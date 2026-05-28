Jelentősen megnövelheti a munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit egy-egy ingyenes képzés

Ingyenes képzéseket indít több Hargita megyei településen a munkaerő-elhelyező ügynökség a munkanélküliek számára. Van köztük olyan is, amelynek a végzősei 80 százaléknál magasabb arányban tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Széchely István 2026. május 28., 10:182026. május 28., 10:18

Csíkszeredában digitáliskompetencia-, valamint személyzeti referens képzést, Székelyudvarhelyen szintén számítógépes képzést, továbbá pincértanfolyamot indítana a közeljövőben a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség. Gyergyószentmiklóson a báros szakma tudnivalóit sajátíthatják el a rövidesen induló képzés résztvevői, Maroshévízen kereskedelmi dolgozókat képeznek majd. Parajdon is indít egy ingyenes képzést az ügynökség, ott román nyelvtanfolyamra jelentkezhetnek a munkanélküliek. Hirdetés A képzésekre június 15-ig fogad jelentkezéseket az ügynökség – a kirendeltségein is, nem csak megyeközponti székhelyén – és ha összegyűl elegendő érdeklődő, elindítják a 90-től 720 óráig terjedő képzéseket. A tanfolyamok egy része esetében legalább 14 jelentkezőre van szükség, mások esetében 20-ra, és legtöbb 28 fő jelentkezését fogadják el egy-egy képzésre – tájékoztatott Jánó Edit, az intézmény osztályvezetője.

Az ingyenes képzéseken a regisztrált, tehát az ügynökség nyilvántartásában szereplő munkanélküliek vehetnek részt,

némelyik tanfolyam esetében azonban korhatárra vonatkozó feltételek is vannak, az alább felsorolt képzéseken csak a 30 évesnél idősebb munkanélküliek vehetnek részt: személyzeti referens képzés (Csíkszereda),

pincérképzés (Székelyudvarhely),

bárosképzés (Gyergyószentmiklós),

kereskedelmi dolgozó képzés (Maroshévíz). A készségfejlesztő tanfolyamokon, azaz a számítógépes képzéseken, valamint a nyelvtanfolyamon való részvételhez elegendő a négyosztályos végzettség, a kereskedelmi dolgozó képzés elvégzéséhez legalább általános iskolai végzettségre van szükség.

A báros- és pincértanfolyamhoz 8–10 osztályos végzettség szükséges, a személyzeti referens tanfolyamhoz pedig középiskolai végzettség, de az érettségi megléte nem feltétel. Több tényezőtől is függ a sikeres elhelyezkedés A megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetőjétől azt is megkérdeztük, hogy milyen esélyei vannak az elhelyezkedésre azoknak a munkanélkülieknek, akik elvégzik valamelyik képzést. Elmondta, végeznek ilyen jellegű utánkövetést, és

némelyik tanfolyam esetében meghaladja a 80 százalékot is az elhelyezkedési arány.

„Átlagosan 45–50 százalékos a munkába állás rátája. Vannak olyan szakmai képzések, amelyeknél egy évig követjük, és ez a következő évre mindig iránymutatást jelent nekünk, hogy olyan képzést ne szervezzünk, amelyet elvégezve nem igazán tudtak elhelyezkedni. A legmagasabb elhelyezkedési ráta érdekes módon éppen a kompetenciákat fejlesztő képzések esetében van. Például

az angol- és románnyelv-tanfolyamok esetében az elhelyezkedési ráta 60 százalék fölött van, sőt, gyakran 80 százalék fölött, úgyhogy a kompetenciafejlesztés nagyon fontos”

– fogalmazott Jánó Edit, ide sorolva a digitáliskompetencia-képzést is.

Ami a konkrét szakmai képzéseket illeti, elmondta, magas az elhelyezkedési ráta a biztonsági őröket, valamint a kereskedelmi dolgozókat, eladókat képző tanfolyam elvégzése után is. De egyéni tényezőktől is függ az elhelyezkedés sikeressége. Például

a segélyben már nem részesülő munkanélküliek, a kisebb, elszigetelt falvakon élők kisebb eséllyel állnak munkába a képzések után is,