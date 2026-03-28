Rendszám nélküli motorkerékpárral közlekedett egy férfi Székelyudvarhelyen, egy másik pedig vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz Homoródszentmárton községben – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

Rendszámmal nem rendelkező elektromos motorkerékpárral közlekedő fenyédi férfit igazoltattak a rendőrök pénteken délután Székelyudvarhelyen – tájékoztat a hatóság. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 26 éves sofőr járműve nem volt bejegyeztetve a forgalomba.

Egy másik, 27 éves sofőrt szombaton hajnalban igazoltattak a hatóságok Homoródszentmárton község területén. Hamar kiderült, hogy az autót vezető kányádi férfi nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel semmilyen járműre.

A rendőrség mindkét férfi ellen bűnügyi eljárást indított.