Csoma Botond: az RMDSZ politikai stabilitást akar, nem lenne szerencsés most kormányfőt váltani

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

Az RMDSZ politikai stabilitást és a kormányzás jelenlegi formátumban való folytatását akarja, Ilie Bolojan kormányfő vezetésével – jelentette ki szerdán Csoma Botond.

Székelyhon

2026. április 08., 13:49

Az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője a parlamentben nyilatkozva elmondta, azt hitte, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása után a dolgok kicsit lecsendesednek a kormánykoalícióban, de ez nem történt így.

Idézet
Nem tudom, mi fog történni. Az RMDSZ politikai stabilitást akar, nincs szükség egy politikai válságra is”

– mondta Csoma az Agerpres beszámolója szerint.

Kérdésre válaszolva elmondta, természetesen lehetne folytatni Ilie Bolojan miniszterelnök nélkül is, mert egy kormánykoalíció nem egy emberen múlik, azonban nem lenne szerencsés most kormányfőt váltani. A koalíciós egyezmény szerint

2027-ben lesz a miniszterelnök-csere, és addig meglátásában nem kellene változást eszközölni, a jelenlegi formátumban kellene folytatni a kormányzást.

Csoma szerint voltak koalíciós partnerek, amelyek megszegték a koalíciós egyezményt, voltak vádaskodások a sajtóban, és mindennek nem kellett volna megtörténnie.

„Úgy gondolom, hogy mi tiszteletben tartottuk a koalíciós egyezményt. Folyamatosan próbáltuk rávenni nagyobb koalíciós partnereinket a racionálisabb, nyugodtabb hozzáállásra, az ország érdekében való együttműködésre, mivel mindezek a konfliktusok egy bizonyos párt megerősödésének kedveznek” – jelentette ki az RMDSZ politikusa.

Belföld RMDSZ
2 hozzászólás Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. április 08., szerda

Elromlik az idő: jóval hidegebb lesz a megszokottnál a következő napokban

Újabb első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok szerdán a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani csütörtök reggelig.

Elromlik az idő: jóval hidegebb lesz a megszokottnál a következő napokban
Elromlik az idő: jóval hidegebb lesz a megszokottnál a következő napokban
2026. április 08., szerda

Elromlik az idő: jóval hidegebb lesz a megszokottnál a következő napokban
2026. április 08., szerda

Székelyföld határán rengett a föld hajnalban

A Richter-skála szerint 4-es erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 28 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyföld határán rengett a föld hajnalban
Székelyföld határán rengett a föld hajnalban
2026. április 08., szerda

Székelyföld határán rengett a föld hajnalban
2026. április 08., szerda

Orbán Viktor videóüzenetben szólította meg a határon túli magyarokat

Videóüzenetben fordult a határon túli magyarokhoz Orbán Viktor miniszterelnök, aki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a választásokon való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor videóüzenetben szólította meg a határon túli magyarokat
Orbán Viktor videóüzenetben szólította meg a határon túli magyarokat
2026. április 08., szerda

Orbán Viktor videóüzenetben szólította meg a határon túli magyarokat
2026. április 08., szerda

Nem éri meg kidobni a szemetet a természetbe – harmincezer lejnél is magasabb lehet érte a bírság

Akár több tízezer lejes bírság is járhat az illegális szemetelésért, ami nem éri meg, ha összehasonlítjuk a hulladékszállítás néhány száz lejes tételével. Mégis akadnak, akik tavak, folyók partján, erdők szélén dobják ki az építkezési törmeléket.

Nem éri meg kidobni a szemetet a természetbe – harmincezer lejnél is magasabb lehet érte a bírság
Nem éri meg kidobni a szemetet a természetbe – harmincezer lejnél is magasabb lehet érte a bírság
2026. április 08., szerda

Nem éri meg kidobni a szemetet a természetbe – harmincezer lejnél is magasabb lehet érte a bírság
2026. április 07., kedd

Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegének véleményezése hiányában Alex Florențát javasolja a DIICOT főügyész-helyettesi tisztségére, Marius Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára.

Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter
Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter
2026. április 07., kedd

Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter
2026. április 07., kedd

Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát

Visszavonta a Realitatea Plus műsorszolgáltatási engedélyét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) – írja az Agerpres.

Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát
Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát
2026. április 07., kedd

Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát
2026. április 07., kedd

Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor
Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor
2026. április 07., kedd

Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor
2026. április 07., kedd

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken

Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken
Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken
2026. április 07., kedd

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken
2026. április 07., kedd

Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb

Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.

Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb
Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb
2026. április 07., kedd

Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb
2026. április 07., kedd

Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint az Ilie Bolojan vezette kormány minden lehetséges intézkedést meghozott, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől.

Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől
Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől
2026. április 07., kedd

Szenátusi elnök: a kormány mindent megtett, hogy megvédje a lakosságot az üzemanyagárak emelkedésétől
