Jelentősen megnövelheti a munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit egy-egy ingyenes képzés

Szakmai és készségfejlesztő képzésekre egyaránt jelentkezhetnek a munkanélküliek több Hargita megyei településen
Ingyenes képzéseket indít több Hargita megyei településen a munkaerő-elhelyező ügynökség a munkanélküliek számára. Van köztük olyan is, amelynek a végzősei 80 százaléknál magasabb arányban tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
Csíkszeredában digitáliskompetencia-, valamint személyzeti referens képzést, Székelyudvarhelyen szintén számítógépes képzést, továbbá pincértanfolyamot indítana a közeljövőben a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség. Gyergyószentmiklóson a báros szakma tudnivalóit sajátíthatják el a rövidesen induló képzés résztvevői, Maroshévízen kereskedelmi dolgozókat képeznek majd. Parajdon is indít egy ingyenes képzést az ügynökség, ott román nyelvtanfolyamra jelentkezhetnek a munkanélküliek.
A képzésekre június 15-ig fogad jelentkezéseket az ügynökség – a kirendeltségein is, nem csak megyeközponti székhelyén – és ha összegyűl elegendő érdeklődő, elindítják a 90-től 720 óráig terjedő képzéseket. A tanfolyamok egy része esetében legalább 14 jelentkezőre van szükség, mások esetében 20-ra, és legtöbb 28 fő jelentkezését fogadják el egy-egy képzésre – tájékoztatott Jánó Edit, az intézmény osztályvezetője.
némelyik tanfolyam esetében azonban korhatárra vonatkozó feltételek is vannak, az alább felsorolt képzéseken csak a 30 évesnél idősebb munkanélküliek vehetnek részt:
személyzeti referens képzés (Csíkszereda),
pincérképzés (Székelyudvarhely),
bárosképzés (Gyergyószentmiklós),
kereskedelmi dolgozó képzés (Maroshévíz).
A készségfejlesztő tanfolyamokon, azaz a számítógépes képzéseken, valamint a nyelvtanfolyamon való részvételhez elegendő a négyosztályos végzettség, a kereskedelmi dolgozó képzés elvégzéséhez legalább általános iskolai végzettségre van szükség.
A báros- és pincértanfolyamhoz 8–10 osztályos végzettség szükséges, a személyzeti referens tanfolyamhoz pedig középiskolai végzettség, de az érettségi megléte nem feltétel.
A megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetőjétől azt is megkérdeztük, hogy milyen esélyei vannak az elhelyezkedésre azoknak a munkanélkülieknek, akik elvégzik valamelyik képzést. Elmondta, végeznek ilyen jellegű utánkövetést, és
„Átlagosan 45–50 százalékos a munkába állás rátája. Vannak olyan szakmai képzések, amelyeknél egy évig követjük, és ez a következő évre mindig iránymutatást jelent nekünk, hogy olyan képzést ne szervezzünk, amelyet elvégezve nem igazán tudtak elhelyezkedni. A legmagasabb elhelyezkedési ráta érdekes módon éppen a kompetenciákat fejlesztő képzések esetében van. Például
– fogalmazott Jánó Edit, ide sorolva a digitáliskompetencia-képzést is.
Ami a konkrét szakmai képzéseket illeti, elmondta, magas az elhelyezkedési ráta a biztonsági őröket, valamint a kereskedelmi dolgozókat, eladókat képző tanfolyam elvégzése után is. De egyéni tényezőktől is függ az elhelyezkedés sikeressége. Például
például azért, mert nincs lehetőségük az ingázásra. Tehát ez az arány sok más tényezőtől is függ, így az eredmény nem mindig az adott tanfolyam sikerét jelzi – magyarázta az ügynökség osztályvezetője.
A képzésen részt vevő munkanélküliek egyébként utazási támogatást is kapnak, ha nem azon a településen élnek, ahol a tanfolyam zajlik. A gyakorlatban ez a busz- vagy vonatjegy, esetleg bérlet árának megtérítését jelenti. Ezt a résztvevő előre meg kell vásárolja, de hónap végén megtéríti számára a költséget az ügynökség – tájékoztatott Jánó Edit.
