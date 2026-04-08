Több stratégiai irányt jelöltek ki a villamosenergia-ágazat fejlesztésére

Fotó: Gov.ro

A kormány öt stratégiai irányt jelölt ki a villamosenergia-ágazat fejlesztésére az árak csökkentése és az energiabiztonság javítása érdekében – jelentette ki szerdán Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon

2026. április 08., 20:192026. április 08., 20:19

A Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatón a kormányfő elmondta, hogy az energiaárakat alapvetően a termelési kapacitások és a piaci szabályozás határozza meg, ezért e két területen egyaránt beavatkozásra van szükség. Hangsúlyozta, hogy a kapacitások bővítése és a szabályozási környezet javítása együttesen vezethet alacsonyabb árakhoz és nagyobb energiabiztonsághoz.

Bolojan közölte, hogy több egyeztetés és helyzetelemzés után öt stratégiai irányt jelöltek ki, amelyek megvalósításához az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE), valamint a kormány és a parlament együttműködésére is szükség van, mivel

törvényeket is módosítani kell.

Ezek az irányok a következők: a megvalósítható beruházások felgyorsítása a hálózati kapacitások felszabadításával és a villamosenergia-hálózatokhoz való hozzáférés költségeinek csökkentésével; az energetikai állami vállalatok teljesítményének javítása; az energiapiaci torzulások csökkentése; a tárolókapacitások bővítése; a nagy volumenű energetikai beruházások támogatása.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a fejlesztések megvalósítását rövid és középtávú intézkedésekkel követik nyomon – írja az Agerpres.

2026. április 08., szerda

Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő

A húsvéthétfői bántalmazás ügyében Béres Norbert részletesen ismertette a történteket a Székelyhonnal. Elmondása szerint több ütés érte, az incidensben a Sepsi OSK szakmai stábjának tagjai is érintettek. A fociklub sportigazgatója is megszólalt.

Két autó ütközött Sepsiszentgyörgyön, ketten sérültek meg

Közlekedési baleset történt szerdán kora este Sepsiszentgyörgyön, két gépjármű ütközött, a baleset következtében pedig két személy kórházba került.

Nicușor Dan aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló rendeleteket

Nicușor Dan államfő szerdán közölte, hogy aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló dekrétumokat. Gill-Julien Grigore-Iacobici az egyetlen jelölt, akinek a kinevezését elutasította az elnök.

Nicușor Dan: Oroszország folytatja a hibrid háborút; kibertámadásokat hárított el az FBI és partnerszervezetei

A nyugati államok kritikus infrastruktúrája elleni kibertámadást hárított el az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) partnerintézményeivel, köztük a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) közösen – adta hírül Nicușor Dan államfő.

Jótékonysági est Kozma Gabriella gyógyulásáért

Közösségi összefogással szerveznek jótékonysági estet április 11-én a gyergyószentmiklósi Godako rendezvényteremben. Az esemény célja támogatást nyújtani Kozma Gabriellának, akit sokan önkéntesként és segítőkész közösségi emberként ismernek.

Szerdán délben is rengett a föld

A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szerdán 14 óra 9 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását

Rendszerszintű hiányosságokra hívta fel a figyelmet egy elkeseredett hozzátartozó egy közösségi médiás bejegyzésében. A panasz nem a főorvos szakmai hozzáértését, hanem az empátia hiányát és a nem megfelelő tájékoztatást sérelmezi. Reagált a kórház.

Papíron kétszáz állással kevesebb lett Marosvásárhelyen

Elfogadták szerdán Marosvásárhelyen a városháza alkalmazottainak csökkentéséről szóló határozattervezetet, amely alapján több mint kétszázzal kevesebb lett az állások száma. Papíron ugyan nagy a csökkenés, a valóságban azonban pár embert érint a változás.

Csoma Botond: az RMDSZ politikai stabilitást akar, nem lenne szerencsés most kormányfőt váltani

Az RMDSZ politikai stabilitást és a kormányzás jelenlegi formátumban való folytatását akarja, Ilie Bolojan kormányfő vezetésével – jelentette ki szerdán Csoma Botond.

Elromlik az idő: jóval hidegebb lesz a megszokottnál a következő napokban

Újabb első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok szerdán a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani csütörtök reggelig.

