Nicușor Dan aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló rendeleteket

Nicușor Dan államfő szerdán közölte, hogy aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló dekrétumokat. Gill-Julien Grigore-Iacobici az egyetlen jelölt, akinek a kinevezését elutasította az elnök.

Radu Marinescu igazságügyi miniszter kedden küldte el az államfőnek az ügyészségek vezetői tisztségeire vonatkozó javaslatait – ismerteti az Agerpres.

A tárcavezető Cristina Chiriacot jelölte a legfőbb ügyészi, Marius Voineagot a legfőbbügyész-helyettesi, Viorel Cerbut a korrupcióellenes ügyészség (DNA) főügyészi, Marinela Mincát és Marius-Ionel Ștefant pedig a DNA főügyészhelyettesi tisztségeire.

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) élére Codrin-Horațiu Miront, a DIICOT főügyész-helyettesi posztjaira pedig Alex-Florin Florențát és Gill-Julien Grigore-Iacobici-ot javasolta Radu Marinescu miniszter.

Kedden Cristina Chiriac, Marinela Mincă és Gill-Julien Grigore-Iacobici ismét meghallgatáson vettek részt a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegén. A három jelölt kinevezését korábban negatívan véleményezte a testület.

Románia elnöke indoklással elutasíthatja az igazságügyi miniszter jelöltjeit, a döntés okait pedig nyilvánosságra kell hoznia.