Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Elromlik az idő: jóval hidegebb lesz a megszokottnál a következő napokban

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újabb első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok szerdán a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani csütörtök reggelig.

Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdai előrejelzése szerint szerdán este 9 óráig másodfokú (narancssárga jelzésű) riasztás lesz érvényben a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar 1600 méter fölötti térségeiben. Helyenként hóviharok várhatók, melyek nyomán a látótávolság 50 méter alá csökken.

A szélrohamok sebessége elérheti a 110–130 kilométert óránként.

Szintén szerda estig Erdélyben, Máramarosban, Moldvában, Dobrudzsában, a Bánság és Olténia déli részében és helyenként Munténiában sárga jelzésű riasztás lesz érvényben az erős szél miatt. Ezeken a területeken 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél, a hegyekben 70–90 km/órás sebességű széllökések várhatók, a látótávolság 100 méter alá csökken.

Hirdetés

Szerda este 9 órától csütörtök reggel 10 óráig narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben havazás és hóviharok miatt a Déli-Kárpátom 1600 méter fölötti térségeiben, ahol a szélrohamok sebessége elérheti a 100–120 kilométert óránként, a látótávolság 50 méter alá csökken.

Ugyanebben az időszakban a Déli-Kárpátok alacsonyabban fekvő régióiban sárga riasztás lesz érvényben a havazás és hóviharok miatt. A széllökések sebessége elérheti a 70–90 kilométert óránkén, a látótávolság 100 méter alá csökken.

A meteorológusok szerdai előrejelzése szerint

országszerte csapadékos, szeles idő várható a következő három nap, és sokkal hidegebb lesz az ebben az időszakban megszokottnál.

A legtöbb területen esőre, de helyenként havas esőre, a hegyekben pedig havazásra lehet számítani. A leeső csapadék mennyisége helyenként elérheti a 10–15 litert négyzetméterenként, a Déli- és a Keleti-Kárpátokban pedig 10–15 centiméteres hóréteg rakódhat le – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés

szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön
Más jogosítványát mutatta fel a rendőröknek, eljárás indult ellene
Elhunyt Mircea Lucescu
„Ha valami változik, majd szólok”. Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről
Sok helyzetet kihagyott, azért megnyerte a meccset a VSK Székelyudvarhely
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 08., szerda

Székelyföld határán rengett a föld hajnalban

A Richter-skála szerint 4-es erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 28 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Orbán Viktor videóüzenetben szólította meg a határon túli magyarokat

Videóüzenetben fordult a határon túli magyarokhoz Orbán Viktor miniszterelnök, aki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a választásokon való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet.

Nem éri meg kidobni a szemetet a természetbe – harmincezer lejnél is magasabb lehet érte a bírság

Akár több tízezer lejes bírság is járhat az illegális szemetelésért, ami nem éri meg, ha összehasonlítjuk a hulladékszállítás néhány száz lejes tételével. Mégis akadnak, akik tavak, folyók partján, erdők szélén dobják ki az építkezési törmeléket.

2026. április 07., kedd

Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegének véleményezése hiányában Alex Florențát javasolja a DIICOT főügyész-helyettesi tisztségére, Marius Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára.

Megbírságolják, de behajtani nem tudják – mit ér a kéregetők elleni fellépés?

A kéregetés visszaszorítása a célja annak, amikor a koldusok ellen lépnek fel a helyi rendőrök, és a törvény szerint meg is bírságolják őket. Ez eltünteti a kéregetőt a szemünk elől, de valójában nem oldja meg a problémát – csupán arrébb tolja.

Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát

Visszavonta a Realitatea Plus műsorszolgáltatási engedélyét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) – írja az Agerpres.

Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken

Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.

Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb

Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.

Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!