Fenyéd községben, Lövétén és Szárhegyen láttak medvét

2026. május 28., csütörtök

A benne ülő gyerekkel együtt lopott el egy autót egy férfi

Lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy magyarországi férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.