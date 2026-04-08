Nem fizetnek azonnal, előbb tárgyalnak a Pfizerrel

Az egészségügyi miniszter és a pénzügyi tárca vezetője jövő héten az Egyesült Államokba utazik elkezdeni a tárgyalásokat a Pfizer vállalat képviselőivel – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök, aki szerint Románia az Európai Bizottságtól is támogatást kér a vakcinabeszerzési perrel kapcsolatban.

Az egyik brüsszeli elsőfokú bíróság múlt heti döntésével a megrendelt, de végül át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok kifizetésére kötelezte Romániát és Lengyelországot. Az alapfokú ítélet szerint

az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak.

A Victoria-palotában tartott szerdai sajtótájékoztatón az újságírók megkérdezték Bolojantól, hogy van-e erre pénze Romániának. A kormányfő elmondta, várhatóan két héten belül megkapják az ítélet indoklását.

Hirdetés

Ezután egyrészt meg kell találni a módját annak, hogy a tárgyalások idejére ne számoljanak fel késedelmi kamatot, másrészt pedig az ügyvédekkel és a hasonló helyzetben levő Lengyelország illetékeseivel való egyeztetés után el kell dönteni, hogy megfellebbezik-e a döntést – írja az Agerpres.

A miniszterelnök közlése szerint a pénzügyminiszter és az egészségügyi miniszter a jövő heti tárgyalásainak végső célja