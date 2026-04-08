Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között

Fontos pályázatot nyert a szentegyházi önkormányzat, amelyből járdát és bicikliutat építhetnek a 13A jelzésű országút mentén a település nyugati határától a szelterszi eltérőig. Mindemellett elektromos kerékpárokat is vásárolhatnak.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 08., 18:082026. április 08., 18:08

2,3 millió eurós támogatást nyert a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél pályázó szentegyházi önkormányzat, amit bicikliút és járda kiépítésére, illetve a szennyvízhálózat bővítésére használhatnak fel – jelentette be néhány napja Lőrincz Csaba, a település polgármestere. Ennek a pályázatnak a részleteiről érdeklődve kerestük fel az elöljárót. Kivilágított bicikliút készül Lőrincz Csaba lapunknak kifejtette, évek óta zajlik a beruházás megtervezése, korábban pedig többször is próbáltak pályázni a kivitelezés finanszírozásáért – mindeddig sikertelenül. A tervek szerint a 13A jelzésű országút mentén a szentegyházi benzinkúttól a szelterszi eltérőig

két kilométer hosszan fog megépülni a kétsávos bicikliút és a járda,

Székelyudvarhely irányából érkezve az út jobb oldalán. Ennek köszönhetően nem csak biztonságosabban közlekedhetnek majd az emberek a település legforgalmasabb részén, de egyszerűbben megközelíthetővé válik a termálvizű strand is.

A bicikliutat talajlámpákkal fogják hosszan megvilágítani, mellettük ugyanakkor villanyoszlopokat is elhelyeznek jobb éjszakai körülményeket teremtve az országúton. Utóbbi azért is fontos, mert így már könnyebb lesz a városvezetésnek, amikor tovább bővítenék a közvilágítást a strand irányába. A megvalósítás másik fontos részeként

28 elektromos kerékpárt vásárolhatnak a hozzájuk tartozó töltőállomásokkal.

Ezeket a tervek szerint az önkormányzat fogja bérbe adni.

A polgármester azt is megjegyezte, hogy egy másik európai uniós pályázatuknak köszönhetően okos átjárókat is fognak építeni az országúton.

A szentegyházi üzemanyagtöltő-állomástól a szelterszi eltérőig épül ki a bicikliút Fotó: Olti Angyalka

A vízhálózatok is bővülnek Azt is tudni kell – folytatta Lőrincz –, hogy a Köztársaság utcában (a 13A országút mentén) vasból készült vezetékekben folyik az ivóvíz, ezeket pedig újakra cserélik az aktuális pályázatnak köszönhetően. Szomorúbb tény, hogy az említett utcában

még nincs kiépítve a szennyvízhálózat, de most ezt is pótolhatják.

Sőt, ebbe a rendszerbe fogják csatlakoztatni a Május 1. utcában kiépített, ám soha be nem üzemelt szennyízcsatornák vezetékeit is. Az esővíz-elvezető rendszer kiépítéséhez ugyanakkor maga az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság (CNAIR) ragaszkodott: leszögezték, hogy csak így támogatják, hogy a helyi önkormányzat beavatkozzon az országúthoz tartozó területen. Ebbe beleegyezett a városvezetés, így a szükséges pénzt önrészként kell előteremtsék, ami a pályázat összértékének közel tíz százaléka.

Kiépül a szennyvízhálózat a szentegyházi Köztársaság utcában Fotó: Olti Angyalka