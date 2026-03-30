Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Útfelújítás zajlik Parajd községben, ezért zárták le az utat Alsó- és Felsősófalva között

Egy hidat teljesen újjáépítenek Alsó- és Felsősófalva között

Egy hidat teljesen újjáépítenek Alsó- és Felsősófalva között

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Habár az anyagiak utalásától függ, hogy mennyire sikerül haladni a munkálatokkal, jelenleg is zajlik az utcák felújítása Parajd községben. Ezen projekt miatt kellett lezárni az utat Alsó- és Felsősófalva között, ahol egy hidat fognak elbontani.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 30., 17:502026. március 30., 17:50

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közel 12 millió lejt nyert a parajdi önkormányzat az Anghel Saligny programban, hogy korábban még nem korszerűsített utcákat újíthassanak fel a községközpontban, ugyanakkor modernizálhassák a 49-es községi út Alsósófalva és Felsősófalva közötti szakaszát.

2024 végére sikerült aláírni a finanszírozási szerződést a fejlesztési minisztériummal,

ugyanakkor kivitelezőt is találtak a munkára. Azt tervezték, hogy a következő évben kezdődik el a beruházás.

Lezárt útszakasz

Nyágrus László polgármester a Székelyhonnak elmondta, tavaly munkához is láttak Parajdon, minden betervezett – összesen hat kilométernyi hosszúságú – utcában megkezdődött az útalapozás. Ezeken a későbbiekben aszfaltozni is szeretnének.
Mostanra hasonlóképpen

elkezdtek dolgozni az Alsó- és Felsősófalva közötti részen is,

amelyet meg fognak szélesíteni, valamint ugyancsak új burkolatot terítenek le. Itt ugyanakkor van két híd is, amelyeket nem csak szélesíteni fognak, de meg is erősítenek, valamint egy harmadik átkelőt teljesen újjáépítenek.

Biztonságosabb, ha a munkálatok idején nem közlekednek a hidakon

Biztonságosabb, ha a munkálatok idején nem közlekednek a hidakon

Fotó: Parajd község Polgármesteri Hivatala

A munkálatok miatt már korábban is le kellett zárják az utat, hiszen ezt tartották a legbiztonságosabb megoldásnak. El akarták ugyanis kerülni, hogy az autók súlya alatt beszakadjon a Kantonnya híd, ahol jelenleg is dolgozik a kivitelező. A tisztségviselő közölte, most újabb, április 17-ig tartó lezárás következik az útszakaszon. Ezen időszakban

csak Parajd irányából, a Bánya utcán haladva lehet majd megközelíteni Alsósófalvát.

A támogatás függvényében

A munka zajlik, azonban egyelőre nem tudni, hogy mekkora része valósulhat meg a projektnek ebben az évben, hiszen minden attól függ, hogy a fejlesztési minisztérium mennyi pénzt tud utalni – magyarázta a polgármester. Egyelőre azt az ígéretet kapták, hogy a tárca tájékoztatni fogja őket, mekkora összeget biztosítanak a beruházásra idén. Erről jelenleg még nincsenek információik.

„Ettől függetlenül nekünk az a célunk, hogy

Idézet
mielőbb befejezzük a projektet, hiszen senkinek nem jó, ha elhúzódik a megvalósítás.

Növekednek az építkezési anyagárak és a minimálbér is, ami mind pluszköltséget jelent majd” – közölte Nyágrus. Jelenleg egyébként a beruházás harminc százalékánál tart a kivitelező.

Udvarhelyszék Parajd
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 29., vasárnap

Szünetelni fog az áramszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Több utcában fog szünetelni az áramszolgáltatás kedden reggel kilenc és délután négy óra között, mivel karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. március 29., vasárnap

2026. március 28., szombat

Bejegyzetlen motorkerékpárral és jogosítvány nélkül is közlekedtek Udvarhelyszéken

Rendszám nélküli motorkerékpárral közlekedett egy férfi Székelyudvarhelyen, egy másik pedig vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz Homoródszentmárton községben – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

2026. március 28., szombat

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve

Tűz ütött ki egy raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. Az épületben pelettet és brikettet gyártottak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

2026. március 27., péntek

2026. március 26., csütörtök

MR-vizsgálatok biztosításával fejlesztenék a székelyudvarhelyi városi kórházat

MR-vizsgálatok biztosításáról és a városi kórház bővítési lehetőségeiről is döntöttek a székelyudvarhelyi önkormányzat ülésén, csütörtökön. A testület egy leromlott állapotú épület megszerzésének előkészítéséről is tárgyalt.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 25., szerda

Elkerülő út Székelyudvarhelyen: megnyílt az út a finanszírozás előtt

Bekerült az országos költségvetési törvénybe a székelyudvarhelyi észak-nyugati elkerülőút projektje. Az elkerülő út megvalósításához szükséges másik fontos feltétel is hamarosan teljesülhet, ha az önkormányzat együttműködési szerződést köt a CNIR-rel.

2026. március 25., szerda

Feltúrták a Kossuth Lajos utcát, és az is megvan, hogy melyik lesz a következő

Elkezdte a gázvezeték cseréjét a szolgáltató Székelyudvarhelyen a Kossuth Lajos utcában, a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát

Bár még csak március vége felé járunk, a székelyudvarhelyi adóosztályon a lakosság rohamszerűen igyekszik élni a tíz százalékos adókedvezménnyel. Pedig online fizetés esetén is érvényes e hónap végéig az adókedvezmény.

2026. március 25., szerda

2026. március 24., kedd

Húsvéti adománygyűjtést szerveznek Székelyudvarhelyen

Adománygyűjtést szervez a Tegyünk Egymásért Egyesület Székelyudvarhelyen, hogy segítséget nyújtsanak kisnyugdíjasoknak és nehéz helyzetben élő családoknak a húsvéti ünnepi időszakban.

2026. március 24., kedd

Leálltak, de ismét dolgoznak: folytatódik a székelykeresztúri tanuszoda építése

A korábbi finanszírozási nehézségek után februárban ismét elkezdődött a munka Székelykeresztúr leendő tanuszodájánál. A 30 millió lejes beruházás keretében nemcsak medence, hanem napelempark és edzőterem is épül a fenntarthatóság és a tömegsport jegyében.

2026. március 24., kedd

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!