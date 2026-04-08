Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között

A 13A országút Szentegyháza kijáratánál. Biztonságosabbá, egyszerűbbé válik a termál strand megközelítése
Fotó: Olti Angyalka
Fontos pályázatot nyert a szentegyházi önkormányzat, amelyből járdát és bicikliutat építhetnek a 13A jelzésű országút mentén a település nyugati határától a szelterszi eltérőig. Mindemellett elektromos kerékpárokat is vásárolhatnak.
2,3 millió eurós támogatást nyert a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél pályázó szentegyházi önkormányzat, amit bicikliút és járda kiépítésére, illetve a szennyvízhálózat bővítésére használhatnak fel – jelentette be néhány napja Lőrincz Csaba, a település polgármestere. Ennek a pályázatnak a részleteiről érdeklődve kerestük fel az elöljárót.
Lőrincz Csaba lapunknak kifejtette, évek óta zajlik a beruházás megtervezése, korábban pedig többször is próbáltak pályázni a kivitelezés finanszírozásáért – mindeddig sikertelenül. A tervek szerint a 13A jelzésű országút mentén a szentegyházi benzinkúttól a szelterszi eltérőig
Székelyudvarhely irányából érkezve az út jobb oldalán. Ennek köszönhetően nem csak biztonságosabban közlekedhetnek majd az emberek a település legforgalmasabb részén, de egyszerűbben megközelíthetővé válik a termálvizű strand is.
Fotó: Olti Angyalka
A bicikliutat talajlámpákkal fogják hosszan megvilágítani, mellettük ugyanakkor villanyoszlopokat is elhelyeznek jobb éjszakai körülményeket teremtve az országúton. Utóbbi azért is fontos, mert így már könnyebb lesz a városvezetésnek, amikor tovább bővítenék a közvilágítást a strand irányába.
A megvalósítás másik fontos részeként
Ezeket a tervek szerint az önkormányzat fogja bérbe adni.
A polgármester azt is megjegyezte, hogy egy másik európai uniós pályázatuknak köszönhetően okos átjárókat is fognak építeni az országúton.
A szentegyházi üzemanyagtöltő-állomástól a szelterszi eltérőig épül ki a bicikliút
Fotó: Olti Angyalka
Azt is tudni kell – folytatta Lőrincz –, hogy a Köztársaság utcában (a 13A országút mentén) vasból készült vezetékekben folyik az ivóvíz, ezeket pedig újakra cserélik az aktuális pályázatnak köszönhetően. Szomorúbb tény, hogy az említett utcában
Sőt, ebbe a rendszerbe fogják csatlakoztatni a Május 1. utcában kiépített, ám soha be nem üzemelt szennyízcsatornák vezetékeit is.
Az esővíz-elvezető rendszer kiépítéséhez ugyanakkor maga az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság (CNAIR) ragaszkodott: leszögezték, hogy csak így támogatják, hogy a helyi önkormányzat beavatkozzon az országúthoz tartozó területen. Ebbe beleegyezett a városvezetés, így a szükséges pénzt önrészként kell előteremtsék, ami a pályázat összértékének közel tíz százaléka.
Kiépül a szennyvízhálózat a szentegyházi Köztársaság utcában
Fotó: Olti Angyalka
Az önkormányzat már aláírta a beruházás finanszírozási szerződését, ugyanakkor zajlik a kivitelezési tervek elkészítése is. Utóbbi két hónapon belül megvalósulhat – véli a polgármester.
Ezt követően közbeszerzési eljárást fognak hirdetni a kivitelező cég kiválasztása érdekében. Ha minden ideálisan alakul, és óvások sem lesznek utóbbi procedúra során, akkor már idén is elkezdődhet a kivitelezés.
A levélszavazatok leadásával kapcsolatos ügyintézésben nyújt segítséget az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete. Az érdeklődők az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint egyéb technikai kérdésekben is támogatást kaphatnak.
Munkálatok miatt szünetelni fog a földgázszolgáltatás a Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván – tájékoztat közleményében a gázszolgáltató.
Székelyudvarhelyen közvitára bocsátják a játéktermek működésének szabályozását érintő kérdéseket.
A környéken egyedinek számító hagyomány él Bögözben, ahol húsvét vasárnapján éjfélkor gyűlnek össze locsolni a fiatalok és zenészek kíséretében éjszaka látogatnak el a lányos házakhoz. Idén mi is részt vettünk az eseményen.
Habár az anyagiak utalásától függ, hogy mennyire sikerül haladni a munkálatokkal, jelenleg is zajlik az utcák felújítása Parajd községben. Ezen projekt miatt kellett lezárni az utat Alsó- és Felsősófalva között, ahol egy hidat fognak elbontani.
Több utcában fog szünetelni az áramszolgáltatás kedden reggel kilenc és délután négy óra között, mivel karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
Rendszám nélküli motorkerékpárral közlekedett egy férfi Székelyudvarhelyen, egy másik pedig vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz Homoródszentmárton községben – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.
Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.
Tűz ütött ki egy raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. Az épületben pelettet és brikettet gyártottak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
MR-vizsgálatok biztosításáról és a városi kórház bővítési lehetőségeiről is döntöttek a székelyudvarhelyi önkormányzat ülésén, csütörtökön. A testület egy leromlott állapotú épület megszerzésének előkészítéséről is tárgyalt.
szóljon hozzá!