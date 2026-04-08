Nem fizetnek azonnal, előbb tárgyalnak a Pfizerrel

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Az egészségügyi miniszter és a pénzügyi tárca vezetője jövő héten az Egyesült Államokba utazik elkezdeni a tárgyalásokat a Pfizer vállalat képviselőivel – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök, aki szerint Románia az Európai Bizottságtól is támogatást kér a vakcinabeszerzési perrel kapcsolatban.
Az egyik brüsszeli elsőfokú bíróság múlt heti döntésével a megrendelt, de végül át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok kifizetésére kötelezte Romániát és Lengyelországot. Az alapfokú ítélet szerint
az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak.
A Victoria-palotában tartott szerdai sajtótájékoztatón az újságírók megkérdezték Bolojantól, hogy van-e erre pénze Romániának. A kormányfő elmondta, várhatóan két héten belül megkapják az ítélet indoklását.
Ezután egyrészt meg kell találni a módját annak, hogy a tárgyalások idejére ne számoljanak fel késedelmi kamatot, másrészt pedig az ügyvédekkel és a hasonló helyzetben levő Lengyelország illetékeseivel való egyeztetés után el kell dönteni, hogy megfellebbezik-e a döntést – írja az Agerpres.
A miniszterelnök közlése szerint a pénzügyminiszter és az egészségügyi miniszter a jövő heti tárgyalásainak végső célja
vagy pedig az amerikai vállalat a romániai piacon jelenleg is fellelhető gyógyszereket szállítson cserébe. A következő lépésekről a két miniszter jövő heti tárgyalásai kimenetelének függvényében határoznak – tette hozzá Bolojan.
szóljon hozzá!