havazás és hóviharok miatt. A széllökések sebessége elérheti a 70–90 kilométert óránkén, a látótávolság 100 méter alá csökken.
A meteorológusok szerdai előrejelzése szerint
A legtöbb területen esőre, de helyenként havas esőre, a hegyekben pedig havazásra lehet számítani. A leeső csapadék mennyisége helyenként elérheti a 10–15 litert négyzetméterenként, a Déli- és a Keleti-Kárpátokban pedig 10–15 centiméteres hóréteg rakódhat le – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
A Richter-skála szerint 4-es erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 28 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
