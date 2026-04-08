Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között

A 13A országút Szentegyháza kijáratánál. Biztonságosabbá, egyszerűbbé válik a termál strand megközelítése

A 13A országút Szentegyháza kijáratánál. Biztonságosabbá, egyszerűbbé válik a termál strand megközelítése

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Fontos pályázatot nyert a szentegyházi önkormányzat, amelyből járdát és bicikliutat építhetnek a 13A jelzésű országút mentén a település nyugati határától a szelterszi eltérőig. Mindemellett elektromos kerékpárokat is vásárolhatnak.

Fülöp-Székely Botond

2026. április 08., 18:082026. április 08., 18:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

2,3 millió eurós támogatást nyert a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél pályázó szentegyházi önkormányzat, amit bicikliút és járda kiépítésére, illetve a szennyvízhálózat bővítésére használhatnak fel – jelentette be néhány napja Lőrincz Csaba, a település polgármestere. Ennek a pályázatnak a részleteiről érdeklődve kerestük fel az elöljárót.

Kivilágított bicikliút készül

Lőrincz Csaba lapunknak kifejtette, évek óta zajlik a beruházás megtervezése, korábban pedig többször is próbáltak pályázni a kivitelezés finanszírozásáért – mindeddig sikertelenül. A tervek szerint a 13A jelzésű országút mentén a szentegyházi benzinkúttól a szelterszi eltérőig

két kilométer hosszan fog megépülni a kétsávos bicikliút és a járda,

Székelyudvarhely irányából érkezve az út jobb oldalán. Ennek köszönhetően nem csak biztonságosabban közlekedhetnek majd az emberek a település legforgalmasabb részén, de egyszerűbben megközelíthetővé válik a termálvizű strand is.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

A bicikliutat talajlámpákkal fogják hosszan megvilágítani, mellettük ugyanakkor villanyoszlopokat is elhelyeznek jobb éjszakai körülményeket teremtve az országúton. Utóbbi azért is fontos, mert így már könnyebb lesz a városvezetésnek, amikor tovább bővítenék a közvilágítást a strand irányába.

A megvalósítás másik fontos részeként

28 elektromos kerékpárt vásárolhatnak a hozzájuk tartozó töltőállomásokkal.

Ezeket a tervek szerint az önkormányzat fogja bérbe adni.
A polgármester azt is megjegyezte, hogy egy másik európai uniós pályázatuknak köszönhetően okos átjárókat is fognak építeni az országúton.

A szentegyházi üzemanyagtöltő-állomástól a szelterszi eltérőig épül ki a bicikliút

A vízhálózatok is bővülnek

Azt is tudni kell – folytatta Lőrincz –, hogy a Köztársaság utcában (a 13A országút mentén) vasból készült vezetékekben folyik az ivóvíz, ezeket pedig újakra cserélik az aktuális pályázatnak köszönhetően. Szomorúbb tény, hogy az említett utcában

még nincs kiépítve a szennyvízhálózat, de most ezt is pótolhatják.

Sőt, ebbe a rendszerbe fogják csatlakoztatni a Május 1. utcában kiépített, ám soha be nem üzemelt szennyízcsatornák vezetékeit is.

Az esővíz-elvezető rendszer kiépítéséhez ugyanakkor maga az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság (CNAIR) ragaszkodott: leszögezték, hogy csak így támogatják, hogy a helyi önkormányzat beavatkozzon az országúthoz tartozó területen. Ebbe beleegyezett a városvezetés, így a szükséges pénzt önrészként kell előteremtsék, ami a pályázat összértékének közel tíz százaléka.

Kiépül a szennyvízhálózat a szentegyházi Köztársaság utcában

Az önkormányzat már aláírta a beruházás finanszírozási szerződését, ugyanakkor zajlik a kivitelezési tervek elkészítése is. Utóbbi két hónapon belül megvalósulhat – véli a polgármester.

Ezt követően közbeszerzési eljárást fognak hirdetni a kivitelező cég kiválasztása érdekében. Ha minden ideálisan alakul, és óvások sem lesznek utóbbi procedúra során, akkor már idén is elkezdődhet a kivitelezés.

Hirdetés

Udvarhelyszék Szentegyháza
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés

szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását
Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is
Elhunyt Mircea Lucescu
Orbán Viktor a külhoni magyaroknak: egyetlen szavazaton múlhat, merre fordul Magyarország
Sok helyzetet kihagyott, azért megnyerte a meccset a VSK Székelyudvarhely
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 08., szerda

Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában

A levélszavazatok leadásával kapcsolatos ügyintézésben nyújt segítséget az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete. Az érdeklődők az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint egyéb technikai kérdésekben is támogatást kaphatnak.

Hirdetés
Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván

Munkálatok miatt szünetelni fog a földgázszolgáltatás a Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván – tájékoztat közleményében a gázszolgáltató.

2026. április 07., kedd

Közvitát szerveznek Székelyudvarhelyen a játéktermek szabályozásáról

Székelyudvarhelyen közvitára bocsátják a játéktermek működésének szabályozását érintő kérdéseket.

2026. április 06., hétfő

Ahol éjfélkor kezdődik a locsolás és a lányokat is elkérik a háztól

A környéken egyedinek számító hagyomány él Bögözben, ahol húsvét vasárnapján éjfélkor gyűlnek össze locsolni a fiatalok és zenészek kíséretében éjszaka látogatnak el a lányos házakhoz. Idén mi is részt vettünk az eseményen.

Hirdetés
2026. március 30., hétfő

Útfelújítás zajlik Parajd községben, ezért zárták le az utat Alsó- és Felsősófalva között

Habár az anyagiak utalásától függ, hogy mennyire sikerül haladni a munkálatokkal, jelenleg is zajlik az utcák felújítása Parajd községben. Ezen projekt miatt kellett lezárni az utat Alsó- és Felsősófalva között, ahol egy hidat fognak elbontani.

2026. március 29., vasárnap

Szünetelni fog az áramszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Több utcában fog szünetelni az áramszolgáltatás kedden reggel kilenc és délután négy óra között, mivel karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. március 28., szombat

Bejegyzetlen motorkerékpárral és jogosítvány nélkül is közlekedtek Udvarhelyszéken

Rendszám nélküli motorkerékpárral közlekedett egy férfi Székelyudvarhelyen, egy másik pedig vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz Homoródszentmárton községben – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

Hirdetés
2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve

Tűz ütött ki egy raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. Az épületben pelettet és brikettet gyártottak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

2026. március 26., csütörtök

MR-vizsgálatok biztosításával fejlesztenék a székelyudvarhelyi városi kórházat

MR-vizsgálatok biztosításáról és a városi kórház bővítési lehetőségeiről is döntöttek a székelyudvarhelyi önkormányzat ülésén, csütörtökön. A testület egy leromlott állapotú épület megszerzésének előkészítéséről is tárgyalt.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!