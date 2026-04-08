Több stratégiai irányt jelöltek ki a villamosenergia-ágazat fejlesztésére

A kormány öt stratégiai irányt jelölt ki a villamosenergia-ágazat fejlesztésére az árak csökkentése és az energiabiztonság javítása érdekében – jelentette ki szerdán Ilie Bolojan miniszterelnök.
A Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatón a kormányfő elmondta, hogy az energiaárakat alapvetően a termelési kapacitások és a piaci szabályozás határozza meg, ezért e két területen egyaránt beavatkozásra van szükség. Hangsúlyozta, hogy a kapacitások bővítése és a szabályozási környezet javítása együttesen vezethet alacsonyabb árakhoz és nagyobb energiabiztonsághoz.
Bolojan közölte, hogy több egyeztetés és helyzetelemzés után öt stratégiai irányt jelöltek ki, amelyek megvalósításához az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE), valamint a kormány és a parlament együttműködésére is szükség van, mivel
Ezek az irányok a következők: a megvalósítható beruházások felgyorsítása a hálózati kapacitások felszabadításával és a villamosenergia-hálózatokhoz való hozzáférés költségeinek csökkentésével; az energetikai állami vállalatok teljesítményének javítása; az energiapiaci torzulások csökkentése; a tárolókapacitások bővítése; a nagy volumenű energetikai beruházások támogatása.
A miniszterelnök hangsúlyozta, a fejlesztések megvalósítását rövid és középtávú intézkedésekkel követik nyomon – írja az Agerpres.
