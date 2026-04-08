Csoma Botond: az RMDSZ politikai stabilitást akar, nem lenne szerencsés most kormányfőt váltani

Az RMDSZ politikai stabilitást és a kormányzás jelenlegi formátumban való folytatását akarja, Ilie Bolojan kormányfő vezetésével – jelentette ki szerdán Csoma Botond.

Az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője a parlamentben nyilatkozva elmondta, azt hitte, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása után a dolgok kicsit lecsendesednek a kormánykoalícióban, de ez nem történt így.

Nem tudom, mi fog történni. Az RMDSZ politikai stabilitást akar, nincs szükség egy politikai válságra is”

Kérdésre válaszolva elmondta, természetesen lehetne folytatni Ilie Bolojan miniszterelnök nélkül is, mert egy kormánykoalíció nem egy emberen múlik, azonban nem lenne szerencsés most kormányfőt váltani. A koalíciós egyezmény szerint

2027-ben lesz a miniszterelnök-csere, és addig meglátásában nem kellene változást eszközölni, a jelenlegi formátumban kellene folytatni a kormányzást.

Csoma szerint voltak koalíciós partnerek, amelyek megszegték a koalíciós egyezményt, voltak vádaskodások a sajtóban, és mindennek nem kellett volna megtörténnie.

„Úgy gondolom, hogy mi tiszteletben tartottuk a koalíciós egyezményt. Folyamatosan próbáltuk rávenni nagyobb koalíciós partnereinket a racionálisabb, nyugodtabb hozzáállásra, az ország érdekében való együttműködésre, mivel mindezek a konfliktusok egy bizonyos párt megerősödésének kedveznek” – jelentette ki az RMDSZ politikusa.